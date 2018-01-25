µµ¸¶¿¡ ¿À¸¥ ¼­°¡´ë ¡®À¯·á ÅõÇ¥¡¯¡¦¡°°æÀï ÀÌ¿ëÇØ µ·¹ö´Â Àå»ñ¼Ó¡± ÁöÀû ¼âµµ

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|¡ã ¡®Á¦27È¸ ÇÏÀÌ¿ø ¼¿ï°¡¿ä´ë»ó(ÀÌÇÏ ¼°¡´ë)¡¯´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 7½ÃºÎÅÍ ¼¿ï °íÃ´ ½ºÄ«ÀÌµ¼¿¡¼ ¿¸°´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
‘Á¦27È¸ ÇÏÀÌ¿ø ¼¿ï°¡¿ä´ë»ó’ À¯·á ÅõÇ¥°¡ µµ¸¶¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
‘Á¦27È¸ ÇÏÀÌ¿ø ¼¿ï°¡¿ä´ë»ó(ÀÌÇÏ ¼°¡´ë)’´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 7½ÃºÎÅÍ ¼¿ï °íÃ´ ½ºÄ«ÀÌµ¼¿¡¼ ¿¸°´Ù.
¼°¡´ë´Â Áö³ÇØ 12¿ù 11ÀÏºÎÅÍ 1¿ù 22ÀÏ ÀÚÁ¤±îÁö ÀÎ±â ÅõÇ¥¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù. ÅõÇ¥´Â ÆÒÀÌ µ·À» ÁöºÒÇÏ°í ÅõÇ¥¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À¯·á ÅõÇ¥·Î ÁøÇàµÆ´Ù. Æ¯È÷ 1ÀÏ 10È¸±îÁö ÅõÇ¥°¡ °¡´ÉÇØ ¿©·¯ Â÷·Ê µ·À» ÁöºÒÇÏ°í ÅõÇ¥¸¦ ÇÑ ÆÒµéµµ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
±×·¯³ª ¼°¡´ëÀÇ À¯·á ÅõÇ¥¸¦ µÎ°í ´©¸®²ÛµéÀÌ ¹®Á¦Á¡À» ÁöÀûÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
ÇÑ ´©¸®²ÛÀº “Ç¥´Â Ç¥´ë·Î ÆÈ°í À¯·á ÅõÇ¥´Â À¯·á ÅõÇ¥´ë·Î ÇØ¼ µ·À» ´ëÃ¼ ¾ó¸¶³ª ²ø¾î ¸ðÀ¸³ª? ÆÒ´ý °æÀï ÀÌ¿ëÇÑ Àå»ñ¼Ó ¾Æ´Ñ°¡”¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
´Ù¸¥ ´©¸®²Ûµé ¿ª½Ã “¹«½¼ ÀüÀï Ä¡¸£µíÀÌ ÆÒµéÀÌ ¹ä ±¾°í µ· ¾Æ²¸°¡¸ç ÅõÇ¥ÇÏ´Âµ¥ ³Ê¹« Àß¸øµÈ °Í °°´Ù”, “À¯·á ÅõÇ¥ ÀÌÀ¯´Â ¹¹³Ä?”, “¹«·á ÅõÇ¥µµ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Âµ¥ ±»ÀÌ µ· ¹ú°Ú´Ù°í À¯·áÅõÇ¥” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ¸ç À¯·á ÅõÇ¥¿¡ ´ëÇØ µû°¡¿î ½Ã¼±À» º¸³Â´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ¼°¡´ë¿¡ ºÒÂüÇÑ ¿¢¼Ò ÆÒµéÀº ¼°¡´ë ÃøÀÌ À¯·á ÅõÇ¥ Âü¿©¸¦ À¯µµÇÏ±â À§ÇØ ¿¢¼ÒÀÇ ºÒÂü »ç½ÇÀ» ÅõÇ¥ Á¾·á ½ÃÁ¡±îÁö ¼Ó¿´´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿¢¼Ò ÆÒµéÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “SMÀº ÀÏÂï ¼°¡´ë¿¡ Âü¿© ¸øÇÑ´Ù°í Çß´Âµ¥ ¼°¡´ë ÃøÀÌ ¿¢¼Ò Ãâ¿¬ ¿©ºÎ¸¦ °ø°³ ¾ÈÇÏ°í ÆÒµé »ó´ë·Î À¯·á ÅõÇ¥ Àå»ç¸¦ Çß´Ù”°í ÁÖÀåÇÏ¸ç ºÒ¸¸À» ½ñ¾Æ³»°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ¼°¡´ë¿¡´Â À±¼ÒÈñ, ºñÅõºñ, ¸¶¸¶¹«, ¹è¿ì ¹ÚÀººó, ·¹µåº§ºª, ¿ö³Ê¿ø, ¼ö¶õ, °«¼¼ºì, º½¿©¸§°¡À»°Ü¿ï, ¹æÅº¼Ò³â´Ü, À±Á¾½Å, ½´ÆÛÁÖ´Ï¾î µîÀÌ ¹«´ë¿¡ ¿À¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÏº» ½ºÄÉÁÙÀ» ¼ÒÈ ÁßÀÎ ¿¢¼Ò¿Í Æ®¿ÍÀÌ½º´Â ¼°¡´ë¿¡ Âü¼®ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
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