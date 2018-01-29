°ËÂû, ¿ìº´¿ì Â¡¿ª 8³â ±¸Çü¡¦¡°±¹°¡ ±â´É »ó½ÇÄÉ ÇÑ ÁË¡±

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°ËÂûÀº 29ÀÏ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ33ºÎ(ÀÌ¿µÈÆ ºÎÀåÆÇ»ç) ½É¸®·Î ¿¸° °á½É°øÆÇ¿¡¼ “ÇÇ°íÀÎÀº ¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÇ ¸·°ÇÑ ±ÇÇÑÀ» ³²¿ëÇÏ°í, »çÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇØ Á¤ÀÛ º»¿¬ÀÇ °¨Âû ¾÷¹«¸¦ ¿Ü¸éÇØ ±¹°¡±â´ÉÀ» »ó½ÇÇÏ°Ô Çß´Ù”¸ç ÀÌ°°ÀÌ ±¸ÇüÇß´Ù.
°ËÂûÀº ¶Ç “ÇÇ°íÀÎÀº ÇöÀç±îÁöµµ ¹üÇàÀ» ºÎÀÎÇÏ°í ¸ðµç Ã¥ÀÓÀ» ÀüÁ÷ ´ëÅë·ÉÀÌ³ª ºÎÇÏ Á÷¿ø¿¡°Ô Àü°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¿ì Àü ¼ö¼®Àº 2016³â »ó¹Ý±â ´ç½Ã ±èÁ¾´ö ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü¿¡°Ô ¹®Ã¼ºÎ °ø¹«¿ø 7¸íÀ» ÁÂÃµ¼º ÀÎ»ç Á¶Ã³ÇÏ°Ô ÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î Áö³ÇØ 4¿ù ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÆ´Ù.
¶Ç 2016³â 7¿ù ´ç½Ã ÀÌ¼®¼ö Æ¯º°°¨Âû°üÀÌ ÀÚ½ÅÀ» °¨ÂûÇÏ·Á ÇÏÀÚ Á÷¹«¼öÇàÀ» ¹æÇØÇÏ°í, ¾ÈÁ¾¹ü Àü ¼ö¼®°ú ÃÖ¼ø½Ç¾¾ ºñÀ§¸¦ ÀÎÁöÇÏ°íµµ °¨Âû Á÷¹«¸¦ À¯±âÇÑ µ¥ ÀÌ¾î Áø»ó ÀºÆó¿¡ °¡´ãÇÑ ÇøÀÇ µîµµ ÀÖ´Ù.
¿©±â¿¡ Áö³ÇØ 1¿ù ±¹È¸¿¡¼ ¿¸° ‘ÃÖ¼ø½Ç °ÔÀÌÆ®’ ±¹Á¤Á¶»ç Æ¯À§ Ã»¹®È¸¿¡ ÁõÀÎÀ¸·Î ¼ÒÈ¯µÆÀ¸³ª Á¤´çÇÑ ÀÌÀ¯ ¾øÀÌ ºÒÃâ¼®ÇÑ ÇøÀÇ·Î Ãß°¡ ±â¼ÒµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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