°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.29 ¿ù 18:52
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®½´°¡¸Ç¡¯ ÄÉÀÌÆË, ¸â¹öµé ±ÙÈ²º¸´Ï...¿ìÇö ¡°OOOO ¿î¿µ, µµ¿ÍÁÖ½Ê¼î?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ‘1¼¼´ë ¾ó±¼ÃµÀç’ ¿øÁ¶ ²É¹Ì³² ±×·ì ‘ÄÉÀÌÆË’ ¸â¹öµéÀÇ ±ÙÈ²ÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù. JTBC ‘ÅõÀ¯ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½´°¡¸Ç 2’

'1¼¼´ë ¾ó±¼ÃµÀç’ ¿øÁ¶ ²É¹Ì³² ±×·ì ‘ÄÉÀÌÆË’ ¸â¹öµéÀÇ ±ÙÈ²ÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù.

28ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ¿¹´É ‘ÅõÀ¯ ÇÁ·ÎÁ§Æ®  ½´°¡¸Ç 2’¿¡¼­´Â 2000³â´ë ÃÊ ¿Õ¼ºÇÑ È°µ¿À» ¹úÀÎ ±×·ì ‘ÄÉÀÌÆË’À» ¹«´ë·Î ¼ÒÈ¯µÆ´Ù.

ÀÌ³¯ ÄÉÀÌÆËÀº È÷Æ®°î ‘±×¸²ÀÚ’¸¦ ¿Ïº® ¶óÀÌºê·Î ¼ÒÈ­ÇÑ µÚ, ÇöÀç ±ÙÈ² µî¿¡ °üÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³´Ù.

MC À¯Àç¼®Àº ¸â¹öµé¿¡ “¾î¶² Á÷¾÷À» °¡Á³³Ä”°í ¹°¾ú°í À¯ºóÀº “Ã¶°­ Á¦Á¶ È¸»ç¿¡ ´Ù´Ï°í ÀÖ´Ù. Àç´ÉÀÌ ¾ø´Â »ç¶÷ÀÌ¶ó¼­ ¹Ù·Î Æò¹üÇÑ È¸»ç¿¡ µé¾î°¬´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¸â¹ö ¿ìÇöÀº “°­³²¿¡¼­ Ä£±¸¿Í ÇÔ²² ÀÌÀÚÄ«¾ß ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù”¶ó¸ç “µµ¿ÍÁÖ½Ê¼î”¶ó°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

¶ÇÇÑ ¿µ¿øÀº “ÆÇ±³¿¡ ÀÖ´Â ITÈ¸»ç ´Ù´Ï°í ÀÖ´Ù. Á÷±ÞÀº °úÀå”ÀÌ¶ó°í ´äÇß´Ù.

ÁÖ¹ÎÀº “10¿© ³â µ¿¾È ÇÐ»ý°ú ¾ÆÀÌµé¿¡°Ô ÃãÀ» °¡¸£Ä¡°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß°í, µ¿È­´Â “±º Á¦´ëÇÏ°í ¿¬±âÇÏ´Ù°¡ Áö±ÝÀº ÀÚµ¿Â÷ Àü½Ã°ü¿¡¼­ ÀÏÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¾Ë·È´Ù.

ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ½ÃÃ»ÀÚµéÀº “Ãß¾ïÀÇ Çâ±â” “±ÙÈ² ±Ã±ÝÇß¾ú´Âµ¥ ¿À·£¸¸¿¡ºÁ¼­ ¹Ý°¡¿ü¾î¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ¼ÒµæºÐÀ§ °á°ú ¹ßÇ¥¡¦Áö¿ø ±Ý¾×°ú ÀÌÀÇ½ÅÃ» ¹æ¹ýÀº?
  • ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ±Ô¸ð 6.4 ÁöÁø¿¡ Èçµé¡¦ÀÏº»¡¤ÇÊ¸®ÇÉ È­»ê ºÐÈ­±îÁö ¡®¹«½¼ ÀÏ?¡¯
  • [º£Æ®³² Ä«Å¸¸£] Ä«Å¸¸£, Æä³ÎÆ¼Å± ¼º°ø½ÃÅ°¸ç º£Æ®³²¿¡ 1-0 ¾Õ¼­
  • ¡®2³â ¸¸¿¡ ÆÄ°æ¡¯ Á¤°¡Àº, ºÒÈ­ °¨Áö ¡®È¥¼ú ÀÎÁõ¼¦¡¯?...¡°¿ØÁö ¾µ¾µÇØ º¸ÀÌ´õ¶ó¡±
  • Ä¥¸®Ä¡, ³ª´Þ »ó´ë·Î 1-1 ÆØÆØÇÑ Á¢Àü¡¦¿ª´ë ÀüÀûÀº 1½Â 5ÆÐ
    • ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ¼ÒµæºÐÀ§ °á°ú ¹ßÇ¥¡¦Áö¿ø ±Ý¾×°ú ÀÌÀÇ½ÅÃ» ¹æ¹ýÀº? ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ¼ÒµæºÐÀ§ °á°ú ¹ßÇ¥¡¦Áö¿ø ±Ý¾×°ú ÀÌÀÇ½ÅÃ» ¹æ¹ýÀº?
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ¼ÒµæºÐÀ§ °á°ú ¹ßÇ¥¡¦Áö¿ø ±Ý¾×°ú ÀÌÀÇ½ÅÃ» ¹æ¹ýÀº?
    2
    À±Çö¹Î, ÀÎ»ý ÃÖ°íÀÇ ½Ç¼ö´Â? ¡°Å»»ö¡±¡¦Å»»ö ÈÄ ¹éÁøÈñ¿Í ·Î¸ÇÆ½ ´º¿å µ¥ÀÌÆ®
    3
    [·Î¶Ç]¿ï»ê¼­ 2ÁÖ ¿¬¼Ó ·Î¶Ç 1µî
    4
    ¡®»ç¸Á»ç°í¡¯ Çö´ëÁß°ø¾÷ Á¶¼±»ç¾÷ºÎ, Áö³­ 26ÀÏºÎÅÍ Á¶¾÷ Àü¸éÁß´Ü
    5
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ¿ï»ê°øÀåÀå¿¡ ÇÏ¾ðÅÂ ºÎ»çÀå ÀÓ¸í
    6
    [°æ»ó½Ã·Ð]°¡»óÈ­Æó-±¤Ç³ÀÎ°¡, ¹ÌÇ³ÀÎ°¡
    7
    [ÇöÀåÀÇ ½Ã°¢]¶°³ª´Â °øÀåÀåÀÌ ³ëÁ¶¿¡ ´øÁø ¾´¼Ò¸®
    8
    Á¤¼Ò¿µ, ¾Ë°íº¸´Ï ¡®Â¦¡¯ ¿©ÀÚ 5È£ Ãâ½Å ¡®µ¥´Ï¾È°ú Ä¿ÇÃ¡¯...¡°³²Æí ¿ÀÇù ÁúÅõÇÒ °ú°Å¡±
    9
    ¡°100³â ±â¾÷ À§ÇØ¼± Çù·ÂÀû ³ë»ç°ü°è Àý½Ç¡±
    10
    [·Î¶Ç]791È¸ 1µî 14¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 12¾ï5Ãµ¸¸¿ø
    ¿ï»ê½ÃÇâ, ´ÞÄÞÇÑ ÃÊÄÝ¸´°°Àº ¼±À²ÀÇ Çâ¿¬
    ¿ï»ê Áö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â1¿ù26ÀÏ~)
    [¿ï»ê Ã»³â ¹®È­ ¿­Àü]¡°¸êÁ¾µÈ ÇÑ±¹Ç¥¹ü ÀÌ¾ß±â ³Î¸® ¾Ë¸®°í ...
    ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ´õ Ç³¼ºÇØÁø ±âÈ¹Àü½Ã
    ÇÑ¡¤Áß¡¤ÀÏ È£¶ûÀÌ ¹Ì¼úÀÛÇ° 145Á¡ ÇÑ°÷¼­ ¼Ò°³

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr