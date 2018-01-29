½Å¾È ¼¶¸¶À» ¿©±³»ç ¼ºÆøÇà¹üµé Â¡¿ª µµ¸®¾î ´Ã¾î¡¦¡°Á¤ÀÇ±¸Çö¡±

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|¡ã Àü³² ½Å¾È±º ¼¶¸¶À»ÀÇ ÃÊµîÇÐ±³ ±³»ç¸¦ Áý´Ü ¼ºÆøÇàÇÑ ÇÐºÎ¸ð 3¸íÀÌ ÆÄ±âÈ¯¼Û½É¿¡¼ Â¡¿ª 10~15³âÀ» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
Àü³² ½Å¾È±º ¼¶¸¶À»ÀÇ ÃÊµîÇÐ±³ ±³»ç¸¦ Áý´Ü ¼ºÆøÇàÇÑ ÇÐºÎ¸ð 3¸íÀÌ ÆÄ±âÈ¯¼Û½É¿¡¼ Â¡¿ª 10~15³âÀ» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù.
±¤ÁÖ°í¹ý Á¦4Çü»çºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç ÃÖÀÎ±Ô)´Â 29ÀÏ ¼ºÆø·Â¹üÁËÀÇ Ã³¹ú µî¿¡ °üÇÑ Æ¯·Ê¹ý À§¹Ý(°°£ µî Ä¡»ó) µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó ±â¼ÒµÈ ±è¸ð(40)¾¾¿Í ÀÌ¸ð(36)¾¾·¹Ú¸ð(51)¾¾ÀÇ ÆÄ±âÈ¯¼Û½É¿¡¼ ¿ø½ÉÀ» ¸ðµÎ ÆÄ±âÇÏ°í °¢°¢ Â¡¿ª 15³â·12³â·10³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. ¶Ç 40½Ã°£ÀÇ ¼ºÆø·ÂÄ¡À¯ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¼ö¸¦ ¸í·ÉÇß´Ù.
Ç×¼Ò½É ¶§ ¼±°í¹ÞÀº Â¡¿ª 10³â·8³â·7³â°ú ºñ±³ÇÏ¸é Ç×¼Ò½É ¶§º¸´Ù Çü·®ÀÌ °¢°¢ 5³â·4³â·3³â ´Ã¾ú´Ù.
¾Õ¼ ´ë¹ý¿øÀº Áö³ÇØ 10¿ù 26ÀÏ ±è¾¾¿Í ÀÌ¾¾, ¹Ú¾¾ÀÇ »ó°í½É¿¡¼ °¢°¢ Â¡¿ª 10³â°ú 8³â·7³âÀ» ¼±°íÇÑ ¿ø½ÉÀ» ±ú°í ÀÌ »ç°ÇÀ» ±¤ÁÖ°í¹ýÀ¸·Î µ¹·Áº¸³Â´Ù.
´ç½Ã ÀçÆÇºÎ´Â “ÀÏºÎ ÁØ°°£¹Ì¼ö µîÀÇ ¹üÇà°ú °ü·ÃÇØ °ø¸ð·ÇÕµ¿°ü°è¸¦ ºÎÁ¤ÇÑ ¿ø½ÉÀÇ ÆÇ´ÜÀº Àß¸øµÆ´Ù. °ø¸ð°øµ¿Á¤¹ü°ú ÇÕµ¿¹üÀÇ ¼º¸³ µî¿¡ °üÇÑ ½É¸®¸¦ ´ÙÇÏÁö ¾ÊÀº À§¹ýÀÌ ÀÖ´Ù”°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
ÆÄ±âÈ¯¼Û½É ÀçÆÇºÎ´Â ÀÌ °°Àº ´ë¹ý¿øÀÇ ÆÇ´Ü°ú °ËÂûÀÇ °ø¼Ò»ç½ÇÀ» »ç½Ç»ó ¸ðµÎ ¹Þ¾Æµé¿´´Ù. Áï ¹üÇà °ø¸ð ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ ÀÎÁ¤ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ÀçÆÇºÎ´Â “Æ¯¼öÁØ°°£ÁË°¡ ¼º¸³ÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ÁÖ°üÀû ¿ä¼ÒÀÇ °ø¸ð¿Í °´°üÀû ¿ä°ÇÀÎ ½ÇÇà ÇàÀ§ÀÇ ºÐ´ãÀÌ ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “°ø¸ð´Â ¾î¶² Æ¯º°ÇÑ Çü½ÄÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¾î¼ °ø¹üÀÚ »óÈ£ °£¿¡ Á÷Á¢ ¶Ç´Â °£Á¢À¸·Î ¾Ï¹¬¸®¿¡ »óÅëÇØ ÀÌ·ïÁú ¼ö ÀÖ°í, ¹Ýµå½Ã ¾î¶² ¸ðÀÇ °úÁ¤ÀÌ ÀÖ¾î¾ß ÇÏ´Â °Íµµ ¾Æ´Ï¾î¼ Æ÷°ýÀû ¶Ç´Â °³º°ÀûÀÎ ÀÇ»ç ¿¬¶ôÀÌ³ª ÀÎ½ÄÀÌ ÀÖ¾ú´Ù¸é °ø¸ð °ü°è°¡ ¼º¸³ÇÑ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
¾Õ¼ 1½ÉÀº °£À½ÇàÀ§¿¡ ´ëÇØ °ø¸ð ¹× ÇÕµ¿°ü°è¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ¸é¼ ±è¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 18³â, ÀÌ¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 13³â, ¹Ú¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 12³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. ´Ù¸¸ °£À½¹Ì¼öÇàÀ§´Â °ø¸ð°ü°è¿¡ ÀÇÇÑ ¹üÇàÀÌ ¾Æ´Ñ ´Üµ¶¹üÇàÀ¸·Î ÀÎÁ¤Çß´Ù.
±×·¯³ª 2½ÉÀº “1½ÉÀÇ ÆÇ´ÜÀ» À¯ÁöÇØ ÀüºÎ À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù”¸é¼µµ “ÀÌµéÀÌ Ç×¼Ò½É¿¡¼ ÇÇÇØÀÚ¿Í ÇÕÀÇÇß°í ÇÇÇØÀÚ°¡ Ã³¹úÀ» ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù°í Åº¿øÇÏ°í ÀÖ´Â Á¡ µîÀ» ÂüÀÛÇß´Ù”¸ç Â¡¿ª 10³â°ú 8³â, 7³âÀ¸·Î °¨ÇüÇß´Ù.
°á°úÀûÀ¸·Î ÀÌ¹ø¿¡ ¼±°íµÈ Çü·®Àº 1½Éº¸´Ù´Â Çü·®ÀÌ ³·Áö¸¸ 2½Éº¸´Ù´Â ³ô¾ÆÁø ¼ÀÀÌ´Ù.
ÆÇ°á ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ´©¸®²ÛµéÀº ±¤ÁÖ°í¹ýÀÇ ÆÇ°á¿¡ ´ëÇØ È¯¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “ÀÌ¾ß¸»·Î Á¤ÀÇ±¸ÇöÀÌ´Ù”, “´Ã¾î³µ´Ù´Ï ±â»Ú´Ù”, “ÁÙ¾îµé¾úÀ¸¸é ¿ïºÐ ÅÍÁ³À» °Í”, “ÁË¿¡ ¸Â´Â °ªÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”, “±¤ÁÖ°í¹ý °¨»çÇÕ´Ï´Ù Á¤ÀÇ´Â »ì¾ÆÀÖ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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