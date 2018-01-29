¡®¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É µþ¡¯ ¹®´ÙÇý, Á¤ÀÇ´ç Æò´ç¿ø ÀÔ´ç ¿Ö?...¡°½É»óÁ¤ À°¾Æ¡¤¿öÅ·¸¾ °ø¾à ¶§¹®?¡±

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29ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ¹®´ÙÇý ¾¾°¡ Áö³ÇØ 5¿ù ´ëÅë·É¼±°Å Á÷ÈÄ Á¤ÀÇ´ç¿¡ ÀÔ´çÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Ã»¿Í´ë °íÀ§ ÇÑ °ü°èÀÚ´Â “Á¤ÀÇ´ç Æò´ç¿øÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀº »ç½ÇÀÌ´Ù” ¸ç“(¹® ´ëÅë·ÉÀÌ) µþÀº µþÀÇ »îÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀÌ°í µþÀÇ Á¤Ä¡Àû ¼±ÅÃ¿¡ ´ëÇØ Á¸ÁßÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ ¾Æ¹öÁöÀÇ »ý°¢ÀÎ °Í °°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¹® ¾¾´Â ¾Õ¼ Áö³ÇØ ´ë¼±±â°£ ¹® ´ëÅë·ÉÀÇ À¯¼¼ÇöÀå¿¡¼ “¾Æ¹öÁö°¡ Á¤Ä¡ÇÏ´Â °ÍÀ» ÁÁ¾ÆÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ÀüÇØ ÁÖ¸ñ ¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ¹® ´ëÅë·ÉÀÌ Áö³ ³ë¹«Çö Á¤ºÎ¶§ °Ý¹«·Î Ä¡¾Æ°¡ ºüÁú Á¤µµ·Î ½Ã´Þ¸®´Â ¸ð½ÀÀ» ºÃ±â ¶§¹®ÀÌ¶ó°í ÀÌÀ¯¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “È¸»ç¸¦ ±×¸¸µÎ°í °áÈ¥ÇØ ¾ÆÀÌ¸¦ ³º°í Àü¾÷ÁÖºÎ°¡ µÆÀ» ¶§ ¾Æ¹öÁö²² Çª³äÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç “‘´©±º°¡ÀÇ ¾ö¸¶, ¾Æ³»ÀÇ Å¸ÀÌÆ²·Î Á¸ÀçÇÒ±î µÎ·Æ´Ù’°í ¸»ÇÏÀÚ ±×¶§ ¾Æ¹öÁö²²¼ ¼¼»ó¿¡¼ °¡Àå À§´ëÇÑ Á÷¾÷ÀÌ ¾ö¸¶¶ó°í °¡Àå Áß¿äÇÏ°í Å«ÀÏÀ» ÇÏ´Â ³Ê¸¦ º¸´Ï ÀÚ¶û½º·´´Ù°í Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ “Àü¾÷¸¾µµ ¿öÅ·¸¾µµ ¾ÆÀÌ¸¦ Å°¿ì±â ÁÁÀº ³ª¶ó¸¦ ¸¸µé¾î ´Þ¶ó”¸ç “¾ÆÀÌ Å°¿ì±â ÁÁÀº ´ëÇÑ¹Î±¹À» ¸¸µé¾î ´Þ¶ó”°í ´çºÎÇß´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ Áö³ ´ë¼± ¶§ Á¤ÀÇ´ç ´ëÅë·É ÈÄº¸¿´´ø ½É»óÁ¤ Àü ´ëÇ¥´Â ‘½´ÆÛ¿ì¸Õ¹æÁö¹ý’ µî À°¾Æ·¿öÅ·¸¾°ú °ü·ÃµÈ °ø¾àÀ» ³»¼¼¿ö Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ ÀÏ°¢¿¡¼´Â ¹® ¾¾°¡ ÀÌ°°Àº Á¤ÀÇ´çÀÇ Á¤Ã¥¿¡ ¸¶À½ÀÌ ¿òÁ÷¿© ±× ½Ã±â¿¡ ÀÔ´çÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï³Ä´Â ºÐ¼®ÀÌ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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