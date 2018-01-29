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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.29 ¿ù 18:53
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±¹¹ÎÀÇ´ç, ±èÀÇ°â ³»Á¤¿¡ ¸Íºñ³­¡¦¡°¹Ú±ÙÇý Á¤±Ç°ú ´Ù¸¦ ¹Ù ¾ø¾î¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 29ÀÏ À±¿µÂù Ã»¿Í´ë ±¹¹Î¼ÒÅë¼ö¼®Àº ÃáÃß°ü ºê¸®ÇÎ¿¡¼­ ¡°¹® ´ëÅë·ÉÀº Ãæ³² µµÁö»ç ¼±°Å Ãâ¸¶·Î »çÀÇ¸¦ Ç¥¸íÇÑ ¹Ú¼öÇö ´ëº¯ÀÎ ÈÄÀÓÀ¸·Î ±èÀÇ°â Àü ±âÀÚ¸¦ ´ëº¯ÀÎÀ¸·Î ³»Á¤Çß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. Ã»¿Í´ë Á¦°ø.

 

Ã»¿Í´ë ½ÅÀÓ ´ëº¯ÀÎ¿¡ ±èÀÇ°â(55) Àü ÇÑ°Ü·¹ ½Å¹® ¼±ÀÓ±âÀÚ°¡ ³»Á¤µÆ´Ù.

29ÀÏ À±¿µÂù Ã»¿Í´ë ±¹¹Î¼ÒÅë¼ö¼®Àº ÃáÃß°ü ºê¸®ÇÎ¿¡¼­ “¹® ´ëÅë·ÉÀº Ãæ³² µµÁö»ç ¼±°Å Ãâ¸¶·Î »çÀÇ¸¦ Ç¥¸íÇÑ ¹Ú¼öÇö ´ëº¯ÀÎ ÈÄÀÓÀ¸·Î ±èÀÇ°â Àü ±âÀÚ¸¦ ´ëº¯ÀÎÀ¸·Î ³»Á¤Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±è ³»Á¤ÀÚ´Â ÀÎ¼öÀÎ°è °úÁ¤À» °ÅÃÄ ´ÙÀ½ ´Þ ÃÊ Á¤½Ä ÀÓ¸íµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¹Ú¼öÇö ´ëº¯ÀÎÀº ¿À´Â 6¿ù Áö¹æ¼±°Å Ãâ¸¶¸¦ À§ÇØ »çÀÇ¸¦ Ç¥¸íÇØ, ÀÌ¹ø ÁÖ±îÁö¸¸ ´ëº¯ÀÎ ¾÷¹«¸¦ ¼ÒÈ­ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

±è ³»Á¤ÀÚ´Â ÇÑ°Ü·¹½Å¹®¿¡¼­ »çÈ¸ºÎÀå, Á¤Ä¡»çÈ¸ ´ã´ç ºÎ±¹Àå, ³í¼³À§¿øÀ» °ÅÃÄ Áö³­ÇØ 7¿ù±îÁö ¼±ÀÓ±âÀÚ·Î ±Ù¹«Çß´Ù. Áö³­ 2016³â 9¿ù¿¡´Â K½ºÆ÷Ã÷Àç´Ü ¹èÈÄ¿¡ ÃÖ¼ø½ÇÀÌ ÀÖ´Ù°í º¸µµÇØ °¢Á¾ ±âÀÚ»óÀ» ¼ö»óÇß´Ù.

±è Àü ±âÀÚ´Â ¾Õ¼­ ¹® ´ëÅë·É ÃëÀÓ ÃÊ ÃÊ´ë Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎ¿¡ °Å·ÐµÇ±âµµ ÇßÀ¸³ª, Á÷À» °í»çÇÏ°í ÇÑ°Ü·¹¿¡ ³²¾Ò´Ù.

