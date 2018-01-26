¡®´Ù½º ÁÖ½Ä ¸ÅÀÔX ³í¶õ¡¯ ÇÃ·£´Ù½ºÀÇ °è, °è¿ø Ç×ÀÇ ÆøÁÖ...¡°È¸¼ö Æ÷±â °¢¼­¶óµµ ¾²°Ú´Ù¡±

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25ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ±¹¹ÎÀç»êµÇÃ£±â¿îµ¿º»ºÎ(±¹¹Îº»ºÎ)´Â ÀÌ³¯ ‘ÇÃ·£´Ù½ºÀÇ °è’°ü·Ã ÀÌ»çÈ¸¸¦ ¿°í ´Ù½º ÁÖ½ÄÀ» »çÁö ¾Ê±â·Î °áÁ¤Çß´Ù.
±¹¹Îº»ºÎ´Â “½Ã¹ÎµéÀÇ ¸ð±Ý¾×Àº ´ë¿© Çü½ÄÀ¸·Î ´Ù½ºÀÇ ÁÖ½ÄÀ» »ò´Ù°¡ ´Ù½Ã ÆÈ¾Æ ½Ã¹Îµé¿¡ µ¹·ÁÁà¾ßÇÏÁö¸¸ ´Ù½º´Â ºñ»óÀå ÁÖ½ÄÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ÁÖ½ÄÀÌ ÈÞÁöÁ¶°¢ÀÌ µÉ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù”°í ±× ÀÌÀ¯¸¦ µé¾ú´Ù.
ÇÑ¸¶µð·Î ´Ù½ºÀÇ ÁÖ½ÄÀ» »çµé¿´´Ù°¡ °¡°ÝÀÌ ¶³¾îÁö¸é ½Ã¹ÎµéÀÇ ¸ð±Ý ¿ø±ÝÀ» ±×´ë·Î µ¹·ÁÁÖÁö ¸øÇÒ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
±¹¹Îº»ºÎ´Â ¸ð±Ý¿îµ¿À¸·Î ´Ù½º ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ¸¦ ±Ô¸íÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ½Ã¹ÎµéÀÇ ¿¸ÁÀ» È®ÀÎ, °ËÂû ¼ö»ç¸¦ ÅëÇØ ¹àÇôÁú °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾ÆÁø »óÈ²¿¡¼ ¹«¸®ÇÑ ¼ÕÇØ¸¦ ÇÇÇÏ°íÀÚ ÀÌ°°Àº °áÁ¤À» ³»·È´Ù.
¾Õ¼ ‘ÇÃ·£´Ù½ºÀÇ °è(plan DasÀÇ °è)’´Â ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ½ÇÁ¦ ¼ÒÀ¯ÁÖ¶ó´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ ‘´Ù½º’ ÁÖÀÎÀ» Ã£±â À§ÇØ ¸ð±Ý¿îµ¿ÀÌ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ´Ù½ºÀÇ ÁÖ½Ä ÁöºÐÀ» 3% ÀÌ»ó ¸ÅÀÔÇØ ±× ¼ÒÀ¯±¸Á¶ÀÇ ½ÇÃ¼¸¦ È®ÀÎÇÏ°Ú´Ù´Â ¸ñÀûÀÌ´Ù.
½Ã¹ÎµéÀÇ ÀÚ¹ßÀû ¸ð±ÝÀ¸·Î 3ÁÖ°£ ¸ð¾Æ 150¾ï ¿øÀÌ ¸ðÀÎ »óÅÂ´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ±¹¹Îº»ºÎ È¨ÆäÀÌÁö¿¡´Â °è¿øµéÀÇ Ç×ÀÇ¼º ±ÛÀÌ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù.
ÀÏºÎ °è¿øµéÀº “¾È¹Þ¾Æµµ µÇ´Ï±î ´Ù½ºÁÖ½Ä »ð½Ã´Ù” “ÇÃ·£´Ù½ºÀÇ °è ¸ñÀûÀ» ´Ù½Ã »ó±âÇØ¾ßÇÑ´Ù” “ÀÌ»çÈ¸ ¸í´ÜÀ» °ø°³¿äÃ»ÇÑ´Ù” “¿Ö ÀÌ·± °áÁ¤À» ³»¸° °ÇÁö ¸íÈ®È÷ ÇØ¸íÇØ¶ó” “ÀÌ»çÈ¸ÀÇ ¿ù±ÇÀÌ´Ù” “È¸¼ö Æ÷±â °¢¼¶óµµ ¾µ°Ô¿ä” “ÀÌ»çÈ¸ »ç±â ÇøÀÇ·Î °í¹ßÇÏ°í ½Í´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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