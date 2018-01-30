¡®Á¡°ËÀÇ ¶¥:µà¶û°í¡¯ Ãâ½Ã 6ÀÏ¸¸¿¡ 11¹øÂ° Á¡°Ë ¡®ÃÑ 23½Ã°£ À°¹Ú¡¯...¡°6³â ÁØºñÇÑ°Å ¸Â³ª¡±

|
|
|
|¡ã ‘¾ß»ýÀÇ ¶¥:µà¶û°í(ÀÌÇÏ µà¶û°í)’°¡ ¶Ç ¼¹ö Á¡°ËÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù. 25ÀÏ Ãâ½ÃÀÏ¿¡ 10¹øÀÇ Á¡°ËÀ» ÁøÇàÇÑ ÈÄ, ÀÏÁÖÀÏµµ Ã¤ ¾ÈµÅ Á¡°Ë ½Ã°£¸¸ ÃÑ 23½Ã°£¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
‘¾ß»ýÀÇ ¶¥:µà¶û°í(ÀÌÇÏ µà¶û°í)’°¡ ¶Ç ¼¹ö Á¡°ËÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù. Áö³ 25ÀÏ Ãâ½ÃÀÏ¿¡ 10¹øÀÇ Á¡°ËÀ» ÁøÇàÇÑ ÈÄ, ÀÏÁÖÀÏµµ Ã¤ ¾ÈµÅ Á¡°Ë ½Ã°£¸¸ ÃÑ 23½Ã°£¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
29ÀÏ ³Ø½¼Àº µà¶û°í °ø½Ä SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “30ÀÏ ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ 2½Ã°£ µ¿¾È ¼¹ö ¾ÈÁ¤È¸¦ À§ÇÑ ÀÛ¾÷°ú ¸î °¡Áö ¹®Á¦Á¡ ¼öÁ¤À» À§ÇÑ Á¡°ËÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù”°í ¾Ë·È´Ù.
ÀÌ¹ø Á¡°ËÀº ÀüÃ¼ ¼¹öÀÎ ¾Æ½Ã¾Æ ¾ËÆÄ,ºê¶óº¸,Âû¸®,µ¨Å¸, ¿¡ÄÚ 5°³ ¼¹ö°¡ ¸ðµÎ Á¡°Ë ´ë»óÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ “Á¡°Ë ½Ã°£ µ¿¾È °ÔÀÓ Á¢¼ÓÀÌ °¡´ÉÇÏÁö ¾ÊÀ¸´Ï, Á¡°Ë ½ÃÀÛ Àü ¹Ì¸® °ÔÀÓÀ» Á¾·áÇØ¾ß ÇÏ¸ç, Á¡°ËÀº ¾Èµå·ÎÀÌµå¿Í iOS È¯°æ¿¡¼ µ¿ÀÏÇÏ°Ô ÁøÇàµÇ¸ç, Á¡°Ë ÈÄ¿¡´Â ¾Û ¾÷µ¥ÀÌÆ®°¡ ÁøÇàµÇÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¾Õ¼ ³Ø½¼Àº Áö³ 25ÀÏ 6³â°£ ÁØºñÇÑ MMORPG °ÔÀÓ 'µà¶û°í'¸¦ ¿ÃÇØÀÇ ¾ß½ÉÀÛÀ¸·Î Ãâ½ÃÇß´Ù. ±×·¯³ª Ãâ½Ã 30ºÐ ¸¸¿¡ °¢Á¾ ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ Á¢¼ÓÀÌ µÇÁö ¾Ê¾Æ ÃÑ 10¹øÀÇ Á¡°ËÀ» ÁøÇàÇß´Ù.
Ãâ½Ã ÈÄ 6ÀÏ ¸¸ÀÎ ÀÌ³¯µµ 11¹øÂ° Á¡°ËÀ¸·Î, °øÁö´ë·Î 2½Ã°£ÀÇ Á¡°ËÀ» ¸¶Ä£´Ù¸é Áö±Ý±îÁö 22½Ã°£ 30ºÐÀ» Á¡°ËÇÑ ¼ÀÀÌ´Ù.
ÀÌÃ³·³ Ãâ½Ã ÀÏÁÖÀÏµµ Ã¤ ¾ÈµÅ ÀæÀº Á¡°ËÀÌ ÁøÇàµÇÀÚ °ÔÀÓ À¯ÀúµéÀÇ ºÒ¸¸¾î¸° ¸ñ¼Ò¸®°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡´Â À¯ÀúµéÀº “ÀÌ·²°Å¸é Á¡°Ë ´ÙÇÏ°í Ãâ½ÃÇÏÁö” “Á¡°ËÀÇ ¶¥ µà¶û°í ¾Æ´Ñ°¡?” “6³â°£ ÁØºñÇß´Ù´õ´Ï” “6³âÁØºñÇÏ°í Á¡°Ë±îÁö ´ÙÇÏ°í Ãâ½ÃÇß¾î¾ßÁö” µîÀÇ ½Î´ÃÇÑ ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >