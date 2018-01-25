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|¡ã 25ÀÏ Á¤½Ä ¿ÀÇÂÇÑ ¸ð¹ÙÀÏ °ÔÀÓ ‘¾ß»ýÀÇ ¶¥: µà¶û°í(ÀÌÇÏ µà¶û°í)°¡ Ãß°¡¿À·ù·Î ¿¬ÀåÁ¤°ËÀÌ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.
25ÀÏ Á¤½Ä ¿ÀÇÂÇÑ ¸ð¹ÙÀÏ °ÔÀÓ ‘¾ß»ýÀÇ ¶¥: µà¶û°í(ÀÌÇÏ µà¶û°í)°¡ Ãß°¡¿À·ù·Î ¿¬ÀåÁ¤°ËÀÌ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.
³Ø½¼Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ °ø½Ä SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “ÇöÀç µà¶û°í Á¢¼ÓÀÌ Áö¿¬µÇ°Å³ª ÀüÅõ ÇÃ·¹ÀÌ°¡ ¿øÈ°ÇÏÁö ¾ÊÀº Çö»óÀÌ È®ÀÎµÇ°í ÀÖ´Ù”¸ç “´Ù½Ã ÇÑ¹ø °Åµì ºÒÆíÀ» µå·Á ÁË¼ÛÇÏ´Ù. Àá½Ã ±â´Ù·Á ÁÖ½Ã¸é Çö»óÀÇ ¿øÀÎÀ» ÆÄ¾ÇÇØ ´ëÀÀÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ ÀÌ³¯ ¿ÀÀü¿¡µµ ³Ø½¼Àº “µà¶û°í¿¡¼ Ä³¸¯ÅÍ »ý¼º, ¾ÓÄÚ¶ó¿¡¼ ¶Â¸ñ ¹Ì¼Ç ºÒ°¡´É µîÀÇ µÎ °¡Áö ¿À·ù¸¦ È®ÀÎÇØ Á¡°ËÁß”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
µà¶û°í ¿À·ù´Â ¿ÀÀü 10½Ã ¿ÀÇÂÇÑ ÈÄ 1½Ã°£ 25ºÐ ¸¸¿¡ Ã¹ ¹ß»ýÇØ ¿ÀÈÄ 5½Ã30ºÐ ÇöÀç±îÁöµµ ÇØ°áµÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
³Ø½¼Àº “°³¹ßÆÀÀÌ ÇØ´ç ¹®Á¦ÀÇ ¿øÀÎÀ» ÆÄ¾ÇÇÏ°í, ¼öÁ¤ÇÏ´Â ÀÛ¾÷À» µ¿½Ã¿¡ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç ºü¸¥ ÇØ°áÃ¥À» ³»³õ°Ú´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ µà¶û°í ¿À·ù Çö»óÀÌ Á»Ã³·³ ÇØ°áµÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡´Â ‘µà¶û°í ¿À·ù È¸éÀÇ ÁøÈ’¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ¿À·ù È¸éÀÇ º¯ÈµÈ ¸ð½Àµµ ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò´Ù.
Ã¹ ¿À·ù È¸é¿¡¼ ‘¼¹ö¿Í Åë½Å ÁßÀÌ´Ù’¶ó°í ¾Ë¸° ¾Ë¸²±ÛÀº ‘ÁöÇü Á¤º¸¸¦ ºÒ·¯¿À´Âµ¥ ½ÇÆÐÇÏ¿´½À´Ï´Ù. È¸éÀ» ÅÍÄ¡ ÈÄ ´Ù½Ã ½ÃµµÇØ ÁÖ¼¼¿ä’¶ó°í ¹Ù²ï ÈÄ ‘°ÔÀÓ µ¥ÀÌÅÍ¸¦ È®ÀÎ ÁßÀÔ´Ï´Ù’¶ó°í °è¼ÓµÈ º¯È¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó µà¶û°í À¯ÀúµéÀº “¾ÆÁ÷µµ Á¡°ËÀÌ¸é ÀÌ°Ô °ÔÀÓÀÌ³Ä” “¹«±âÇÑ Á¡°Ë ´ë´ÜÇÏ´Ù” “¿ÀÇÂÇÏÀÚ¸¶ÀÚ ÀÓ½ÃÈÞÇùÀÌ³×” “¿ÀÇÂÇÏ°í Ä³¸¯ÅÍ Á¢¼Ó¿À·ù ¶ß´Â°×Àº µà¶û°í°¡ Ã³À½ÀÌ´Ù” µîÀÇ ³Ã·©ÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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