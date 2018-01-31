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|¡ã ±èµ¿¿¬ °æÁ¦ºÎÃÑ¸® °â ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ Àå°üÀÌ 31ÀÏ °¡»óÈÆó °ü·Ã Á¤ºÎ ÀÔÀåÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ´Â °¡¿îµ¥, °¡»óÈÆó ½Ã¼¼°¡ ÀÏÁ¦È÷ ÇÏ¶ô¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
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ÀÌ³¯ ±¹³» °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÀü(10½Ã 40ºÐ ±âÁØ) ºñÆ®ÄÚÀÎ ½Ã¼¼´Â Àü³¯º¸´Ù 13.42% ÇÏ¶ôÇØ 1,092¸¸ ¿ø¿¡, ÀÌ´õ¸®¿òÀº 11.98% ÇÏ¶ôÇØ 116¸¸ ¿ø, ¸®ÇÃÀº 14.98% ÇÏ¶ôÇØ 1,186¿ø¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ÇÏ¶ô¼¼´Â ÀÌ³¯ °¡»óÈÆó ±ÔÁ¦ ¹Ý´ëÀÇ Ã»¿Í´ë ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ±èµ¿¿¬ ºÎÃÑ¸®°¡ Á÷Á¢ ´äÇÏ±â·Î ¿¹Á¤µÅ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
¾Õ¼ Áö³´Þ 28ÀÏ Ã»¿Í´ë È¨ÆäÀÌÁö ±¹¹ÎÃ»¿ø °Ô½ÃÆÇ¿¡´Â ‘°¡»óÈÆó ±ÔÁ¦¹Ý´ë, Á¤ºÎ´Â ±¹¹Îµé¿¡°Ô ´Ü ÇÑ ¹øÀÌ¶óµµ Çàº¹ÇÑ ²ÞÀ» ²Ù°Ô ÇØº» Àû ÀÖ½À´Ï±î”¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ Ã»¿ø¿¡ 22¸¸ ¸í ÀÌ»óÀÌ Âü¿©Çß´Ù.
±Û¾´ÀÌ´Â °¡»óÈÆó ±ÔÁ¦ ¹Ý´ë ÀÌÀ¯·Î “ÅõÀÚ¶ó´Â°Ç °³ÀÎÀÌ ¼º°øÇÏ´ø ½ÇÆÐÇÏ´ø °³ÀÎÀÌ Ã¥ÀÓÀ» Áö´Â°Ô ¸Âµð”¸ç “¹«¸®ÇÑ ÅõÀÚ·Î ÀÎÇØ ÇÇÇØ¸¦ º¸´Â°ÍÀº °¡»óÈÆó »Ó¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÁÖ½ÄÀÌµç ±× ¾î´À Ç×¸ñ¿¡µµ ÇØ´çµÈ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “°Å·¡½Ç¸íÁ¦µµ, ¼¼±ÝºÎ°ú, ´ç¿¬È÷ ÀÌ·ç¾îÁ®¾ß ÇÏ´Â Á¦µµÀÌ°í ¹Ý´ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¸ç “´Ù¸¸ ¼±Áø±¹¿¡¼ ÀÌ¹Ì °¡»óÈÆó¿¡ ÅõÀÚ¸¦ ÇÏ°í ´õ ¹ßÀüÇØ³ª¾Æ°¡´Â Çö »óÈ²¿¡¼ ´ëÇÑ¹Î±¹¸¸ Å¸´çÇÏÁö ¾ÊÀº ±ÔÁ¦·Î ÀÎÇØ °æÁ¦°¡ ¼èÅðÇÏÁö ¾Ê±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±èµ¿¿¬ ºÎÃÑ¸®´Â Áö³ 26ÀÏ ÇÑ±¹½Å¹®¹æ¼ÛÆíÁýÀÎÇùÈ¸ ÁÖÃÖ Åä·ÐÈ¸¿¡¼ °¡»óÈÆó °ü·ÃÇØ “Á¶¸¸°£¿¡ ÀûÀýÇÑ ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î Á¤ºÎÀÇ ÀÏ°üµÈ Á¾ÇÕÀûÀÎ ÀÔÀåÀÌ ³ª¿Ã °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ±è ºÎÃÑ¸®´Â Áö³ 16ÀÏ¿¡´Â “°¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò ÆóÁö´Â »ì¾ÆÀÖ´Â ¼±ÅÃÁö”¶ó°í °°æÇÑ ÀÔÀåÀ» º¸ÀÎ ¹Ù ÀÖ¾î °°æ±âÁ¶¸¦ ÀÌ¾î°¥Áö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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