Á¦³×½Ã½º G80 µðÁ© Ãâ½Ã, ÀåÁ¡ »ìÆìº¸´Ï¡¦¡°´Ù¾çÇÑ ÄÃ·¯ Á¶ÇÕ °¡´ÉÇØ¡±

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|¡ã Çö´ëÀÚµ¿Â÷°¡ Á¦³×½Ã½º G80 µðÁ© ¸ðµ¨À» °ø°³Çß´Ù. Çö´ëÀÚµ¿Â÷ Á¦°ø.
Çö´ëÀÚµ¿Â÷°¡ Á¦³×½Ã½º G80 µðÁ© ¸ðµ¨À» °ø°³Çß´Ù.
Çö´ëÀÚµ¿Â÷´Â 29ÀÏ Á¦³×½Ã½º G80ÀÇ µðÁ© ¸ðµ¨À» Ãâ½ÃÇßµû. ±¹³» ´ëÇü ¼¼´Ü Áß¿¡¼ µðÁ© ¶óÀÎ¾÷À» °®Ãá °Ç G80ÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù.
G80 µðÁ©Àº ÃÖ°íÃâ·Â 202¸¶·Â, ÃÖ´ëÅäÅ© 45.0§¸f·£íÀÇ µ¿·Â¼º´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÑ´Ù. º¹ÇÕ¿¬ºñ´Â 13.8km/§¤(2WD, 18ÀÎÄ¡ Å¸ÀÌ¾î ±âÁØ)·Î °¡¼Ö¸° ¸ðµ¨ ´ëºñ ³ôÀº ¿¬ºñ È¿À²¼ºÀ» °®Ãè´Ù.
¿©±â¿¡ ³ôÀº ¼öÁØÀÇ ¿¬·á È¿À²¼º ¡ã°ÈµÈ À¯·Î6 ¹è±â ±ÔÁ¦ ÃæÁ· ¡ãµ¿±Þ ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ Á¤¼÷¼º µîÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. Æ¯È÷ Áú¼Ò»êÈ¹°(NOx) Àú°¨¿¡ È¿°úÀûÀÎ ‘¿ä¼Ò¼ö ½Ã½ºÅÛ(Selective Catalytic Reduction)’À» Àû¿ëÇØ ±¹³» ´ëÇü ¼¼´Ü ÃÖÃÊ·Î °ÈµÈ À¯·Î6 ¹è±â ±ÔÁ¦¸¦ ÃæÁ·½ÃÄ×´Ù.
¿©±â¿¡ ¿£Áø È¸Àü Áøµ¿ÀÇ ¹Ý´ë¹æÇâÀ¸·Î È¸ÀüÇØ Â÷·®¿¡ Àü´ÞµÇ´Â Áøµ¿À» ÁÙ¿©ÁÖ´Â ‘Áøµ¿ Àú°¨Çü ÅäÅ© ÄÁ¹öÅÍ(CPA, Centrifugal Pendulum Absorber)’ ¡ãÁÖÇà ¹× Á¤Â÷ »óÈ²¿¡ µû¶ó ¿£Áø ¸¶¿îÆ® Æ¯¼ºÀ» ¹Ù²ãÁÖ´Â ‘ÀüÀÚÁ¦¾î½Ä ¿£Áø ¸¶¿îÆ®(ECM, Electronic Controlled engine mount)’ ¡ã¿£Áø Á¤º¸, °¨ÁöµÈ ¼ÒÀ½À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¼ÒÀ½°ú ¹Ý´ë À§»óÀÇ ½ÅÈ£¸¦ º¸³» ¼ÒÀ½À» »ó¼â½ÃÅ°´Â ‘½Ç³» ¼ÒÀ½ Àú°¨ÀåÄ¡(ANC, Active Noise Cancellation)’ µîÀÌ ÀåÂøµÆ´Ù.
¶Ç Á¦³×½Ã½º Â÷Á¾À» ±¸¸ÅÇÏ´Â °í°´µéÀº ´õ¿í ´Ù¾çÇÑ ÄÃ·¯¸¦ ±âÈ£¿¡ µû¶ó Á¶ÇÕÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. G80 µðÁ© ÆÇ¸Å°¡°ÝÀº ·°¼Å¸® 5170¸¸, ÇÁ¸®¹Ì¾ö ·°¼Å¸® 5700¸¸ ¿øÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >