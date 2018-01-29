Àü³ë¹Î, ¾ï´ë »ç±âÇøÀÇ·Î ÇÇ¼Ò¡¦Àü³ë¹Î ¡°ÀÌ¹Ì ¹«ÇøÀÇ Ã³ºÐ ¹Þ¾Ò´Ù¡±

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Àü³ë¹ÎÀÇ Àü ¼Ò¼Ó»ç ¶óÀÌ¾ðºê¸´Áö´Â “Àü³ë¹ÎÀÌ Áö³ 2011³â 4¿ù ¼Ò¼Ó»ç °è¾àÀ» ÇÏ¸é¼ ÀÚ½ÅÀÌ 2009³â ¼³¸³Çß´Ù´Â ‘¼¼ÁøÁÖÁ¶’¿¡¼ Á¦Á¶µÇ´Â ‘°¡¹®ÀÇ ¿µ±¤’ÀÌ¶õ ¸·°É¸®ÀÇ ÀÏº» ³» ÆÇ¸Å µ¶Á¡±ÇÀ» ÁÖ°Ú´Ù¸ç 1¾ï 5000¸¸¿øÀÇ ÅõÀÚ±ÝÀ» Á¾¿ëÇß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¶Ç Àü³ë¹ÎÀÌ ¹°Ç° °ø±ÞÀÌ ºÒ°¡´ÉÇØÁö¸é µ¶Á¡ÆÇ¸Å °è¾àÀ» ÆÄ±âÇÏ°í 30ÀÏ ÀÌ³» ÅõÀÚ±ÝÀ» µ¹·ÁÁÖ±â·Î ÇßÀ¸³ª ÀÌ¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â È¸»çÀÇ ÀÇ°ßÀ» ÇöÀç±îÁö ¹¬»ìÇÏ°í ÀÖ´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
±×·¯³ª ¼¼ÁøÁÖÁ¶´Â Áö³ 2015³â °æ¿µ³ µîÀ» ÀÌÀ¯·Î Æó¾÷Çß´Ù.
Àü³ë¹ÎÀº “ÀÌ¹Ì ¹«ÇøÀÇ Ã³ºÐÀ» ¹ÞÀº »ç°ÇÀÌ´Ù. ³Ê¹«³ª ¾ÇÀÇÀûÀÌ´Ù. ±×°£ ÇÔ²² ÀÏÇØ¿Â Á¤À» »ý°¢ÇØ Âü¾Æ¿Ô´Âµ¥ ÀÌ¹ø¿¡´Â ¹«°íÁË·Î ´ëÀÀÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î Àü³ë¹ÎÀº “¶óÀÌ¾ð½ººê¸´Áö¿Í °è¾à ÈÄ¿¡¾ß ±×µéÀÌ ÀÏº» ³» ÁÖ·ù ÆÇ¸Å Çã°¡ÁõÀÌ ¾ø´Ù´Â °É ¾Ë¾Ò´Ù. ±âÁ¸¿¡ ÆÇ¸ÅÇÏ°í ÀÖ´ø ¾÷Ã¼¿Í °è¾àÀ» ²÷¾ú±â ¶§¹®¿¡ ÀÏº» ³» ÆÇ¸Å°¡ ¸·Çô¹ö¸° »óÅÂ¿´´Ù. ¸·°É¸® ÇÑ º´µµ ÆÈÁö ¸øÇØ¼ ³ª ¿ª½Ã ¼ÕÇØ°¡ 10¾ï¿ø °¡±îÀÌ ³µ´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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