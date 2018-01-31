¡®È£¹Ý°Ç¼³, ´ë¿ì°Ç¼³ ÀÎ¼ö¡¯ ÇÑ±¹´ç ¡°ÀýÂ÷¡¤°úÁ¤ Åõ¸íÄ¡ ¾Ê´Ù¡±...¡®¹ÝÅä¸· Á¹¼Ó¸Å°¢¡¯ ¸Íºñ³­

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|¡ã °Ç¼³¾÷°è 13À§ È£¹Ý°Ç¼³ÀÌ 3À§ ´ë¿ì°Ç¼³À» ÀÎ¼öÇÏ´Â °¡¿îµ¥, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ Á¹¼Ó ¸Å°¢ÀÌ¶ó¸ç ¹Ý´ëÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
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ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº 31ÀÏ ³íÆòÀ» ³»°í »ê¾÷ÀºÇàÀÇ ´ë¿ì°Ç¼³ ¸Å°¢ ¿ì¼±Çù»ó ´ë»óÀÚ·Î È£¹Ý°Ç¼³À» ÁöÁ¤ÇÑ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù¸ç ÀÌ°°ÀÌ ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ³¯ Á¤ÅÂ¿Á ´ëº¯ÀÎÀº “ÀÌ°ÍÀº ‘¹ÝÅä¸· Á¹¼Ó¸Å°¢’ÀÌ´Ù”¸ç “¾öÃ»³ À¯¹«ÇüÀÇ ÀÚ»êÀ» °®°í ÀÖ´Â ±Û·Î¹ú ±â¾÷Àº ¾î·Æ´õ¶óµµ à» Á¤»óÈ ³ë·Â ý Á¦°ª¸Å°¢ÀÇ ¼ö¼øÀ» ¹â´Â °ÍÀÌ Á¤µµ¶ó »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ‘»õ¿ì°¡ °í·¡¸¦ »ïÅ°´Â°Ý’ÀÌ¶ó¸ç ÁÖÅÃÀü¹® ±â¾÷¿¡ ºÒ°úÇÑ °æÇèÀÇ È£¹Ý°Ç¼³ÀÌ ÀÎ¼öÈÄ¿¡ Á¦´ë·Î Â÷¿øÀÌ ´Ù¸¥ ¼¼°è¼ÓÀÇ °æ¿µÀ» °¨´çÇØ ³¾ °ÍÀÎÁö ÀÇ¹®ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Á¤ ´ëº¯ÀÎÀº ¶Ç “'Æ¯Á¤¾÷Ã¼¿¡ ´ëÇÑ Æ¯Çý¸Å°¢’ ÀÇ¹®ÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç “±×°£ È£¹Ý°Ç¼³ÀÇ ¿ì¼±Çù»óÀÚ ÁöÁ¤°ú °ü·ÃÇØ ‘³»¿¬ÇÏ°í ÀÖ´Â’ ¿©·¯ ³í¶õ°ú ¿ì·Á°¡ ÀÖÀ½À» »õ»ï ¾ð±ÞÇÏÁö´Â ¾Ê°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î ÀýÂ÷¿Í °úÁ¤ÀÌ Åõ¸íÄ¡ ¾Ê´Ù¸ç “ÀÛ³â Á¤°ü°³Á¤À» ÅëÇØ ‘½Ã°¡¸Å°¢’ÀÌ °¡´ÉÅä·Ï ÇÑ Á¶Ä¡³ª, »êÀºÁöºÐÀÇ Àü·®¸Å°¢ ¹æÄ§ÀÌ ‘ºÐÇÒ¸Å°¢’ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÀüÈ¯µÇ´Â µî ´ë¿ì°Ç¼³ ¸Å°¢ÀÇ ÀýÂ÷¿Í °úÁ¤ÀÌ Åõ¸íÄ¡ ¸øÇÏ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “Æ¯Á¤ÇÑ ¹æÇâ¼ºÀ» °®°í ÃßÁøµÈ °Ô »ç½Ç·Î µå·¯³µ´Ù”¸ç “ÀÌ¹ø ´ë¿ì°Ç¼³ÀÇ Á¹¼Ó¸Å°¢À» ¹Ý´ëÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ »ê¾÷ÀºÇà¿¡ µû¸£¸é È£¹Ý°Ç¼³Àº ´ë¿ì°Ç¼³ ÁöºÐ ¸Å°¢ÀÇ ¿ì¼±ÇùÁ¤´ë»óÀÚ·Î ¼±Á¤µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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