Àü³ë¹Î, ¾ï´ë »ç±âÇøÀÇ·Î ÇÇ¼Ò¡¦Àü³ë¹Î ¡°ÀÌ¹Ì ¹«ÇøÀÇ Ã³ºÐ ¹Þ¾Ò´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.29 ¿ù 18:53
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½ÂÀÎ 2018.01.29  
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ÀÌ¾î Àü³ë¹ÎÀº “¶óÀÌ¾ð½ººê¸´Áö¿Í °è¾à ÈÄ¿¡¾ß ±×µéÀÌ ÀÏº» ³» ÁÖ·ù ÆÇ¸Å Çã°¡ÁõÀÌ ¾ø´Ù´Â °É ¾Ë¾Ò´Ù. ±âÁ¸¿¡ ÆÇ¸ÅÇÏ°í ÀÖ´ø ¾÷Ã¼¿Í °è¾àÀ» ²÷¾ú±â ¶§¹®¿¡ ÀÏº» ³» ÆÇ¸Å°¡ ¸·Çô¹ö¸° »óÅÂ¿´´Ù. ¸·°É¸® ÇÑ º´µµ ÆÈÁö ¸øÇØ¼­ ³ª ¿ª½Ã ¼ÕÇØ°¡ 10¾ï¿ø °¡±îÀÌ ³µ´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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