°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.26 ±Ý 17:13
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®»ç¸ÁÀÚ 41¸í¡¯ ¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø È­Àç ¿øÀÎ?...°£È£»ç ¡°ÀÀ±Þ½Ç µÚÂÊ °©ÀÚ±â ºÒ³ª"
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.26  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 41¸íÀÇ »ç¸ÁÀÚ°¡ ¹ß»ýÇÑ ¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø È­Àç ¿øÀÎ¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.

 

41¸íÀÇ »ç¸ÁÀÚ°¡ ¹ß»ýÇÑ ¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø È­Àç ¿øÀÎ¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.

26ÀÏ ¿ÀÀü 7½Ã 35ºÐ²² °æ³² ¹Ð¾ç½Ã °¡°îµ¿ ¼¼Á¾º´¿ø º´¿ø º»µ¿ 1Ãþ ÀÀ±Þ½Ç ÀÎ±Ù¿¡¼­ ºÒÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ(3½Ã ±âÁØ) »ç¸ÁÀÚ´Â 41¸í, ºÎ»óÀÚ´Â 130¿©¸íÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.

ÃÖ¸¸¿ì ¹Ð¾ç¼Ò¹æ¼­ÀåÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ±ä±Þºê¸®ÇÎ¿¡¼­ È­Àç¿øÀÎ¿¡ ´ëÇØ “ºÒÀº ÃÖÃÊ 1Ãþ ÀÀ±Þ½Ç ÂÊ¿¡¼­ ¹ß»ýÇß´Ù”¸ç ÀÚ¼¼ÇÑ È­Àç¿øÀÎÀº Á¶»çÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

¶ÇÇÑ “°£È£»ç 2¸íÀÌ ¹ÛÀ¸·Î Å»ÃâÇØ ³ª¿Ô´Âµ¥ °£È£»çÀÇ Áõ¾ð¿¡ ÀÇÇÏ¸é ÀÀ±Þ½Ç µÚÂÊ¿¡¼­ °©ÀÚ±â ºÒÀÌ ³µ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÎ¸íÇÇÇØ°¡ Ä¿Áø ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¿ì¼± °Åµ¿ÀÌ ºÒÆíÇÑ È¯ÀÚµéÀÌ ¸¹¾Æ ´ëÇÇ¸¦ Á¦ ¶§ ÇÏÁö ¸øÇÑ Á¡À» ÁÖ¿ä ¿øÀÎÀ¸·Î ²Å¾Ò´Ù. Àçºü¸£°Ô ´ëÇÇ¸¦ ÇÏ±â Èûµçµ¥´Ù À¯µ¶°¡½º°¡ ºü¸¥ ½Ã°£¿¡ ¹øÁ® ÀÌµ¿ÀÌ ºÒÆíÇÑ È¯ÀÚµéÀÌ ´õ Å« ÇÇÇØ¸¦ ºÃ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

ºÒÀÌ ³­ ¼¼Á¾º´¿ø¿¡´Â ¸ðµÎ 100¸íÀÇ ÀÔ¿ø È¯ÀÚ°¡ ÀÖ¾ú°í ÀÎ±Ù¿¡ Á¢ÇÑ ¼¼Á¾¿ä¾çº´¿ø¿¡µµ 94¸íÀÇ È¯ÀÚ°¡ ÀÔ¿øÇØ ÀÖ¾ú´Ù.

ÃÖ ¼­ÀåÀº “»ç¸ÁÀÚ ´ëºÎºÐÀº 1~2Ãþ¿¡ ¸ô·Á ÀÖ¾ú´Ù. Á÷Á¢Àû È­Àç·Î ÀÎÇÑ È­»ó »ç¸ÁÀÚ ¾ø¾ú´Ù. ÃÊ±â ¿¬±â°¡ ½ÉÇÏ°Ô ³ª¸é¼­ ÀÔ¿ø È¯ÀÚµéÀÌ ¿¬±â¸¦ ¸¶½Ã°Å³ª ÀÌ¼Û µµÁß È­¸¦ ´çÇÑ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ±Ô¸ð 6.4 ÁöÁø¿¡ Èçµé¡¦ÀÏº»¡¤ÇÊ¸®ÇÉ È­»ê ºÐÈ­±îÁö ¡®¹«½¼ ÀÏ?¡¯
  • [º£Æ®³² Ä«Å¸¸£] Ä«Å¸¸£, Æä³ÎÆ¼Å± ¼º°ø½ÃÅ°¸ç º£Æ®³²¿¡ 1-0 ¾Õ¼­
  • ¡®2³â ¸¸¿¡ ÆÄ°æ¡¯ Á¤°¡Àº, ºÒÈ­ °¨Áö ¡®È¥¼ú ÀÎÁõ¼¦¡¯?...¡°¿ØÁö ¾µ¾µÇØ º¸ÀÌ´õ¶ó¡±
  • Ä¥¸®Ä¡, ³ª´Þ »ó´ë·Î 1-1 ÆØÆØÇÑ Á¢Àü¡¦¿ª´ë ÀüÀûÀº 1½Â 5ÆÐ
  • [Ä«Å¸¸£ º£Æ®³²] ¡®Á¾·á 2ºÐÀü¡¯ ±ØÀû 2-2 µ¿Á¡°ñ ÅÍÆ®·Á¡¦¿¬ÀåÀü µ¹ÀÔÇØ
    • ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ±Ô¸ð 6.4 ÁöÁø¿¡ Èçµé¡¦ÀÏº»¡¤ÇÊ¸®ÇÉ È­»ê ºÐÈ­±îÁö ¡®¹«½¼ ÀÏ?¡¯ ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ±Ô¸ð 6.4 ÁöÁø¿¡ Èçµé¡¦ÀÏº»¡¤ÇÊ¸®ÇÉ È­»ê ºÐÈ­±îÁö ¡®¹«½¼ ÀÏ?¡¯
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®2³â ¸¸¿¡ ÆÄ°æ¡¯ Á¤°¡Àº, ºÒÈ­ °¨Áö ¡®È¥¼ú ÀÎÁõ¼¦¡¯?...¡°¿ØÁö ¾µ¾µÇØ º¸ÀÌ´õ¶ó¡±
    2
    ¡®2018 ¼­°¡´ë¡¯ Å¥½ÃÆ® À¯Ãâ? ¶óÀÎ¾÷ º¸´Ï¡¦¹æÅº¼Ò³â´Ü¡¤¿ö³Ê¿ø¡¤ºí·¢ÇÎÅ© µî ÃÑ Ãâµ¿
    3
    ¡®»ç¸ÁÀÚ 41¸í¡¯ ¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø È­Àç ¿øÀÎ?...°£È£»ç ¡°ÀÀ±Þ½Ç µÚÂÊ °©ÀÚ±â ºÒ³ª"
    4
    ¡®¿¬ÀåÁ¡°Ë¡¯ µà¶û°í, º¯È­¾ø´Â ¿À·ùÇö»ó...¡°¿À·ù È­¸é ¾Ë¸²±Û¸¸ º¯ÇÏ³×¡±
    5
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ¡°À§±â °ø°¨, »ó»ýÀÇ ±æ ÅÃÇØ¾ß¡±
    6
    ¿¡¾îºÎ»ê, ½ÅÀÔ Ä³ºó ÀÎÅÏ ½Â¹«¿ø Ã¤¿ë ½ÃÀÛ¡¦¡°ÀÚÀ¯Çü 25m ¿Ï¿µ ÇÊ¼ö¡±
    7
    'Ã¹ ¿ÀÇÂ' µà¶û°í ¿À·ù, ¹® ¿­ÀÚ¸¶ÀÚ µ¿½ÃÁ¢¼Ó 2Ãµ¸í?..."¼­¹ö °úºÎÇÏ ¼öÁØ"
    8
    µà¶û°í, ±ä±ÞÁ¡°Ë ÁßÀÎµ¥ ¶Ç Ãß°¡ ¿À·ù ¹ß»ý¡¦³Ø½¼ ¡°Á¢¼Ó Áö¿¬ µî È®ÀÎµÅ¡±
    9
    ¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø È­Àç, »ç¸Á 31¸íÀ¸·Î ´Ã¾î³ª...¸ñ°ÝÀÚ ¡°Â£Àº ¿¬±â ¼Ó ÇÊ»çÀû Å»Ãâ¡±
    10
    [´º½º&ºÐ¼®]µ¿ÇØ³²ºÎ¼± ¿ï»ê ÅÂÈ­°­¿ª ½ÅÃà °¡½Ã±Ç¿¡
    ¿ï»ê Áö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â1¿ù26ÀÏ~)
    [¿ï»ê Ã»³â ¹®È­ ¿­Àü]¡°¸êÁ¾µÈ ÇÑ±¹Ç¥¹ü ÀÌ¾ß±â ³Î¸® ¾Ë¸®°í ...
    ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ´õ Ç³¼ºÇØÁø ±âÈ¹Àü½Ã
    ÇÑ¡¤Áß¡¤ÀÏ È£¶ûÀÌ ¹Ì¼úÀÛÇ° 145Á¡ ÇÑ°÷¼­ ¼Ò°³
    ¼¼°è ÃÖÁ¤»ó ¹Ù¸®Åæ ÃÖÇö¼ö, ¿ï»ê°ü°´¿¡ ³óÀÍÀº ¼±À² ¼±»ç

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr