°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.1 ¸ñ 16:48
¿¬¿¹/½Ã»ç
MBC µå¶ó¸¶PD ¼ºÃßÇà ³í¶õ¿¡ ÀÚ¸Å ÀÚ»ì»ç°Ç ÀçÁ¶¸í¡¦¹æ¼Û°¡ ME TOO ½ÃÀÛµÉ±î
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã MBC µå¶ó¸¶ PD°¡ ¼ºÃßÇà ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ °¡¿îµ¥ °ú°Å ´Ü¿ª¹è¿ì ÀÚ¸ÅÀÇ ¾ÈÅ¸±î¿î ÀÚ»ì »ç°ÇÀÌ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. MBC JTBCÄ¸Ã³.

 

MBC µå¶ó¸¶ PD°¡ ¼ºÃßÇà ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù.

»ç°ÇÀº Áö³­ÇØ ¹æ¿µµÈ MBC µå¶ó¸¶ÀÇ ÇÑ ½ºÅÂÇÁ°¡ ÇØ´ç µå¶ó¸¶ PD¿¡°Ô ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇß´Ù°í ³»ºÎ Á¦º¸¸¦ ÇÏ¸ç µå·¯³­ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

Á¦º¸ Á¢¼ö Á÷ÈÄ MBC´Â ÇØ´ç PD¸¦ ´ë±â ¹ß·ÉÀ» ³ÂÀ¸¸ç ÇöÀç ÀÎ»çÀ§¿øÈ¸ È¸ºÎ¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

¶Ç ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â MBC °ü°èÀÚ¸¦ ÀÎ¿ëÇØ Áö³­ ÇØ ¹æ¿µµÈ ÇÁ·Î±×·¥ ÃÔ¿µ Áß ¹ß»ýÇÑ ÇÇÇØ ¿Ü¿¡µµ ºñ½ÁÇÑ »óÈ²ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù´Â Á¦º¸°¡ ÀÖ¾î ÇöÀç Á¶»ç¸¦ È®´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù°í º¸µµÇß´Ù.

MBC ³» ¼ºÃßÇà »ç°ÇÀÌ µµ¸¶ À§¿¡ ¿À¸£ÀÚ °ú°Å ¹æ¼Û°¡¿¡ Å« Ãæ°ÝÀ» Áá´ø ´Ü¿ª¹è¿ì ÀÚ¸Å ÀÚ»ì»ç°Ç ¿ª½Ã ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

‘´Ü¿ª¹è¿ì ÀÚ¸Å ÀÚ»ì »ç°Ç’Àº 2004³â ÇÑ µå¶ó¸¶¿¡ º¸Á¶Ãâ¿¬ ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ Çß´ø ¿©¼º°ú ±× µ¿»ýÀÌ ÀÚ»ìÇÑ »ç°ÇÀ¸·Î ´ç½Ã »çÈ¸ÀûÀ¸·Î Å« Ãæ°ÝÀ» Áá´Ù.

»ç¸ÁÇÑ A¾¾´Â µ¿»ýÀÎ B¾¾ÀÇ ±ÇÀ¯·Î 2004³âºÎÅÍ º¸Á¶Ãâ¿¬ ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ±×·¯³ª 3°³¿ùÀÇ º¸Á¶Ãâ¿¬ ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ ³¡³»°í Áý¿¡ µ¹¾Æ¿Â Á÷ÈÄ A¾¾´Â “OOO Á×¿©¹ö·Á¾ß µÅ!”¶ó°í ¼Ò¸®¸¦ Áö¸£´Â µî Æø·ÂÀûÀÌ°í ºÒ¾ÈÁ¤ÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ÀÌÈÄ ±×ÀÇ °¡Á·µéÀº A¾¾¸¦ Á¤½Å°ú¿¡ µ¥·Á°¬´Ù°¡ ¼ºÆøÇà »ç½ÇÀ» ¾Ë°Ô µÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

A¾¾¿Í º¸Á¶Ãâ¿¬ ¹è¿ìµéÀ» °ü¸®ÇÏ´Â ¹ÝÀåµé¿¡°Ô ¼ºÃßÇà ¹× ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù¸ç °ü°èÀÚ 13¸íÀ» °í¼ÒÇß´Ù. 4¸íÀº ¼ºÆøÇàÀ¸·Î, 9¸íÀº ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ¿´´Ù. ÇÏÁö¸¸ »ç°Ç Á¢¼ö 1³â µÚ A¾¾´Â µ¹¿¬ °í¼Ò¸¦ ÃëÇÏÇß´Ù.

A¾¾ÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â °í¼Ò ÃëÇÏ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “±è¹ÝÀåÀÌ µþÇÑÅ× ÀüÈ­°¡ ¿Í¼­ ¾ö¸¶ÇÏ°í µ¿»ýÀ» Á×ÀÎ´Ù°í Çù¹ÚÇß´Ù°í ÇÏ´õ¶ó. °í¼Ò ÃëÇÏ ¾È ÇÏ¸é Á×ÀÎ´Ù°í Çß´Ù°í Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌÈÄ Á¤½Å°ú Ä¡·á¸¦ ¹Þ´ø A¾¾´Â °á±¹ 2009³â ÀÚ»ìÇß´Ù. A¾¾¿¡°Ô º¸Á¶Ãâ¿¬ ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ ±ÇÇß´ø µ¿»ý B¾¾ ¿ª½Ã ÁËÃ¥°¨À» ÀÌ±âÁö ¸øÇÏ°í ÀÏÁÖÀÏ µÚ ÀÚ»ìÇß°í, ÀÚ¸ÅÀÇ ÀÚ»ì¿¡ Ãæ°ÝÀ» ¹ÞÀº ¾Æ¹öÁö ¿ª½Ã ³úÃâÇ÷·Î »ç¸ÁÇß´Ù.

ÀÏ°¡Á·ÀÇ ºñÅëÇÑ Á×À½ ÀÌÈÄ ÀÚ¸ÅÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â ¿©·¯ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÀÚ¸ÅÀÇ ¾ï¿ïÇÔÀ» Ç®¾î´Þ¶ó°í È£¼ÒÇß´Ù.

ÀÚ¸ÅÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â ÇÑ ¹æ¼Û¿¡¼­ “°í¼Ò ´ç½Ã¿¡ Çü»ç°¡ ‘ÀçÆÇÇØºÁ¾ß Áø´Ù’´Â ½ÄÀ¸·Î ¸»Çß´Ù. ÀÌÈÄ¿¡ Çü»çµéÀÌ A¸¦ µÑ·¯½Î°í ‘³ªÀÌ°¡ ÀÌ·¸°Ô ¸¹Àºµ¥ ÀÌ°Ô °­°£ÀÌ¾ß? ÁÁ¾Æ¼­ ÇÑ°ÅÁö’, ‘(Çü»ç°¡)ÀÌ°Ô ¹«½¼ °­°£ÀÌ³Ä »ç¶ûÀÌÁö’ °°Àº ¸»À» Çß´Ù”¸ç ¾ï¿ïÇÔÀ» Åä·ÎÇß´Ù.

¶Ç ÀÚ¸ÅÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “(´ëÁú½É¹®)Çß´Âµ¥ Ä­¸·ÀÌ ¾Æ´Ï°í ¾çÂÊ¿¡ ´Ù Æ®¿©ÀÖ´Â °÷ÀÌ¾ú´Ù. ±×·¡¼­ ¼­·ÎÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ´Ù µé¸®´Âµ¥ Å« µþ(A¾¾) ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÏ¸é ÇÇÀÇÀÚµéÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ÇÏ°í È÷Á×°Å¸®¸ç ¿ô°í Çß´Ù”¸ç ¼ö»ç ÀÚÃ¼¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

A¾¾ÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â ÀÚ¸Å ÀÚ»ì Á÷ÈÄ °¡ÇØÀÚ·Î Áö¸ñµÈ º¸Á¶Ãâ¿¬ÀÚ °ü¸® ¾÷Ã¼ Á÷¿øµéÀ» »ó´ë·Î ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ ¼Ò¼ÛÀ» ³ÂÀ¸³ª °á±¹ 2015³â ÆÐ¼ÒÇß´Ù.

