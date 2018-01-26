¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø¿¡ ÈÀç°¡ ¹ß»ýÇØ »ç¸ÁÀÚ°¡ 31¸íÀ¸·Î ´Ã¾î³µ´Ù.
26ÀÏ ¿ÀÀü 7½Ã 35ºÐ²² °æ³² ¹Ð¾ç½Ã °¡°îµ¿ ¼¼Á¾º´¿ø º´¿ø º»µ¿ 1Ãþ ÀÀ±Þ½Ç ÀÎ±Ù¿¡¼ ºÒÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.
ÇöÀç±îÁö ÀÔ¿øÈ¯ÀÚ °¡¿îµ¥ 31¸íÀÌ ¼ûÁö°í 110¿© ¸íÀÌ Áß°æ»óÀ» ÀÔ¾ú´Ù.
¼¼Á¾º´¿ø¿¡´Â ÁöÇÏ 1Ãþ°ú Áö»ó 5Ãþ µî 6Ãþ °Ç¹°·Î ÀÎ±Ù ¿ä¾çº´¿ø±îÁö 190¿© ¸íÀÇ È¯ÀÚ°¡ ÀÔ¿øÇØ ºÎ»óÀÚ´Â ´õ ´Ã¾î³¯ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù.
¼Ò¹æ´ç±¹Àº º´¿ø º»µ¿°ú ¸ÂºÙÀº º°°üµ¿ ¿ä¾çº´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇØ ÀÖ´ø È¯ÀÚ 90¸íÀº ¸ðµÎ ¹Ù±ùÀ¸·Î ´ëÇÇÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ SNS¸¦ ÅëÇØ ¸ñ°ÝÀÚµéÀÇ ½Ç½Ã°£ ÇöÀå »óÈ²µµ ÀüÇØÁö°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº “¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø Àå·Ê½ÄÀå¿¡ ¾Æºü°¡ ÀÏÇÏ¼Å¼ ±¦ÂúÀºÁö °¬´Ù¿Ô´Ù”¸ç “2Ãþ È¯ÀÚ ºÐµéÀº ½º½º·Î °Åµ¿ÀÌ °¡´ÉÇÏ¼Å¼ ´ëÇÇÇßÁö¸¸ 3Ãþ¿£ ÁßÈ¯ÀÚ½ÇÀÖ°í 5Ãþµµ ´ëÇÇ ¸øÇÏ¼Ì´Ù°í µé¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “¼Ò¹æÂ÷ ¾Úºæ·±½º µî ½Ã³»¿¡¼ ¸ðÀÚ¶ó¼ ½Ã¿Ü¿¡¼µµ ¿À°í Â÷·® ÅëÁ¦ ÇÏ·Á°í °æÂû¹ö½º 3´ë¿Í¼ Â÷·® ÅëÁ¦ ÁßÀÌ´Ù”¸ç “ÀÌ·± ¿ÍÁß¿¡ ¼Ò¹æÂ÷ÇÏ°í ±¸±ÞÂ÷°¡ °¡¾ßÇÏ´Âµ¥ ºñÄÑÁÖ´Â Â÷°¡ ¾ø¾ú´Ù. º´¿ø ¾Õ±æ µÞ±æ ¸ðµÎ Á¼Àº ±æÀÌ¶ó¼ ¿Â Â÷µé ¸¶Àúµµ Àß µé¾î°¡Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¿ì·Á½º·¯¿î »óÈ²À» ÀüÇß´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ ³×Æ¼ÁðÀº “Â£Àº ¿¬±â¿¡ ÈÛ½ÎÀÌ°í ÇÊ»çÀûÀ¸·Î Å»ÃâÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç »ç´Ù¸®¸¦ ÀÌ¿ëÇØ º´¿ø ¹ÛÀ¸·Î ±¸ÃâµÇ´Â ½Ã¹ÎÀÇ ¸ð½ÀÀ» ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >