»ï¼ºÀüÀÚ ¾×¸éºÐÇÒ ¼Ò½Ä¿¡ °Å·¡·® ¿ª´ë ÃÖ´ë °»½Å¡¦ÅõÀÚÀÚµé ´ë±Ô¸ð ÀÌµ¿ ÀÖÀ»±î?

|
|
|
|¡ã ÁÖ´ç ¾à 250¸¸¿øÀÇ °í¾× ÁÖ°¡¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ÀÏ¸í ¡®È²Á¦ÁÖ¡¯·Î ºÒ¸®´ø »ï¼ºÀüÀÚ°¡ ÁÖ½Ä 1ÁÖ¸¦ 50ÁÖ·Î ºÐÇÒÇÏ´Â 50´ë1ÀÇ ¾×¸éºÐÇÒÀ» °ø½ÃÇØ ÈÁ¦´Ù. Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® Ä¸Ã³.
ÁÖ´ç ¾à 250¸¸¿øÀÇ °í¾× ÁÖ°¡¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ÀÏ¸í ‘È²Á¦ÁÖ’·Î ºÒ¸®´ø »ï¼ºÀüÀÚ°¡ ÁÖ½Ä 1ÁÖ¸¦ 50ÁÖ·Î ºÐÇÒÇÏ´Â 50´ë1ÀÇ ¾×¸éºÐÇÒÀ» °ø½ÃÇØ ÈÁ¦´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â 31ÀÏ ÀÌ»çÈ¸¸¦ ¿¾î 50´ë1ÀÇ ÁÖ½Ä ¾×¸éºÐÇÒÀ» °áÁ¤Çß´Ù°í °ø½ÃÇß´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ÁÖ´ç 250¸¸¿ø¿¡ °Å·¡µÇ´ø »ï¼ºÀüÀÚ ÁÖ°¡´Â 50´ë1·Î ¾×¸éºÐÇÒ µÇ¸ç ÁÖ´ç 5¸¸¿ø´ë¿¡ °Å·¡µÈ´Ù.
¾×¸éºÐÇÒÀº ¿À´Â 3¿ù ÁÖÁÖÃÑÈ¸ÀÇ ½ÂÀÎÀ» ºñ·ÔÇØ °ø½Ä ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ ¾à 5¿ù Âë º»°ÝÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ ¾×¸éºÐÇÒÀÌ ÀÌ·ïÁö¸é ¼Ò¾× ÅõÀÚÀÚµéÀÌ »ï¼ºÀüÀÚ·Î ´ë±Ô¸ð ÀÌµ¿ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. ÁÖ½ÄÀÇ ÃÖ¼Ò ¸Å¸Å ´ÜÀ§´Â 1ÁÖ·Î ±×µ¿¾È »ï¼ºÀüÀÚ ÁÖ½ÄÀ» º¸À¯ÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ÃÖ¼Ò 200~250¸¸¿øÀÇ ÀÚ±ÝÀÌ ÇÊ¿äÇß´Ù. ±×·¯³ª ¾×¸éºÐÇÒÀÌ ÀÌ·ïÁö¸é ÁÖ´ç ¾à 5¸¸¿ø¿¡ »ï¼ºÀüÀÚ ÁÖ½ÄÀ» º¸À¯ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù.
ÇÑÆí »ï¼ºÀüÀÚ ¾×¸éºÐÇÒ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ »ï¼ºÀüÀÚ ÁÖ½Ä °Å·¡·®Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 3½Ã ±âÁØ Àü ³¯º¸´Ù 3.29% ¿À¸¥ 257¸¸3Ãµ¿ø ¼±¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ³¯ »ï¼ºÀüÀÚ ÁÖ½ÄÀº ÀåÁß ÇÑ ¶§ 8.71% ¿À¸¥ 270¸¸7Ãµ¿ø±îÁö Ä¡¼Ú¾Ò´Ù.
°Å·¡´ë±ÝÀº 2Á¶7Ãµ400¾ï¿øÀ» ³Ñ¾î¼± »óÅÂ´Ù. ÀÌ´Â ÄÚ½ºÇÇ¿Í ÄÚ½º´Ú¿¡ »óÀåµÈ Á¾¸ñ °¡¿îµ¥ ÇÏ·ç °Å·¡´ë±ÝÀ¸·Î´Â ¿ª´ë ÃÖ´ë ±Ô¸ð´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >