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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.30 È­ 11:48
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½ÂÀÎ 2018.01.30  
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ÀÌ¾î “¿ÀÈ÷·Á 2014³â »ç¹«°¨»ç¿¡¼­ °ËÂûÃÑÀå °æ°í¸¦ ¹ÞÀº µÚ 2015³â ¿øÄ¡ ¾Ê´Â Áö¹æ ¹ß·ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “ÀÎ»ç ¹ß·ÉÀÇ ¹èÈÄ¿¡´Â ¾ÈÅÂ±Ù °Ë»ç°¡ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ», ¼ºÃßÇà »ç½ÇÀ» ´ç½Ã °ËÂû±¹ÀåÀÌ¾ú´ø ÃÖ±³ÀÏ Çö ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øÀÌ ¾ÕÀå¼­¼­ µ¤¾ú´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë°Ô µÆ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

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ÇÑÆí °ËÂû ³» ¼ºÃßÇà °ø·ÐÈ­¿¡ ¾ÕÀå¼¹´ø ÀÓÀºÁ¤ °Ë»ç´Â ÇØ´ç »ç°Ç ´ç½Ã °ËÂû À­¼±ÀÌ »ç°ÇÀ» µ¤À¸·Á Çß´Ù°í Ãß°¡ Æø·ÎÇß´Ù.

ÀÓ °Ë»ç´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “¼ºÃßÇà »ç°Ç ´ç½Ã¿¡ ¼­ °Ë»ç´Ô²² ÇØ´ç »ç°Ç °¨Âû ÇùÁ¶¸¦ ÇØ´Þ¶ó°í ¼³µæÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ °¡ÇØ »ó´ë°¡ »ó´ëÀÌ´Ùº¸´Ï µÎ·Á¿òÀ¸·Î ÁÖÀúÇÏ´Â °Ô ´À²¸Á³´Ù. ±×¸®°í ±× ³¯ ¿ÀÈÄ ¸ð °Ë»çÀå´ÔÀÌ È£Ãâ¿Í ‘ÇÇÇØÀÚ°¡ °¡¸¸È÷ ÀÖ´Âµ¥ ¿Ö µé¾¥½Ã³Ä’¸ç ³»°Ô È­¸¦ ³Â´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌÃ³·³ ÇÇÇØ °Ë»ç ¹× °ü·Ã °Ë»çµéÀÇ Æø·Î°¡ ÀÌ¾îÁöÀÚ °ËÂû ³»¿¡¼­µµ ‘ME TOO’ ¿îµ¿ÀÌ ¹ú¾îÁö´Â °Ô ¾Æ´Ï³Ä´Â ÀÌ¾ß±âµµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ³²°Ë»ç¿¡ ÀÇÇÑ µ¿·á °Ë»ç ¼ºÃßÇà »ç°Ç Æø·Î¿¡ ´ëÇØ °¨Âûº»ºÎ(Á¤º´ÇÏ º»ºÎÀå)´Â °Ô½Ã±ÛÀÇ Áö»ó¿¡ ´ëÇÑ Ã¶ÀúÇÑ Á¶»ç¸¦ ÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

 

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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