±¹¹ÎÀÇ´ç, ±èÀÇ°â ³»Á¤¿¡ ¸Íºñ³­¡¦¡°¹Ú±ÙÇý Á¤±Ç°ú ´Ù¸¦ ¹Ù ¾ø¾î¡±

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Ã»¿Í´ë ½ÅÀÓ ´ëº¯ÀÎ¿¡ ±èÀÇ°â(55) Àü ÇÑ°Ü·¹ ½Å¹® ¼±ÀÓ±âÀÚ°¡ ³»Á¤µÆ´Ù.
29ÀÏ À±¿µÂù Ã»¿Í´ë ±¹¹Î¼ÒÅë¼ö¼®Àº ÃáÃß°ü ºê¸®ÇÎ¿¡¼ “¹® ´ëÅë·ÉÀº Ãæ³² µµÁö»ç ¼±°Å Ãâ¸¶·Î »çÀÇ¸¦ Ç¥¸íÇÑ ¹Ú¼öÇö ´ëº¯ÀÎ ÈÄÀÓÀ¸·Î ±èÀÇ°â Àü ±âÀÚ¸¦ ´ëº¯ÀÎÀ¸·Î ³»Á¤Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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±è ³»Á¤ÀÚ´Â ÇÑ°Ü·¹½Å¹®¿¡¼ »çÈ¸ºÎÀå, Á¤Ä¡»çÈ¸ ´ã´ç ºÎ±¹Àå, ³í¼³À§¿øÀ» °ÅÃÄ Áö³ÇØ 7¿ù±îÁö ¼±ÀÓ±âÀÚ·Î ±Ù¹«Çß´Ù. Áö³ 2016³â 9¿ù¿¡´Â K½ºÆ÷Ã÷Àç´Ü ¹èÈÄ¿¡ ÃÖ¼ø½ÇÀÌ ÀÖ´Ù°í º¸µµÇØ °¢Á¾ ±âÀÚ»óÀ» ¼ö»óÇß´Ù.
±è Àü ±âÀÚ´Â ¾Õ¼ ¹® ´ëÅë·É ÃëÀÓ ÃÊ ÃÊ´ë Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎ¿¡ °Å·ÐµÇ±âµµ ÇßÀ¸³ª, Á÷À» °í»çÇÏ°í ÇÑ°Ü·¹¿¡ ³²¾Ò´Ù.
ÇÑÆí ±èÀÇ°â Àü ÇÑ°Ü·¹½Å¹® ¼±ÀÓ±âÀÚ°¡ ³»Á¤µÆ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ¾ß´çÀº ¹ß ºü¸£°Ô ³íÆòÀ» ³»°í ÀÖ´Ù.
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