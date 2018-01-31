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31ÀÏ ´ëÇü Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ µîÀåÇÑ ‘ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ’´Â Å°¿öµå´Â ºñÆ®ÄÚÀÎ µî °¡»óÈÆó ÅõÀÚÀÚµé·ÎºÎÅÍ ºñ·ÔµÈ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
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¿©±â¿¡ ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº “³×ÀÌ¹ö °Ë»ö ‘ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ’ ½Ç°Ë°©´Ï´Ù” ¶ó´Â ±ÛÀ» ¿Ã·Á ‘ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ’¶ó´Â Å°¿öµå¸¦ Æ÷ÅÐ »óÀ§±Ç¿¡ ³ëÃâ½ÃÅ°ÀÚ°í Á¦¾ÈÇß°í ÀÌ¿¡ ¸¹Àº °¡»óÈÆó Ä¿¹Â´ÏÆ¼ È¸¿øµéÀÌ ÀÌ·± ¿òÁ÷ÀÓ¿¡ Âü¿©ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
°¡»óÈÆó ±ÔÁ¦¿¡ ´ëÇÑ ¿©·ÐÀº ¾çºÐµÈ »óÅÂÀÌ´Ù.
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¹Ý¸é °¡»óÈÆó ±ÔÁ¦¿¡ Âù¼ºÇÏ´Â ¿©·Ðµµ ¸¸¸¸Ä¡ ¾Ê´Ù.
À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡´Â ÃÖ±Ù ¾ð·Ð ÀÎÅÍºä¿¡¼ °¡»óÈÆó¿¡ ´ëÇØ “¾ÏÈ£ÈÆó(°¡»óÈÆó)´Â ÀÎ°£ÀÇ ¾î¸®¼®À½À» ÀÌ¿ëÇØ ´©±º°¡°¡ Àå³ÃÄ¼ µ·À» »¯¾î ¸Ô´Â °úÁ¤”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç °¡»óÈÆó ÀÚÃ¼¿¡ ´ëÇØ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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