´ç½Ã ¹ý¿øÀº “ÁõÀÎµéÀÇ Áõ¾ð°ú ´ç»çÀÚ º»ÀÎ ½Å¹®°á°ú µî¿¡ µû¸£¸é A¾¾°¡ °­Á¦ÃßÇà µîÀÇ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù°í º¼ ¿©Áö°¡ ÀÖ´Ù”¸ç “A¾¾°¡ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸é¼­ ´Ü¼øÈ÷ ÇÇÇØ °ú´ë¸Á»óÀ¸·Î ÀÏ±â µîÀ» ÀÛ¼ºÇß´Ù°í º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯³ª ¹ý¿øÀº “¼³·É A¾¾ÀÇ ÁÖÀå°ú °°ÀÌ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´õ¶óµµ »ç°ÇÀÇ ¼Ò´Â ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù°í ÇÑ ¶§·ÎºÎÅÍ ¾à 9³â6°³¿ù, ÀÚ»ìÇÑ ¶§·ÎºÎÅÍ ¾à 4³â6°³¿ùÀÌ Áö³ª¼­ Á¦±âµÆ´Ù. ¹Î¹ýÀÌ ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Â 3³âÀÇ ¼Ò¸ê½ÃÈ¿°¡ Áö³ª¼­ Á¦±âµÆÀ¸¹Ç·Î ¹Þ¾ÆµéÀÏ ¼ö ¾ø´Ù”¸ç ¿ø°í ÆÐ¼Ò·Î ÆÇ°áÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¾ÈÅÂ±Ù ¼ºÃßÇà Æø·ÎÇÑ ¼­ÁöÇö °Ë»ç¡¦¡°°Ë»ç °£ ¼ºÆøÇà »ç°Çµµ µ¤¿´´Ù¡± ÁÖÀå ÆÄ¹®
  • ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ¼ÒµæºÐÀ§ °á°ú ¹ßÇ¥¡¦Áö¿ø ±Ý¾×°ú ÀÌÀÇ½ÅÃ» ¹æ¹ýÀº?
  • ´Þ, ´Þ ¹«½¼ ´Þ? ¡®½´ÆÛ ºí·¯µå ºí·ç¹®¡¯ °³±â¿ù½Ä¡¦Á¾¸»·Ð °Å·ÐµÇ´Â ÀÌÀ¯´Â?
  • ½Ç°Ë 1À§ ¡®ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ¡¯ ¶æÀº?¡¦°¡»óÈ­Æó ÅõÀÚÀÚµé ¡°ÄÚÀÎ·¯ÀÇ Èû º¸¿©ÁÙ °Í¡±
  • ¡®2³â ¸¸¿¡ ÆÄ°æ¡¯ Á¤°¡Àº, ºÒÈ­ °¨Áö ¡®È¥¼ú ÀÎÁõ¼¦¡¯?...¡°¿ØÁö ¾µ¾µÇØ º¸ÀÌ´õ¶ó¡±
    • ¾ÈÅÂ±Ù ¼ºÃßÇà Æø·ÎÇÑ ¼­ÁöÇö °Ë»ç¡¦¡°°Ë»ç °£ ¼ºÆøÇà »ç°Çµµ µ¤¿´´Ù¡± ÁÖÀå ÆÄ¹® ¾ÈÅÂ±Ù ¼ºÃßÇà Æø·ÎÇÑ ¼­ÁöÇö °Ë»ç¡¦¡°°Ë»ç °£ ¼ºÆøÇà »ç°Çµµ µ¤¿´´Ù¡± ÁÖÀå ÆÄ¹®
