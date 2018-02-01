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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.1 ¸ñ 16:48
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MBC À¯¸í µå¶ó¸¶ PD ¡®»ó½À ¼ºÃßÇà¡¯ ´©±¸?...³×Æ¼Áð¼ö»ç´ë ¡°¸ÅÀå°¨, ½Å»ó°ø°³ ÇØ¾ßÁö¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
 

 

MBC À¯¸í µå¶ó¸¶ PD°¡ »ó½ÀÀû ¼ºÃßÇàÀ¸·Î ´ë±â¹ß·ÉÀ» ¹ÞÀº »ç½ÇÀÌ ÀüÇØÁø´Ù. ÃÖ±Ù °ËÂû ³» ¼ºÃßÇà »ç°ÇÀÌ Æø·ÎµÈ ÈÄ ¾ð·Ð°è±îÁö ¼ºÃßÇà ÆÄ¹®ÀÌ È®»êµÇÀÚ ºñ³­ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

1ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â º¹¼öÀÇ ¹æ¼Û°ü°èÀÚ ¸»À» ºô·Á MBC À¯¸í µå¶ó¸¶ PD A ¾¾°¡ ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ·Î ´ë±â¹ß·ÉÀ» ¹Þ°í, ÀÎ»çÀ§¿øÈ¸ È¸ºÎ¸¦ ¾ÕµÐ »óÈ²ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

A ¾¾´Â Áö³­ÇØ ÀÎ±â¸®¿¡ ¹æ¿µµÈ µå¶ó¸¶ ¸ÞÀÎ PD·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù. ±×´Â ±×ÇØ °æ±âµµ ÀÏ»ê¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÆíÁý½Ç¿¡¼­ ÆíÁýÆÀ ¼Ò¼Ó PD B ¾¾¸¦ ¼ºÃßÇà ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.

B ¾¾´Â ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇÑ ÈÄ ¿©»ç¿ìÇùÈ¸¿¡ Á¦º¸, »çÃø¿¡ ¾È°ÇÀ» »óÁ¤ ÇÏ´Â µîÀÇ Ç×ÀÇ¸¦ ÀÌ¾î¿Ô´Ù.

ÀÌ »ç°ÇÀº Áö³­ÇØ Á¦±âµÆÀ» ´ç½Ã MBC´Â ÃÑÆÄ¾÷ ±â°£°ú ¸Â¹°·Á ÀÖ¾î Å« ¹®Á¦·Î ´ëµÎµÇÁö ¸øÇß´Ù. ±×·¯³ª ¿ÃÇØ ÃÖ½ÂÈ£ »çÀåÀÌ ÃëÀÓÇÑ ÈÄ MBC°¡ ¾ÈÁ¤È­¸¦ Ã£À¸¸é¼­ ´Ù½Ã±Ý ÀÌ »ç°ÇÀÌ ¼ö¸é À§·Î ¶°¿À¸¦ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.

A ¾¾´Â ÀÌ »ç°Ç ¿Ü¿¡µµ °ú°Å È÷Æ®ÀÛÀ» ¿¬ÃâÇÏ¸é¼­µµ ¼ºÃßÇà »ç°Ç¿¡ ÈÖ¸»¸° °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù. ±×·¯³ª ½ºÅ¸ PD¶ó´Â Á¡ ¶§¹®¿¡ ¿ª¼³ÀûÀ¸·Î Å©°Ô ¾Ë·Á ÁöÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù. 

MBC ÃøÀº “ÇöÀç »ç°ÇÀ» Á¶»ç ÁßÀÌ´Ù”¸ç “È¸ºÎÇØ Á¶»ç °á°ú¿¡ ¸Â´Â Â¡°è¸¦ ³»¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “MBC ÀÛ³â ÀÎ±â µå¶ó¸¶ ¹¹µé ÀÖ¾úÁö?” “´©±¸³Ä ¸ÅÀå°¨ÀÌ´Ù ÀÌ°Ç” “´©±¸¾ß ½Å»ó°ø°³¸¦ÇØ¾ßÁö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

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