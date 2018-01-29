¡®¿ìº´¿ì Â¡¿ª 8³â ±¸Çü¡¯ °ËÂû ¡°ÇöÀç±îÁöµµ ¹üÇà ºÎÀÎ, ¾öÁß Ã¥ÀÓ ºÒ°¡ÇÇ¡±

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¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ33ºÎ´Â ÀÌ³¯ ¿ì Àü ¼ö¼®ÀÇ 1½É ÀçÆÇ¼ “ÇöÀç±îÁöµµ ¹üÇàÀ» ºÎÀÎÇØ ¾öÁßÇÑ Ã¥ÀÓÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù”¶ó¸ç ÀÌ°°ÀÌ ±¸ÇüÇß´Ù.
¿ì Àü ¼ö¼®Àº 2016³â 4¿ù ¹ÎÁ¤ºñ¼°üÀ» ÅëÇØ ¹®Ã¼ºÎ ±¹·°úÀå 6¸íÀÇ ÁÂÃµ¼º ÀÎ»ç¸¦ Áö½ÃÇÑ ÇøÀÇ, ÀÌ¼®¼ö Àü Æ¯º°°¨Âû°üÀÌ ÃÖ¼ø½Ç¾¾ÀÇ ºñ¸® ÇàÀ§¿¡ ´ëÇÑ ³»»ç¿¡ Âø¼öÇÏÀÚ ºÎ´çÇÑ ¾Ð·ÂÀ» Çà»çÇØ ÀÌ Àü Æ¯º°°¨Âû°üÀÇ ÇØÀÓ¿¡ °ü¿©ÇÑ ÇøÀÇ, ÃÖ¾¾ÀÇ ºñÀ§¸¦ ÀÎÁöÇÏ°íµµ Áø»ó ÀºÆó¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î °¡´ãÇÏ´Â µî ±¹Á¤³ó´Ü »çÅÂ¸¦ ¹æÁ¶ÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
ÀÌµé ÇøÀÇ ¿Ü¿¡µµ ¹Î°£ÀÎ·°ø¹«¿ø ºÒ¹ý»çÂû°ú °úÇÐ°è, ¹®È¿¹¼ú°è ºí·¢¸®½ºÆ® ÀÛ¼ºÀ» Áö½ÃÇß´Ù´Â ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÀçÆÇÀÌ °è¼Ó ÁøÇàµÈ´Ù.
°ËÂûÀº “¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÇ ¹«¼ÒºÒÀ§ ±Ç·ÂÀ» ÈÖµÑ·¯ ºÎÃ³ÀÇ ÀÎ»ç¿¡ °³ÀÔÇÏ°í, ¸·»ó ±ÇÇÑÀ» »çÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ¸é¼ º»¿¬ÀÇ °¨Âû¾÷¹«¸¦ ¿Ü¸éÇß´Ù”¸ç “±¹°¡ÀÇ ±â´ÉÀ» »ó½ÇÇÏ°Ô Çß´Ù´Â Ãø¸é¿¡¼ ÁËÃ¥ÀÌ ¹«°Ì´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÇÇ°íÀÎÀº ¸ðµç Ã¥ÀÓÀ» ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÌ³ª ºÎÇÏÁ÷¿ø¿¡°Ô Àü°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç ±¸Çü ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ¿ì Àü ¼ö¼® ÀçÆÇ ¼±°í´Â ³»´Þ 14ÀÏ ÀüÈÄ·Î ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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