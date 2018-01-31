¡®Á¹À½¿îÀü Âü»ç¡¯ ¿À»ê±³Åë ¹ö½º ±â»çµé ÆÄ¾÷ ¿¹°í¡¦¡°»ç°í ÈÄ ¿ÀÈ÷·Á ±Ù¹« ´Ã¾î³ª¡±

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|¡ã Áö³ÇØ 7¿ù 18¸íÀÇ »ç»óÀÚ¸¦ ³ºÀº Á¹À½¿îÀü Âü»ç ¹ö½ºÀÇ »ç°í ¾÷Ã¼ ¿À»ê±³Åë ¼Ò¼Ó ±â»çµéÀÌ Àü¸é ÆÄ¾÷À» ¿¹°íÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
Áö³ÇØ 7¿ù 18¸íÀÇ »ç»óÀÚ¸¦ ³ºÀº Á¹À½¿îÀü Âü»ç ¹ö½ºÀÇ »ç°í ¾÷Ã¼ ¿À»ê±³Åë ¼Ò¼Ó ±â»çµéÀÌ Àü¸é ÆÄ¾÷À» ¿¹°íÇß´Ù.
¿À»ê±³Åë ³ëµ¿Á¶ÇÕÀº 2¿ù 5ÀÏºÎÅÍ ÇÑ ´Þ°£ Àü¸é ÆÄ¾÷¿¡ ³ª¼³ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í 31ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¿À»ê±³Åë ³ëÁ¶´Â ±Ù¹«¿©°Ç °³¼± ¹× ÀÓ±Ý ÀÎ»óÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í ¿À»ê±³Åë ³ë»ç°¡ Áö³ÇØ ¸»ºÎÅÍ ÀÓ±ÝÇù»óÀ» ÀÌ¾î¿À°í ÀÖÀ¸³ª Á»Ã³·³ ÀÔÀåÂ÷¸¦ Á¼È÷Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Â »óÅÂ´Ù.
³ëÁ¶´Â Á¤±ÔÁ÷ ±âÁØÀ¸·Î Áö³ÇØ 6Ãµ670¿øÀÌ´ø ½Ã±ÞÀ» ¿ÃÇØ 9Ãµ¿øÀ¸·Î ÀÎ»óÇÒ °ÍÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª, »çÃøÀº ÃÖÀú ½Ã±ÞÀÎ 7Ãµ530¿øº¸´Ù 300¿ø ¸¹Àº 7Ãµ830¿ø ¾ÈÀ» °íÁýÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ³ëÁ¶´Â °æ±âÁö¹æ³ëµ¿À§¿øÈ¸¿¡ ÀïÀÇ Á¶Á¤À» ½ÅÃ»ÇÏ°í Á¶ÇÕ¿ø(103¸í)À» »ó´ë·Î ÀïÀÇ Âù¹Ý ÅõÇ¥¸¦ ½Ç½ÃÇØ 97%ÀÇ Âù¼ºÀ» ¹Þ¾Æ ÆÄ¾÷¿¡ ³ª¼°Ô µÆ´Ù.
³ëÁ¶ ÃøÀº “Á¹À½¿îÀü »ç°í ÈÄ µÇ·¹ ±Ù¹«½Ã°£ÀÌ ´Ã¾î³ª´Â µî ±Ù¹«¿©°ÇÀÌ °³¼±µÇÁö ¾ÊÀº Á¡ ¿ª½Ã ÆÄ¾÷ °áÁ¤ÀÇ ¹è°æÀÌ µÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
³ëÁ¶¿¡ µû¸£¸é »ç°í ´ç½ÃÀÎ Áö³ÇØ 7¿ù ¿À»ê±³Åë ¼Ò¼Ó ¹ö½º ±â»ç´Â 127¸íÀÌ¾úÀ¸³ª, 6°³¿ùÀÌ Áö³ ÇöÀç 103¸íÀ¸·Î 18.9% ÁÙ¾ú´Ù.
¼Ò¼Ó ¹ö½º ±â»ç°¡ ÁÙ¾îµéÀÚ ¿ùÆò±Õ ±Ù·ÎÀÏ¼ö¿Í ½Ã°£Àº Áö³ÇØ 7¿ù 18.8ÀÏ, 310.2½Ã°£¿¡¼ °¡Àå ÃÖ±Ù Á¶»ç ½ÃÁ¡ÀÎ Áö³ÇØ 11¿ù 18.9ÀÏ, 311.9½Ã°£À¸·Î µµ¸®¾î ´Ã¾î³ »óÅÂ´Ù.
¿À»ê½Ã °ü°èÀÚ´Â “¿À»ê±³Åë ÆÄ¾÷ ½Ã ¿À»ê·¼¼¸¶·¿À»ê´ë¿ª µî °ÅÁ¡ Áö¿ªÀ» ¿îÇàÇÏ´Â Àü¼¼¹ö½º¸¦ ¹èÄ¡ÇÏ´Â µî ´ëÃ¥À» ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí Áö³ÇØ 7¿ù 9ÀÏ ¿ÀÈÄ °æºÎ°í¼Óµµ·Î ¼¿ï¹æ¸é ½Å¾çÀç³ªµé¸ñ ÀÎ±Ù¿¡¼ ±è¸ð(52)¾¾°¡ ¸ô´ø ¿À»ê±³Åë ¼Ò¼Ó ¹ö½º°¡ ¹ö½ºÀü¿ëÂ÷·ÎÀÎ 1Â÷·Î°¡ ¾Æ´Ñ 2Â÷·Î¸¦ ´Þ¸®´Ù ¾Õ¿¡ ¼ÇàÇÏ´ø ½Â¿ëÂ÷¸¦ µéÀÌ¹ÞÀ¸¸ç ´ÙÁß Ãßµ¹»ç°í¸¦ ³» 50´ë ºÎºÎ°¡ ¼ûÁö°í, 16¸íÀÌ ´ÙÃÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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