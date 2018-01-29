¡®8³â ±¸Çü¡¯ ¿ìº´¿ì, ¹Ú±ÙÇý ¾ð±Þ ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í¡¦¡°¹Ú±ÙÇý ¹Ï¾î¼­ Á¸°æÇß´Ù¡±

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|¡ã °ËÂûÀÌ ±¹Á¤³ó´Ü »çÅÂ¸¦ Ãà¼Ò¡¤ÀºÆóÇÏ·Á Çß´Ù´Â ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â ¿ìº´¿ì Àü Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼®¿¡°Ô Â¡¿ª 8³âÀ» ±¸ÇüÇÑ °¡¿îµ¥ ¿ì Àü ¼ö¼®ÀÌ °ú°Å ¹ß¾ðÀÌ ÀçÁ¶¸íµÇ°í ÀÖ´Ù. YTNÄ¸Ã³.
°ËÂûÀÌ ±¹Á¤³ó´Ü »çÅÂ¸¦ Ãà¼Ò·ÀºÆóÇÏ·Á Çß´Ù´Â ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â ¿ìº´¿ì Àü Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼®¿¡°Ô Â¡¿ª 8³âÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
°ËÂûÀº 29ÀÏ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ33ºÎ(ÀÌ¿µÈÆ ºÎÀåÆÇ»ç) ½É¸®·Î ¿¸° °á½É°øÆÇ¿¡¼ “ÇÇ°íÀÎÀº ¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÇ ¸·°ÇÑ ±ÇÇÑÀ» ³²¿ëÇÏ°í, »çÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇØ Á¤ÀÛ º»¿¬ÀÇ °¨Âû ¾÷¹«¸¦ ¿Ü¸éÇØ ±¹°¡±â´ÉÀ» »ó½ÇÇÏ°Ô Çß´Ù”¸ç ÀÌ°°ÀÌ ±¸ÇüÇß´Ù.
°ËÂûÀº ¶Ç “ÇÇ°íÀÎÀº ÇöÀç±îÁöµµ ¹üÇàÀ» ºÎÀÎÇÏ°í ¸ðµç Ã¥ÀÓÀ» ÀüÁ÷ ´ëÅë·ÉÀÌ³ª ºÎÇÏ Á÷¿ø¿¡°Ô Àü°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¿ì Àü ¼ö¼®Àº 2016³â »ó¹Ý±â ´ç½Ã ±èÁ¾´ö ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü¿¡°Ô ¹®Ã¼ºÎ °ø¹«¿ø 7¸íÀ» ÁÂÃµ¼º ÀÎ»ç Á¶Ã³ÇÏ°Ô ÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î Áö³ÇØ 4¿ù ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÆ´Ù.
¶Ç 2016³â 7¿ù ´ç½Ã ÀÌ¼®¼ö Æ¯º°°¨Âû°üÀÌ ÀÚ½ÅÀ» °¨ÂûÇÏ·Á ÇÏÀÚ Á÷¹«¼öÇàÀ» ¹æÇØÇÏ°í, ¾ÈÁ¾¹ü Àü ¼ö¼®°ú ÃÖ¼ø½Ç¾¾ ºñÀ§¸¦ ÀÎÁöÇÏ°íµµ °¨Âû Á÷¹«¸¦ À¯±âÇÑ µ¥ ÀÌ¾î Áø»ó ÀºÆó¿¡ °¡´ãÇÑ ÇøÀÇ µîµµ ÀÖ´Ù.
ÀÌÃ³·³ ¿ì Àü ¼ö¼®¿¡°Ô Â¡¿ª 8³âÀÌ ±¸ÇüµÈ °¡¿îµ¥ ¿ì Àü ¼ö¼®ÀÌ °ú°Å ¹Ú Àü ´ëÅë·É°ú ±è±âÃá Àü Ã»¿Í´ë ºñ¼½ÇÀåÀ» ¾ð±ÞÇß´ø ¹ß¾ðÀÌ ÀçÁ¶¸íµÇ°í ÀÖ´Ù.
¿ìº´¿ì Àü ¼ö¼®Àº Áö³ÇØ 12¿ù ‘ÃÖ¼ø½Ç °ÔÀÌÆ®’ 5Â÷ Ã»¹®È¸¿¡ ÁõÀÎÀ¸·Î Ãâ¼®ÇØ “¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É°ú ±è±âÃá Àü ºñ¼½ÇÀåÀ» Á¸°æÇÑ´Ù”°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¾È¹Î¼® ÀÇ¿øÀº ¿ì Àü ¼ö¼®¿¡°Ô “¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀ» Á¸°æÇÏ³Ä”°í ¹°¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ¿ì Àü ¼ö¼®Àº “Á¸°æÇÑ´Ù. ±¹°¡¿Í ±¹¹ÎÀÇ À§ÇØ ÀÏÇÑ´Ù´Â ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀÇ ¸»À» ¹Ï¾ú±â¿¡ Á¸°æÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ±è±âÃá Àü ½ÇÀå¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¿ì Àü ¼ö¼®Àº “ºñ¼½ÇÀåÀ¸·Î ¸ð½Å »ç¶÷”ÀÌ¸ç “Á¸°æÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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