ÇÑÆí ±èÀÇ°â Àü ÇÑ°Ü·¹½Å¹® ¼±ÀÓ±âÀÚ°¡ ³»Á¤µÆ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ¾ß´çÀº ¹ß ºü¸£°Ô ³íÆòÀ» ³»°í ÀÖ´Ù.

±èÃ¶±Ù ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ ³íÆòÀ» ÅëÇØ “Á¤±Ç ÃÊ ³í¶õÀÌ µÇ¾î Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎ¿¡ ÀÓ¸íµÇÁö ¸øÇÑ ¾ð·Ð»ç ±âÀÚ Ãâ½ÅÀ» ´ëº¯ÀÎÀ¸·Î ¹ßÅ¹ÇÑ °Í¿¡ ½É°¢ÇÑ ¿ì·Á¸¦ Ç¥ÇÏ´Â ¹ÙÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.

±è ´ëº¯ÀÎÀº “Çö Á¤±Ç¿¡ ¿ìÈ£ÀûÀÎ ±â»ç¸¦ ½ñ¾Æ³»´Â ¾ð·Ð»çÀÇ ±âÀÚ Ãâ½ÅÀ» ´ëº¯ÀÎÀ¸·Î ¹ßÅ¹ÇÏ´Â °ÍÀº ³»ºÎ ÀÎ»çÀû ¼º°ÝÀÌ ÀÖ´Ù°í ºñ¾Æ³É°Å¸®´Â ºñÆÇÀÌ ³ª¿Ã ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù°í º»´Ù”¸ç “¹Ú±ÙÇý Á¤±Ç ´ç½Ã KBS±âÀÚÀÇ ´ëº¯ÀÎ ¹ßÅ¹°ú ¹¹°¡ ´Ù¸¥Áö ¹¯°í ½Í´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¹Ù¸¥Á¤´ç ¿ª½Ã ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ³íÆòÀ» ³Â´Ù.

¹Ù¸¥Á¤´ç ±Ç¼ºÁÖ ´ëº¯ÀÎÀº “ÀÌ Á¤±ÇÀÇ ÃÊÁ¡ÀÌ ¶Ç ÇÑ ¹ß ´õ °ú°Å·Î ±â¿ì´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä´Â ¿ì·Á°¡ ¹ú½áºÎÅÍ ³ª¿Â´Ù”¸ç “Àß¸øµÈ °ú°Å¸¦ ¹Ù·Î Àâ´Â °Í¿¡ ¹Ý´ëÇÒ »ç¶÷Àº ¾ø´Ù. ±×·¯³ª Çö Á¤±ÇÀÌ ¸ôµÎÇÏ°í ÀÖ´Â ‘ÀûÆóÃ»»ê’ÀÌ ÀÏºÎ ±¹¹Îµé¿¡°Õ Á¤Ä¡º¸º¹ÀÌ¶ó´Â ÇÇ·Î°¨À¸·Î Àü´ÞµÇ°í ÀÖ´Ù´Â Á¡µµ Á÷½ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ ±Ç ´ëº¯ÀÎÀº “½ÅÀÓ Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀº ±¹³»¿ÜÀûÀ¸·Î ¾î·Á¿î ½Ã±â¿¡ ‘ÇÏ°í½ÍÀº °Å ´ÙÇØ’¶ó´Â ÀÏºÎ ÁöÁöÃþÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ¾Æ´Ñ »îÀÇ ÇöÀå ¼Ó ±¹¹Î¿©·ÐÀ» Á¤È®È÷ Àü´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ÒÅëÀÇ Ã¢±¸°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í Çß´Ù.

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    • ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ¼ÒµæºÐÀ§ °á°ú ¹ßÇ¥¡¦Áö¿ø ±Ý¾×°ú ÀÌÀÇ½ÅÃ» ¹æ¹ýÀº? ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ¼ÒµæºÐÀ§ °á°ú ¹ßÇ¥¡¦Áö¿ø ±Ý¾×°ú ÀÌÀÇ½ÅÃ» ¹æ¹ýÀº?
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