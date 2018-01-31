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|¡ã 31ÀÏ ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡´Â ‘ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ’´Â Å°¿öµå°¡ »óÀ§±Ç¿¡ ·©Å©µÅ ±× ¹è°æ¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸°´Ù.
31ÀÏ ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡´Â ‘ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ’´Â Å°¿öµå°¡ »óÀ§±Ç¿¡ ·©Å©µÅ ±× ¹è°æ¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸°´Ù.
ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ³×ÀÌ¹ö ´ÙÀ½ µî ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¿¡´Â ‘ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ’ Å°¿öµå°¡ 1À§·Î ·©Å©µÆ´Ù.
´çÃÊ ÀÌ³¯ ±èµ¿¿¬ °æÁ¦ºÎÃÑ¸® °â ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ Àå°üÀÌ °¡»óÈÆó ±ÔÁ¦ ¹Ý´ë ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ´ëÇÑ ´ë´äÀ» ÀüÇÒ °ÍÀ¸·Î ¾ð·Ð º¸µµ°¡ ÀüÇØÁ³´Ù. ±×·¯³ª Á¤ºÎ´Â ÃßÃø¼º º¸µµ¿¡ ´ëÇØ °èÈ¹ÀÌ ¾ø´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ±âÀçºÎ´Â º¸µµÇØ¸íÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “Á¤ºÎ´Â ¾ÏÈ£ÈÆó ´ëÃ¥ ¹ßÇ¥¸¦ ´çÃÊºÎÅÍ °èÈ¹ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø°í, ¹ßÇ¥ÇÒ °èÈ¹µµ ¾ø´Ù”¸ç “¾ÏÈ£ÈÆó °ü·Ã Á¤Ã¥Àº ±¹¹«Á¶Á¤½ÇÀÌ ¹üÁ¤ºÎ ÅÂ½ºÅ©Æ÷½º(TF)¸¦ ¿î¿µÇÏ¸ç ÃßÁø ÁßÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ “±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯µµ ±¹¹«Á¶Á¤½ÇÀ» Áß½ÉÀ¸·Î °ü°èºÎÃ³ ÇùÀÇ Áß¿¡ ÀÖ´Ù”°í ¾Ë·È´Ù.
¾Õ¼ Áö³´Þ 26ÀÏ Ã»¿Í´ë È¨ÆäÀÌÁö ±¹¹ÎÃ»¿ø °Ô½ÃÆÇ¿¡´Â ‘°¡»óÈÆó ±ÔÁ¦¹Ý´ë, Á¤ºÎ´Â ±¹¹Îµé¿¡°Ô ´Ü ÇÑ ¹øÀÌ¶óµµ Çàº¹ÇÑ ²ÞÀ» ²Ù°Ô ÇØº» Àû ÀÖ½À´Ï±î”¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ Ã»¿ø¿¡ 22¸¸ ¸í ÀÌ»óÀÌ Âü¿©¸¦ ÀÌ²ø¾î³» Á¤ºÎÀÇ ´äº¯À» ´ë±âÁßÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ¿¡ ÀÌ³¯ ÀÏºÎ ¸ÅÃ¼´Â ±è ºÎÃÑ¸®ÀÇ ´ëÃ¥ ¹ßÇ¥°¡ ÀÖÀ» °ÍÀÌ¶ó´Â º¸µµ°¡ ÀüÇØÁ® °ü½ÉÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
°¡»óÈÆó ±ÔÁ¦ ¹Ý´ë Ã»¿ø¿¡ ´ëÇÑ Á¤ºÎÀÇ °ø½ÄÀû ÀÔÀå Ç¥¸íÀÌ ³ª¿ÀÁö ¾ÊÀÚ, °¡»óÈÆó ÅõÀÚÀÚµéÀº ‘ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ’´Â Å°¿öµå¸¦ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡ ¿Ã·Á ºÒ¸¸À» Ç¥ÇöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÏºÎ °¡»óÈÆó ÅõÀÚÀÚµéÀº ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡¼ “ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ ÇÒÇÊ¿äµµ ¾øÀ½ ´Ù°¡¿Ã Áö¹æ¼±°Å¶§º¸ÀÚ” “±¹¹Îµé °¡Áö°í ³ë´Â °Ç°¡” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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