MBC µå¶ó¸¶PD ¼ºÃßÇà ³í¶õ¿¡ ÀÚ¸Å ÀÚ»ì»ç°Ç ÀçÁ¶¸í¡¦¹æ¼Û°¡ ME TOO ½ÃÀÛµÉ±î

|
|
|
|¡ã MBC µå¶ó¸¶ PD°¡ ¼ºÃßÇà ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ °¡¿îµ¥ °ú°Å ´Ü¿ª¹è¿ì ÀÚ¸ÅÀÇ ¾ÈÅ¸±î¿î ÀÚ»ì »ç°ÇÀÌ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. MBC JTBCÄ¸Ã³.
MBC µå¶ó¸¶ PD°¡ ¼ºÃßÇà ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù.
»ç°ÇÀº Áö³ÇØ ¹æ¿µµÈ MBC µå¶ó¸¶ÀÇ ÇÑ ½ºÅÂÇÁ°¡ ÇØ´ç µå¶ó¸¶ PD¿¡°Ô ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇß´Ù°í ³»ºÎ Á¦º¸¸¦ ÇÏ¸ç µå·¯³ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
Á¦º¸ Á¢¼ö Á÷ÈÄ MBC´Â ÇØ´ç PD¸¦ ´ë±â ¹ß·ÉÀ» ³ÂÀ¸¸ç ÇöÀç ÀÎ»çÀ§¿øÈ¸ È¸ºÎ¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
¶Ç ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â MBC °ü°èÀÚ¸¦ ÀÎ¿ëÇØ Áö³ ÇØ ¹æ¿µµÈ ÇÁ·Î±×·¥ ÃÔ¿µ Áß ¹ß»ýÇÑ ÇÇÇØ ¿Ü¿¡µµ ºñ½ÁÇÑ »óÈ²ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù´Â Á¦º¸°¡ ÀÖ¾î ÇöÀç Á¶»ç¸¦ È®´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
MBC ³» ¼ºÃßÇà »ç°ÇÀÌ µµ¸¶ À§¿¡ ¿À¸£ÀÚ °ú°Å ¹æ¼Û°¡¿¡ Å« Ãæ°ÝÀ» Áá´ø ´Ü¿ª¹è¿ì ÀÚ¸Å ÀÚ»ì»ç°Ç ¿ª½Ã ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
‘´Ü¿ª¹è¿ì ÀÚ¸Å ÀÚ»ì »ç°Ç’Àº 2004³â ÇÑ µå¶ó¸¶¿¡ º¸Á¶Ãâ¿¬ ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ Çß´ø ¿©¼º°ú ±× µ¿»ýÀÌ ÀÚ»ìÇÑ »ç°ÇÀ¸·Î ´ç½Ã »çÈ¸ÀûÀ¸·Î Å« Ãæ°ÝÀ» Áá´Ù.
»ç¸ÁÇÑ A¾¾´Â µ¿»ýÀÎ B¾¾ÀÇ ±ÇÀ¯·Î 2004³âºÎÅÍ º¸Á¶Ãâ¿¬ ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ±×·¯³ª 3°³¿ùÀÇ º¸Á¶Ãâ¿¬ ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ ³¡³»°í Áý¿¡ µ¹¾Æ¿Â Á÷ÈÄ A¾¾´Â “OOO Á×¿©¹ö·Á¾ß µÅ!”¶ó°í ¼Ò¸®¸¦ Áö¸£´Â µî Æø·ÂÀûÀÌ°í ºÒ¾ÈÁ¤ÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ÀÌÈÄ ±×ÀÇ °¡Á·µéÀº A¾¾¸¦ Á¤½Å°ú¿¡ µ¥·Á°¬´Ù°¡ ¼ºÆøÇà »ç½ÇÀ» ¾Ë°Ô µÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
A¾¾¿Í º¸Á¶Ãâ¿¬ ¹è¿ìµéÀ» °ü¸®ÇÏ´Â ¹ÝÀåµé¿¡°Ô ¼ºÃßÇà ¹× ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù¸ç °ü°èÀÚ 13¸íÀ» °í¼ÒÇß´Ù. 4¸íÀº ¼ºÆøÇàÀ¸·Î, 9¸íÀº ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ¿´´Ù. ÇÏÁö¸¸ »ç°Ç Á¢¼ö 1³â µÚ A¾¾´Â µ¹¿¬ °í¼Ò¸¦ ÃëÇÏÇß´Ù.
