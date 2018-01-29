ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ¼ÒµæºÐÀ§ °á°ú ¹ßÇ¥¡¦Áö¿ø ±Ý¾×°ú ÀÌÀÇ½ÅÃ» ¹æ¹ýÀº?

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|¡ã ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀÌ ¡®2018³â 1ÇÐ±â ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ¼ÒµæºÐÀ§ °á°ú¸¦ 29ÀÏºÎÅÍ 2¿ù 1ÀÏ±îÁö ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î Åëº¸ÇÑ´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀÌ ‘2018³â 1ÇÐ±â ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý’ ¼ÒµæºÐÀ§ °á°ú¸¦ 29ÀÏºÎÅÍ 2¿ù 1ÀÏ±îÁö ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î Åëº¸ÇÑ´Ù.
¼ÒµæºÐÀ§ °á°ú´Â ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ·Î±×ÀÎÇÑ ÈÄ ÀåÇÐ±Ý/ÇÐÀÚ±Ý ´ëÃâ-¼Òµæ±¸°£(ºÐÀ§)-³ªÀÇ ¼Òµæ±¸°£(ºÐÀ§) È®ÀÎ ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀº ½ÅÃ»ÀÚÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁö³ª ÀÌ¸ÞÀÏÀ» ÅëÇØ °³º° Åëº¸ÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù.
±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀº ¼ÒµæºÐÀ§¿¡ µû¶ó Áö¿ø ±Ý¾×ÀÌ ´Þ¶óÁø´Ù. ÀåÇÐ±ÝÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¼ÒµæºÐÀ§´Â 1±¸°£ºÎÅÍ 8±¸°£±îÁöÀÌ´Ù.
°¢ ±¸°£º° Áö¿ø ±Ý¾×Àº ¡â±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ/1±¸°£/Â÷»óÀ§°èÃþ/2±¸°£/3±¸°£ 260¸¸¿ø ¡â4±¸°£ 195¸¸¿ø ¡â5±¸°£/6±¸°£ 184¸¸¿ø ¡â7±¸°£ 60¸¸¿ø ¡â8±¸°£ 33.75¸¸¿øÀÌ´Ù.
¼ÒµæºÐÀ§ »êÁ¤ ¹æ½ÄÀº ¿ù ¼ÒµæÆò°¡¾×¿¡´Ù Àç»êÀÇ ¿ù ¼ÒµæÈ¯»ê¾×À» ´õÇÑ °ÍÀ¸·Î, ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ ¼Òµæ»êÁ¤ ¸ðÀÇ°è»êÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
¸¸¾à ¼ÒµæºÐÀ§ »êÁ¤ °á°ú¿¡ ÀÌÀÇ°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½ÅÃ» °á°ú¸¦ ¹ÞÀº ÅëÁöÀÏ·ÎºÎÅÍ 14ÀÏ ÀÌ³»¿¡ ÀÌÀÇ½ÅÃ»À» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌÀÇ½ÅÃ»Àº ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü »ó´ã¼¾ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ½ÅÃ»ÀÚ º»ÀÎÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±âÇÑ °æ°ú ÈÄ¿¡´Â ÀÌÀÇ½ÅÃ»ÀÌ ºÒ°¡ÇÏ´Ù.
ÇÑÆí 2018ÇÐ³âµµ 1ÇÐ±â ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý 2Â÷ ½ÅÃ»±â°£Àº 2¿ù ÃÊ¿¡ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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