¡®½´°¡¸Ç¡¯ ÄÉÀÌÆË, ¸â¹öµé ±ÙÈ²º¸´Ï...¿ìÇö ¡°OOOO ¿î¿µ, µµ¿ÍÁÖ½Ê¼î?¡±

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28ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ¿¹´É ‘ÅõÀ¯ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½´°¡¸Ç 2’¿¡¼´Â 2000³â´ë ÃÊ ¿Õ¼ºÇÑ È°µ¿À» ¹úÀÎ ±×·ì ‘ÄÉÀÌÆË’À» ¹«´ë·Î ¼ÒÈ¯µÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ÄÉÀÌÆËÀº È÷Æ®°î ‘±×¸²ÀÚ’¸¦ ¿Ïº® ¶óÀÌºê·Î ¼ÒÈÇÑ µÚ, ÇöÀç ±ÙÈ² µî¿¡ °üÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³´Ù.
MC À¯Àç¼®Àº ¸â¹öµé¿¡ “¾î¶² Á÷¾÷À» °¡Á³³Ä”°í ¹°¾ú°í À¯ºóÀº “Ã¶° Á¦Á¶ È¸»ç¿¡ ´Ù´Ï°í ÀÖ´Ù. Àç´ÉÀÌ ¾ø´Â »ç¶÷ÀÌ¶ó¼ ¹Ù·Î Æò¹üÇÑ È¸»ç¿¡ µé¾î°¬´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¸â¹ö ¿ìÇöÀº “°³²¿¡¼ Ä£±¸¿Í ÇÔ²² ÀÌÀÚÄ«¾ß ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù”¶ó¸ç “µµ¿ÍÁÖ½Ê¼î”¶ó°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
¶ÇÇÑ ¿µ¿øÀº “ÆÇ±³¿¡ ÀÖ´Â ITÈ¸»ç ´Ù´Ï°í ÀÖ´Ù. Á÷±ÞÀº °úÀå”ÀÌ¶ó°í ´äÇß´Ù.
ÁÖ¹ÎÀº “10¿© ³â µ¿¾È ÇÐ»ý°ú ¾ÆÀÌµé¿¡°Ô ÃãÀ» °¡¸£Ä¡°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß°í, µ¿È´Â “±º Á¦´ëÇÏ°í ¿¬±âÇÏ´Ù°¡ Áö±ÝÀº ÀÚµ¿Â÷ Àü½Ã°ü¿¡¼ ÀÏÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¾Ë·È´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ½ÃÃ»ÀÚµéÀº “Ãß¾ïÀÇ Çâ±â” “±ÙÈ² ±Ã±ÝÇß¾ú´Âµ¥ ¿À·£¸¸¿¡ºÁ¼ ¹Ý°¡¿ü¾î¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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