A¾¾ÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â °í¼Ò ÃëÇÏ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “±è¹ÝÀåÀÌ µþÇÑÅ× ÀüÈ°¡ ¿Í¼ ¾ö¸¶ÇÏ°í µ¿»ýÀ» Á×ÀÎ´Ù°í Çù¹ÚÇß´Ù°í ÇÏ´õ¶ó. °í¼Ò ÃëÇÏ ¾È ÇÏ¸é Á×ÀÎ´Ù°í Çß´Ù°í Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌÈÄ Á¤½Å°ú Ä¡·á¸¦ ¹Þ´ø A¾¾´Â °á±¹ 2009³â ÀÚ»ìÇß´Ù. A¾¾¿¡°Ô º¸Á¶Ãâ¿¬ ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ ±ÇÇß´ø µ¿»ý B¾¾ ¿ª½Ã ÁËÃ¥°¨À» ÀÌ±âÁö ¸øÇÏ°í ÀÏÁÖÀÏ µÚ ÀÚ»ìÇß°í, ÀÚ¸ÅÀÇ ÀÚ»ì¿¡ Ãæ°ÝÀ» ¹ÞÀº ¾Æ¹öÁö ¿ª½Ã ³úÃâÇ÷·Î »ç¸ÁÇß´Ù.
ÀÏ°¡Á·ÀÇ ºñÅëÇÑ Á×À½ ÀÌÈÄ ÀÚ¸ÅÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â ¿©·¯ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÀÚ¸ÅÀÇ ¾ï¿ïÇÔÀ» Ç®¾î´Þ¶ó°í È£¼ÒÇß´Ù.
ÀÚ¸ÅÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â ÇÑ ¹æ¼Û¿¡¼ “°í¼Ò ´ç½Ã¿¡ Çü»ç°¡ ‘ÀçÆÇÇØºÁ¾ß Áø´Ù’´Â ½ÄÀ¸·Î ¸»Çß´Ù. ÀÌÈÄ¿¡ Çü»çµéÀÌ A¸¦ µÑ·¯½Î°í ‘³ªÀÌ°¡ ÀÌ·¸°Ô ¸¹Àºµ¥ ÀÌ°Ô °°£ÀÌ¾ß? ÁÁ¾Æ¼ ÇÑ°ÅÁö’, ‘(Çü»ç°¡)ÀÌ°Ô ¹«½¼ °°£ÀÌ³Ä »ç¶ûÀÌÁö’ °°Àº ¸»À» Çß´Ù”¸ç ¾ï¿ïÇÔÀ» Åä·ÎÇß´Ù.
¶Ç ÀÚ¸ÅÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “(´ëÁú½É¹®)Çß´Âµ¥ Ä¸·ÀÌ ¾Æ´Ï°í ¾çÂÊ¿¡ ´Ù Æ®¿©ÀÖ´Â °÷ÀÌ¾ú´Ù. ±×·¡¼ ¼·ÎÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ´Ù µé¸®´Âµ¥ Å« µþ(A¾¾) ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÏ¸é ÇÇÀÇÀÚµéÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ÇÏ°í È÷Á×°Å¸®¸ç ¿ô°í Çß´Ù”¸ç ¼ö»ç ÀÚÃ¼¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
A¾¾ÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â ÀÚ¸Å ÀÚ»ì Á÷ÈÄ °¡ÇØÀÚ·Î Áö¸ñµÈ º¸Á¶Ãâ¿¬ÀÚ °ü¸® ¾÷Ã¼ Á÷¿øµéÀ» »ó´ë·Î ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ ¼Ò¼ÛÀ» ³ÂÀ¸³ª °á±¹ 2015³â ÆÐ¼ÒÇß´Ù.
´ç½Ã ¹ý¿øÀº “ÁõÀÎµéÀÇ Áõ¾ð°ú ´ç»çÀÚ º»ÀÎ ½Å¹®°á°ú µî¿¡ µû¸£¸é A¾¾°¡ °Á¦ÃßÇà µîÀÇ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù°í º¼ ¿©Áö°¡ ÀÖ´Ù”¸ç “A¾¾°¡ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸é¼ ´Ü¼øÈ÷ ÇÇÇØ °ú´ë¸Á»óÀ¸·Î ÀÏ±â µîÀ» ÀÛ¼ºÇß´Ù°í º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯³ª ¹ý¿øÀº “¼³·É A¾¾ÀÇ ÁÖÀå°ú °°ÀÌ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´õ¶óµµ »ç°ÇÀÇ ¼Ò´Â ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù°í ÇÑ ¶§·ÎºÎÅÍ ¾à 9³â6°³¿ù, ÀÚ»ìÇÑ ¶§·ÎºÎÅÍ ¾à 4³â6°³¿ùÀÌ Áö³ª¼ Á¦±âµÆ´Ù. ¹Î¹ýÀÌ ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Â 3³âÀÇ ¼Ò¸ê½ÃÈ¿°¡ Áö³ª¼ Á¦±âµÆÀ¸¹Ç·Î ¹Þ¾ÆµéÀÏ ¼ö ¾ø´Ù”¸ç ¿ø°í ÆÐ¼Ò·Î ÆÇ°áÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >