°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.31 ¼ö 18:40
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®°¡»óÈ­Æó Á¤ºÎ ¹ßÇ¥¡¯ ¾ÕµÎ°í ºñÆ®ÄÚÀÎ¡¤ÀÌ´õ¸®¿ò¡¤¸®ÇÃ ¡®ÀÏÁ¦È÷ Æø¶ô¡¯...¡©10%´ë ÇÏ¶ô
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.31  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±èµ¿¿¬ °æÁ¦ºÎÃÑ¸® °â ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ Àå°üÀÌ 31ÀÏ °¡»óÈ­Æó °ü·Ã Á¤ºÎ ÀÔÀåÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ´Â °¡¿îµ¥, °¡»óÈ­Æó ½Ã¼¼°¡ ÀÏÁ¦È÷ ÇÏ¶ô¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.

 

±èµ¿¿¬ °æÁ¦ºÎÃÑ¸® °â ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ Àå°üÀÌ 31ÀÏ °¡»óÈ­Æó °ü·Ã Á¤ºÎ ÀÔÀåÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ´Â °¡¿îµ¥, °¡»óÈ­Æó ½Ã¼¼°¡ ÀÏÁ¦È÷ ÇÏ¶ô¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ ±¹³» °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÀü(10½Ã 40ºÐ ±âÁØ) ºñÆ®ÄÚÀÎ ½Ã¼¼´Â Àü³¯º¸´Ù 13.42% ÇÏ¶ôÇØ 1,092¸¸ ¿ø¿¡, ÀÌ´õ¸®¿òÀº 11.98% ÇÏ¶ôÇØ 116¸¸ ¿ø, ¸®ÇÃÀº 14.98% ÇÏ¶ôÇØ 1,186¿ø¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ ÇÏ¶ô¼¼´Â ÀÌ³¯ °¡»óÈ­Æó ±ÔÁ¦ ¹Ý´ëÀÇ Ã»¿Í´ë ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ±èµ¿¿¬ ºÎÃÑ¸®°¡ Á÷Á¢ ´äÇÏ±â·Î ¿¹Á¤µÅ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.

¾Õ¼­ Áö³­´Þ 28ÀÏ Ã»¿Í´ë È¨ÆäÀÌÁö ±¹¹ÎÃ»¿ø °Ô½ÃÆÇ¿¡´Â ‘°¡»óÈ­Æó ±ÔÁ¦¹Ý´ë, Á¤ºÎ´Â ±¹¹Îµé¿¡°Ô ´Ü ÇÑ ¹øÀÌ¶óµµ Çàº¹ÇÑ ²ÞÀ» ²Ù°Ô ÇØº» Àû ÀÖ½À´Ï±î”¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ Ã»¿ø¿¡ 22¸¸ ¸í ÀÌ»óÀÌ Âü¿©Çß´Ù.

±Û¾´ÀÌ´Â °¡»óÈ­Æó ±ÔÁ¦ ¹Ý´ë ÀÌÀ¯·Î “ÅõÀÚ¶ó´Â°Ç °³ÀÎÀÌ ¼º°øÇÏ´ø ½ÇÆÐÇÏ´ø °³ÀÎÀÌ Ã¥ÀÓÀ» Áö´Â°Ô ¸Âµð”¸ç “¹«¸®ÇÑ ÅõÀÚ·Î ÀÎÇØ ÇÇÇØ¸¦ º¸´Â°ÍÀº °¡»óÈ­Æó »Ó¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÁÖ½ÄÀÌµç ±× ¾î´À Ç×¸ñ¿¡µµ ÇØ´çµÈ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

¶ÇÇÑ “°Å·¡½Ç¸íÁ¦µµ, ¼¼±ÝºÎ°ú, ´ç¿¬È÷ ÀÌ·ç¾îÁ®¾ß ÇÏ´Â Á¦µµÀÌ°í ¹Ý´ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¸ç “´Ù¸¸ ¼±Áø±¹¿¡¼­ ÀÌ¹Ì °¡»óÈ­Æó¿¡ ÅõÀÚ¸¦ ÇÏ°í ´õ ¹ßÀüÇØ³ª¾Æ°¡´Â Çö »óÈ²¿¡¼­  ´ëÇÑ¹Î±¹¸¸ Å¸´çÇÏÁö ¾ÊÀº ±ÔÁ¦·Î ÀÎÇØ °æÁ¦°¡ ¼èÅðÇÏÁö ¾Ê±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

±èµ¿¿¬ ºÎÃÑ¸®´Â Áö³­ 26ÀÏ ÇÑ±¹½Å¹®¹æ¼ÛÆíÁýÀÎÇùÈ¸ ÁÖÃÖ Åä·ÐÈ¸¿¡¼­ °¡»óÈ­Æó °ü·ÃÇØ “Á¶¸¸°£¿¡ ÀûÀýÇÑ ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î Á¤ºÎÀÇ ÀÏ°üµÈ Á¾ÇÕÀûÀÎ ÀÔÀåÀÌ ³ª¿Ã °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ±è ºÎÃÑ¸®´Â Áö³­ 16ÀÏ¿¡´Â “°¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò ÆóÁö´Â »ì¾ÆÀÖ´Â ¼±ÅÃÁö”¶ó°í °­°æÇÑ ÀÔÀåÀ» º¸ÀÎ ¹Ù ÀÖ¾î °­°æ±âÁ¶¸¦ ÀÌ¾î°¥Áö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¾ÈÅÂ±Ù ¼ºÃßÇà Æø·ÎÇÑ ¼­ÁöÇö °Ë»ç¡¦¡°°Ë»ç °£ ¼ºÆøÇà »ç°Çµµ µ¤¿´´Ù¡± ÁÖÀå ÆÄ¹®
  • ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ¼ÒµæºÐÀ§ °á°ú ¹ßÇ¥¡¦Áö¿ø ±Ý¾×°ú ÀÌÀÇ½ÅÃ» ¹æ¹ýÀº?
  • ½Ç°Ë 1À§ ¡®ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ¡¯ ¶æÀº?¡¦°¡»óÈ­Æó ÅõÀÚÀÚµé ¡°ÄÚÀÎ·¯ÀÇ Èû º¸¿©ÁÙ °Í¡±
  • ¡®2³â ¸¸¿¡ ÆÄ°æ¡¯ Á¤°¡Àº, ºÒÈ­ °¨Áö ¡®È¥¼ú ÀÎÁõ¼¦¡¯?...¡°¿ØÁö ¾µ¾µÇØ º¸ÀÌ´õ¶ó¡±
  • ¡®»ç¸ÁÀÚ 41¸í¡¯ ¹Ð¾ç ¼¼Á¾º´¿ø È­Àç ¿Ö?...°£È£»ç ¡°ÀÀ±Þ½Ç µÚÂÊ °©ÀÚ±â ºÒ³ª"
    • ¾ÈÅÂ±Ù ¼ºÃßÇà Æø·ÎÇÑ ¼­ÁöÇö °Ë»ç¡¦¡°°Ë»ç °£ ¼ºÆøÇà »ç°Çµµ µ¤¿´´Ù¡± ÁÖÀå ÆÄ¹® ¾ÈÅÂ±Ù ¼ºÃßÇà Æø·ÎÇÑ ¼­ÁöÇö °Ë»ç¡¦¡°°Ë»ç °£ ¼ºÆøÇà »ç°Çµµ µ¤¿´´Ù¡± ÁÖÀå ÆÄ¹®
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¾ÈÅÂ±Ù ¼ºÃßÇà Æø·ÎÇÑ ¼­ÁöÇö °Ë»ç¡¦¡°°Ë»ç °£ ¼ºÆøÇà »ç°Çµµ µ¤¿´´Ù¡± ÁÖÀå ÆÄ¹®
    2
    ½Ç°Ë 1À§ ¡®ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ¡¯ ¶æÀº?¡¦°¡»óÈ­Æó ÅõÀÚÀÚµé ¡°ÄÚÀÎ·¯ÀÇ Èû º¸¿©ÁÙ °Í¡±
    3
    ¡®¼­ÁöÇö °Ë»ç, ¼ºÃßÇà Æø·Î¡¯ Á¤Ã»·¡ ¡°¾ÈÅÂ±Ù, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç¿¡ ÀÔ´çÇÏ¶ó¡±...ÀÌÀ¯º¸´Ï
    4
    ¡®ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ¡¯ ½Ç°Ë Á¡·É ÀÌÀ¯´Â?...±âÀçºÎ ¡°°¡»óÈ­Æó Á¤ºÎ ¹ßÇ¥ °èÈ¹ ¾ø´Ù¡±
    5
    ¡®ÆòÃ¢À¯°¨¡¯ ¹ú·¹¼Ò³â, À¯Æ©ºê Àü¸é ÀÏº£ ·Î°í ¡®È¸¿ø ÀÎÁõ¡¯...¡°³ª´Â ÀÏº£Ãæ"
    6
    ·Ñ ¼­¹ö, ºÒ¾ÈÁ¤ Çö»ó ¡®À¯Àúµé ºÒ¸¸ÆøÁÖ¡¯...¡°¶Ç ÅÍÁø°Ç°¡¡±
    7
    347È¸ ÅäÀÍ ¼ºÀû, Æò±Õ¼ºÀû 8Á¡ °¡±îÀÌ »ó½Â¡¦¼ºÀû Æò±Õ Áö¼Ó »ó½Â¼¼
    8
    ¡®¹ú·¹¼Ò³â ÆòÃ¢À¯°¨¡¯ °¡»çº¸´Ï ¡®½ÃÀÛºÎÅÍ ¹®Á¦ÀÎ?¡¯...¡°°¡»ç ÆÑÆ®Ã¼Å© Á» ÇÏÁö¡± VS ¡°Á¤ºÎºñÆÇ °¡»ç ¹®Á¦¾ø´Ù¡±
    9
    ¡®°¡»óÈ­Æó Á¤ºÎ ¹ßÇ¥¡¯ ¾ÕµÎ°í ºñÆ®ÄÚÀÎ¡¤ÀÌ´õ¸®¿ò¡¤¸®ÇÃ ¡®ÀÏÁ¦È÷ Æø¶ô¡¯...¡©10%´ë ÇÏ¶ô
    10
    [±³´ÜÀÏ±â]ºñÆ®ÄÚÀÎ°ú ¿­¾ÆÈ© Ã»³â ¼ÕÁ¤ÀÇÀÇ 50³â ´ÙÁü
    °æÁÖ¼Ö°Å¹Ì¼ú°ü ¡® ÁÁ¾Æ¿ä!¡¯¡¦SNS¼­ Æ÷Åä½ºÆÌÀ¸·Î ÀÎ±â
    ¸ùµ¹, ÀÌµ¿Èñ ÀÛ°¡ÀÇ ¡®¡¦¼­¿¹ÀÎ»ý¡¯î÷ ¸¶·Ã
    ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ¡®ÇÇÄ«¼Ò »ö±ò³îÀÌ¡¯ ÀÎ±â
    ¾Ï°¢È­¹Ú¹°°ü Æ¯º°±âÈ¹Àü½Ã
    ¼¼°èÀû ¼ÒÇÁ¶ó³ë, Ä³½½¸° ±è ¿ï»ê °ø¿¬

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr