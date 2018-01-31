36³â¸¸ ¡®½´ÆÛ¹®¡¤ºí·ç¹®¡¤°³±â¿ù½Ä¡¯ ÇÑ¹ø¿¡ º¸´Â ¡®¿ìÁÖ¼î¡¯...¸ø º¸¸é ÈÄÈ¸ÇÏ´Â ÀÌÀ¯?

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|¡ã 31ÀÏ 1982³â ÀÌÈÄ 36³â ¸¸¿¡ ¼öÆÛ¹®,ºí·ç¹®,°³±â¿ù½Ä(ºí·¯µå ¹®) Çö»óÀÌ µ¿½Ã¿¡ ¹ß»ýÇÏ´Â Æ¯º°ÇÑ ‘¿ìÁÖ¼î’°¡ ÆîÃÄÁø´Ù. ÇÑ±¹Ãµ¹®¿¬±¸¿ø Á¦°ø.
31ÀÏ 1982³â ÀÌÈÄ 36³â ¸¸¿¡ ¼öÆÛ¹®,ºí·ç¹®,°³±â¿ù½Ä(ºí·¯µå ¹®) Çö»óÀÌ µ¿½Ã¿¡ ¹ß»ýÇÏ´Â Æ¯º°ÇÑ ‘¿ìÁÖ¼î’°¡ ÆîÃÄÁø´Ù.
‘½´ÆÛ ºí·ç ºí·¯µå ¹®’Àº ´ÞÀÌ Áö±¸¿Í °¡±î¿öÁ® Æò¼Òº¸´Ù Å©°Ô º¸ÀÌ´Â ‘½´ÆÛ¹®’°ú ÇÑ ´Þ¿¡ º¸¸§´ÞÀÌ µÎ ¹ø ¶ß´Â ‘ºí·ç¹®’, °³±â¿ù½Ä ¶§ ³ªÅ¸³ª´Â ‘°³±â¿ù½Ä’ÀÌ ÇÔ²² ÆîÃÄÁö´Â Çö»óÀÌ´Ù. °³±â¿ù½Ä »óÅÂ¿¡¼´Â ´ÞÀÌ ÇÍºûÀ¸·Î ºÓ°í ¾îµÓ°Ô º¸ÀÌ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹¾Æ ‘ºí·¯µå¹®’(blood moon)ÀÌ¶ó°í ºÒ¸®±âµµ ÇÑ´Ù.
ÇÑ±¹Ãµ¹®¿¬±¸¿ø¿¡ µû¸£¸é ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 5½Ã 38ºÐ¿¡ ´ÞÀÌ ¶°¼ 8½Ã 48ºÐ 6ÃÊ¿¡ ´ÞÀÇ ÀÏºÎºÐÀÌ Áö±¸ ±×¸²ÀÚ¿¡ °¡·ÁÁö´Â ‘ºÎºÐ¿ù½Ä’ÀÌ ½ÃÀÛµÈ´Ù.
´ÞÀÌ Áö±¸ ±×¸²ÀÚ¿¡ ¿ÏÀüÈ÷ µé¾î°¡´Â ‘°³±â¿ù½Ä’Àº ¿ÀÈÄ 9½Ã 51ºÐ 24ÃÊ¿¡ ½ÃÀÛµÅ 10½Ã 29ºÐ 54ÃÊ¿¡ ÃÖ´ë¿¡ ÀÌ¸£°Ô µÅ 11½Ã 8ºÐ 18ÃÊ±îÁö »óÅÂ°¡ Áö¼ÓµÈ´Ù.
ÀÌÈÄ ÀÚÁ¤ÀÌ ³Ñ¾î 2¿ù 1ÀÏ 0½Ã 11ºÐ 36ÃÊ±îÁö ºÎºÐ¿ù½ÄÀÌ Áö¼ÓµÇ¸ç, »õº® 1½Ã 10ºÐ ¿ù½ÄÀÇ Àü °úÁ¤ÀÌ Á¾·áµÈ´Ù.
ÀÌ³¯ ½´ÆÛ ºí·ç ºí·¯µå ¹®À» º¸Áö ¸øÇÏ¸é 19³â µÚÀÎ 2037³â¿¡ º¼ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù. ¶ÇÇÑ °³±â¿ù½Ä Àü °úÁ¤À» ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼ °üÃøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´ÙÀ½ ±âÈ¸´Â 7³â¿© ÈÄÀÎ 2025³â 9¿ù 7ÀÏÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >