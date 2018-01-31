¡®½´ÆÛ ºí·¯µå ºí·ç¹®+°³±â¿ù½Ä¡¯ ¿À´Ã ¸î ½ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛµÉ±î?

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|¡ã 31ÀÏ ¹ã Àü±¹ ¹ãÇÏ´Ã¿¡ ‘¼öÆÛ ºí·¯µå ºí·ç¹®’ °³±â¿ù½ÄÀÌ ÆîÃÄÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. NASA È«º¸µ¿¿µ»ó Ä¸Ã³.
¿À´Ã(31ÀÏ) Æ¯º°ÇÑ ´ÞÀÌ ¶á´Ù.
31ÀÏ ¹ã Àü±¹ ¹ãÇÏ´Ã¿¡ ‘¼öÆÛ ºí·ç¹®’ °³±â¿ù½ÄÀÌ ÆîÃÄÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¼öÆÛ ºí·ç¹® °³±â¿ù½ÄÀº Áö³ 1982³â 12¿ù °üÃøµÈ ÀÌÈÄ 35³â ¸¸ÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ¶ß´Â ´ÞÀÌ ´õ Æ¯º°ÇÑ ÀÌÀ¯´Â °¡Àå ¹à°í Å©°Ô º¸ÀÌ´Â º¸¸§´ÞÀÎ ‘¼öÆÛ¹®’°ú ÇÑ ´Þ¿¡ º¸¸§´ÞÀÌ µÎ ¹ø ¶ß´Â ‘ºí·ç¹®’, ´ÞÀÌ Áö±¸ ±×¸²ÀÚ¿¡ ÀüºÎ °¡·ÁÁö´Â °³±â¿ù½Ä±îÁö ¼¼ °¡Áö Çö»óÀÌ °ãÃÄ¼ ÀÏ¾î³ª±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ºí·ç¹®Àº ´ÞÀÇ °øÀü ÁÖ±â(29.5ÀÏ)°¡ ¾ç·ÂÀÇ ÇÑ ´Þ º¸´Ù Âª¾Æ 1ÀÏ¿¡ ¶¹´ø º¸¸§´ÞÀÌ °°Àº ´Þ ¸»ÀÏÀÎ 30ÀÏÀÌ³ª 31ÀÏ¿¡ ´Ù½Ã ¶ß´Â Çö»óÀÌ´Ù. ºí·ç¹®Àº º¸Åë 2.72³â¿¡ ÇÑ ¹ø ²Ã·Î ³ªÅ¸³ª ÈçÇÑ °æ¿ì´Â ¾Æ´Ï´Ù.
¿ù½ÄÀº Áö±¸°¡ ÅÂ¾ç°ú ´Þ »çÀÌ¿¡ µé¾î¿Í ´ÞÀÌ Áö±¸ ±×¸²ÀÚ ¼Ó¿¡ µé¾î°¡¸ç ´ÞÀÌ °¡·ÁÁö´Â Çö»óÀÌ´Ù.
31ÀÏ ±¹¸³°úÃµ°úÇÐ°ü¿¡ µû¸£¸é ¼¿ï ±âÁØ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 8½Ã 48ºÐÂëºÎÅÍ ´ÞÀÌ Áö±¸ ±×¸²ÀÚ¿¡ °¡·ÁÁö±â ½ÃÀÛÇØ ¿ÀÈÄ 9½Ã 51ºÐ 24ÃÊ¿¡´Â ¿ÏÀüÈ÷ °¡·ÁÁø´Ù. °³±â ¿ù½ÄÀº ¿ÀÈÄ 11½Ã 8ºÐ 18ÃÊ±îÁö ¾à 77ºÐ °£ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿ù½ÄÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ Á¾·áµÇ´Â ½Ã°£Àº ´ÙÀ½´Þ 1ÀÏ ¿ÀÀü 1½Ã 10ºÐ²²·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÇÑÆí Æ¯º°ÇÑ ¼¼ °¡Áö Çö»óÀÌ µ¿½Ã¿¡ °ãÄ¡´Â ¸¸Å ÀÌ³¯ Àü±¹¿¡¼ ´Þ¸ÂÀÌ Çà»ç°¡ ¿¸°´Ù.
°æºÏµµ°ü±¤°ø»ç´Â 2018³â ¹«¼ú³â Ã¹ ¹øÂ° ‘º¸¹®È£¹Ý ´Þºû°È±â’ Çà»ç¸¦ º¸¹®È£¹Ý±æ ÀÏ¿ø¿¡¼ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 6½Ã30ºÐºÎÅÍ °³ÃÖÇÑ´Ù.
±¹¸³°úÃµ°úÇÐ°üÀº ÀÌ³¯ °³±â¿ù½Ä Æ¯º° °¿¬°ú ¹«·á °üÃø Çà»ç¸¦ ¿ÀÈÄ 7½ÃºÎÅÍ ¿¬´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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