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ´Þ, ´Þ ¹«½¼ ´Þ? ¡®½´ÆÛ ºí·¯µå ºí·ç¹®¡¯ °³±â¿ù½Ä¡¦Á¾¸»·Ð °Å·ÐµÇ´Â ÀÌÀ¯´Â?
    2
    ½Ç°Ë 1À§ ¡®ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ¡¯ ¶æÀº?¡¦°¡»óÈ­Æó ÅõÀÚÀÚµé ¡°ÄÚÀÎ·¯ÀÇ Èû º¸¿©ÁÙ °Í¡±
    3
    º¸¾Æ°¡ ¹àÈù SM³» ¼­¿­ 1À§ À¯¿µÁøÀº?¡¦SM°ú Á¾½Å °è¾à ¸ÎÀº ÇÁ·Îµà¼­
    4
    ¡®½´ÆÛ ºí·¯µå ºí·ç¹®+°³±â¿ù½Ä¡¯ ¿À´Ã ¸î ½ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛµÉ±î?
    5
    ¡®ÃÑ¼±¶§º¸ÀÚ¡¯ ½Ç°Ë Á¡·É ÀÌÀ¯´Â?...±âÀçºÎ ¡°°¡»óÈ­Æó Á¤ºÎ ¹ßÇ¥ °èÈ¹ ¾ø´Ù¡±
    6
    ·Ñ ¼­¹ö, ºÒ¾ÈÁ¤ Çö»ó ¡®À¯Àúµé ºÒ¸¸ÆøÁÖ¡¯...¡°¶Ç ÅÍÁø°Ç°¡¡±
    7
    ¡®H.O.T Àç°áÇÕ¡¯ ¹®ÈñÁØ, µÑÂ°´Â ³ªÁß¿¡? ¡°¸»Çß´Ù°¡ ¼ÒÀ²ÀÌ ³Ê¹« ¹«¼·°Ô ÃÄ´ÙºÁ¡±
    8
    ¿ï»ê À¯Ä¡¿ø¡¤ÃÊµî¡¤Æ¯¼öÇÐ±³ ¹× Áßµî ±³»ç Àüº¸
    9
    ¡®ÇÑ³¢ÁÝ¼î¡¯ ¹Ú¿ë¼± îñ¿õÁøÄÚ¿þÀÌ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀúÅÃ ¡®°¨Åº¡¯...°­È£µ¿ ¡°³î¶óÁö¸¶¶ó¡±
    10
    ¡®°¡»óÈ­Æó Á¤ºÎ ¹ßÇ¥¡¯ ¾ÕµÎ°í ºñÆ®ÄÚÀÎ¡¤ÀÌ´õ¸®¿ò¡¤¸®ÇÃ ¡®ÀÏÁ¦È÷ Æø¶ô¡¯...¡©10%´ë ÇÏ¶ô
    ¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü, ¿À´Â 3ÀÏ ¿Ã¸²ÇÈ°ü·Ã ¿µÈ­ »ó¿µ
    °æÁÖ¼Ö°Å¹Ì¼ú°ü ¡® ÁÁ¾Æ¿ä!¡¯¡¦SNS¼­ Æ÷Åä½ºÆÌÀ¸·Î ÀÎ±â
    ¸ùµ¹, ÀÌµ¿Èñ ÀÛ°¡ÀÇ ¡®¡¦¼­¿¹ÀÎ»ý¡¯î÷ ¸¶·Ã
    ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ¡®ÇÇÄ«¼Ò »ö±ò³îÀÌ¡¯ ÀÎ±â
    ¾Ï°¢È­¹Ú¹°°ü Æ¯º°±âÈ¹Àü½Ã

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr