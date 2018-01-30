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µ¡ºÙ¿© “¿À·£¸¸¿¡ ¸¸³ ÁöÀÎµéÀÌ ¾ó¸¶³ª ¸¶À½°í»ýÀÌ ¸¹À¸³Ä°í ¹¯Áö¸¸ ±×·± °í³ ¶ÇÇÑ ÇÏ´À´Ô²²¼ ¾Õ¸¸ º¸¸ç ´Þ·Á¿Â Àú¿¡°Ô ÇÏ³ª´ÔÀ» ¿µÁ¢ÇÒ ±âÈ¸ ÁÖ½Ã°í, Á¦ ±³¸¸À» È¸°³ÇÒ ±âÈ¸ ÁÖ½Ã°í ¼¼»ó »ç¶÷µéÀÌ Áß¿äÇÏ°Ô »ý°¢ÇÏ´Â °Íº¸´Ù ÁøÁ¤ Áß¿äÇÑ °¡Ä¡°¡ ÀÖ´Ù´Â °É ±ú´Ý°Ô ÇÒ ±âÈ¸ ÁÖ½Å °ÍÀÌ¶ó »ý°¢ÇÏ´Ï Ã³À½ ´À³¤ ¾ï¿ïÇÔÀÌ³ª ºÐ³ë, ºÒ¾ÈÇÔµµ »ó´çÈ÷ »ç¶óÁ®¹ö¸° ÈÄ¿´´Ù”°í ¸»ÇÏ¸é¼ ¿ï¸Ô¿´´Ù.
ÇÑÆí, ¼ÁöÇö °Ë»ç´Â Áö³ 29ÀÏ JTBC ´º½º·ëÀ» ÅëÇØ ¾È Àü °Ë»ç°¡ 8³â Àü ÀÚ½ÅÀ» ¼ºÃßÇàÇÑ »ç½ÇÀ» ¹àÇû´Ù.
Æ¯È÷ ¼ °Ë»ç´Â ¾È Àü °Ë»ç°¡ ±³È¸¿¡¼ È¸°³ÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇØ “°¡ÇØÀÚ°¡ Á¾±³¸¦ ÅëÇØ È¸°³ÇÏ°í ±¸¿ø¹Þ¾Ò´Ù¸ç °£ÁõÇÏ°í ´Ù´Ñ´Ù°í µé¾ú´Ù. ÇÇÇØÀÚ¿¡°Ô Á÷Á¢ »ç°úÇÏ´Â °Ô ¸Â´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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