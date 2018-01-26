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26ÀÏ ¿ÀÀü 7½Ã 35ºÐ²² °æ³² ¹Ð¾ç½Ã °¡°îµ¿ ¼¼Á¾º´¿ø º´¿ø º»µ¿ 1Ãþ ÀÀ±Þ½Ç ÀÎ±Ù¿¡¼ ºÒÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.
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ÀÎ¸íÇÇÇØ°¡ Ä¿Áø ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¿ì¼± °Åµ¿ÀÌ ºÒÆíÇÑ È¯ÀÚµéÀÌ ¸¹¾Æ ´ëÇÇ¸¦ Á¦ ¶§ ÇÏÁö ¸øÇÑ Á¡À» ÁÖ¿ä ¿øÀÎÀ¸·Î ²Å¾Ò´Ù. Àçºü¸£°Ô ´ëÇÇ¸¦ ÇÏ±â Èûµçµ¥´Ù À¯µ¶°¡½º°¡ ºü¸¥ ½Ã°£¿¡ ¹øÁ® ÀÌµ¿ÀÌ ºÒÆíÇÑ È¯ÀÚµéÀÌ ´õ Å« ÇÇÇØ¸¦ ºÃ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
ºÒÀÌ ³ ¼¼Á¾º´¿ø¿¡´Â ¸ðµÎ 100¸íÀÇ ÀÔ¿ø È¯ÀÚ°¡ ÀÖ¾ú°í ÀÎ±Ù¿¡ Á¢ÇÑ ¼¼Á¾¿ä¾çº´¿ø¿¡µµ 94¸íÀÇ È¯ÀÚ°¡ ÀÔ¿øÇØ ÀÖ¾ú´Ù.
ÃÖ ¼ÀåÀº “»ç¸ÁÀÚ ´ëºÎºÐÀº 1~2Ãþ¿¡ ¸ô·Á ÀÖ¾ú´Ù. Á÷Á¢Àû ÈÀç·Î ÀÎÇÑ È»ó »ç¸ÁÀÚ ¾ø¾ú´Ù. ÃÊ±â ¿¬±â°¡ ½ÉÇÏ°Ô ³ª¸é¼ ÀÔ¿ø È¯ÀÚµéÀÌ ¿¬±â¸¦ ¸¶½Ã°Å³ª ÀÌ¼Û µµÁß È¸¦ ´çÇÑ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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