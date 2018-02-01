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|¡ã ÀÎ±â À¥Å÷ÀÛ°¡ ±â¾È84(º»¸é ±èÈñ¹Î)°¡ ‘¿©Çø’ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ °¡¿îµ¥, ‘È®´ëÇØ¼®’ÀÌ¶ó´Â ÀÇ°ß°ú ‘ÇÁ·Î±×·¥ ÇÏÂ÷°¨’ÀÌ¶ó´Â »ó¹ÝµÈ ¹ÝÀÀÀ¸·Î ±¸¼³¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ±â¾È84 ºí·Î±× Ä¸Ã³.
ÀÎ±â À¥Å÷ÀÛ°¡ ±â¾È84(º»¸é ±èÈñ¹Î)°¡ ‘¿©Çø’ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ °¡¿îµ¥, ‘È®´ëÇØ¼®’ÀÌ¶ó´Â ÀÇ°ß°ú ‘ÇÁ·Î±×·¥ ÇÏÂ÷°¨’ÀÌ¶ó´Â »ó¹ÝµÈ ¹ÝÀÀÀ¸·Î ±¸¼³¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
1ÀÏ ±â¾È84°¡ Ãâ¿¬ÁßÀÎ MBC ¿¹´É ‘³ª È¥ÀÚ »ê´Ù’ °Ô½ÃÆÇ¿¡´Â ‘±â¾È84ÀÇ ÇÏÂ÷’ ¿ä±¸°¡ ÀÕµû¶ú´Ù. ±×°¡ ¿©Çø(¿©¼º Çø¿À) ¹ß¾ðÀ» Çß´Ù´Â ÀÌÀ¯¿¡¼´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ³í¶õÀº ±â¾È84°¡ Áö³ 2011³â ºí·Î±×¿¡ ÀÚÁÖ¹Þ´Â Áú¹®À¸·Î ÀÚ½ÅÀÇ ¿¹¸í ¶æ¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇÑ ±Û ¶§¹®¿¡ ºú¾îÁ³´Ù.
±×´Â ÀÚ½ÅÀÇ ¿¹¸í¿¡ ´ëÇØ ‘³íµÎ··ÀÌ ¾Æ¸§´ä°í ¿©ÀÚµéÀÌ ½ÇÁ¾µÇ´Â µµ½Ã È¼º½Ã ±â¾Èµ¿¿¡ »ì´ø 84³â»ý’ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. ¿©±â¼ ‘¿©ÀÚµéÀÌ ½ÇÁ¾µÇ´Â µµ½Ã’¶ó°í Ç¥ÇöÇÑ ºÎºÐÀÌ ¹®Á¦°¡ µÆ´Ù.
ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº ‘¿©ÀÚµéÀÌ ¿¬¼â»ìÇØ ´çÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ¸§´Ù¿î Ãß¾ï°Å¸®°¡ µÇ³Ä’ ‘È¼º¿¬¼â»ìÀÎ»ç°ÇÀÌ Àå³ÀÌ³Ä’¸ç ÇØ´ç ±ÛÀÇ Ç¥Çö¿¡ ¹®Á¦ »ï¾Ò´Ù.
¹Ý¸é ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº Áö³ 1986³âºÎÅÍ 1991³â±îÁö È¼º ÀÏ´ë¿¡¼ ¿©¼º 10¸íÀÌ »ìÇØµÈ ¹ÌÇØ°á »ç°ÇÀ» ¾ð±ÞÇÑ °ÍÀÏ »ÓÀÌ¶ó¸ç È®´ëÇØ¼®ÀÌ¶ó´Â ÀÇ°ßÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ “ÇÁ·ÎºÒÆí·¯µéÀÇ Æ®ÁýÀÌ´Ù” “¾ïÁöÀÏ »ÓÀÌ´Ù” “7³â Àü ¿ôÀÚ°í ÀûÀº ±Û¿¡ Á×ÀÚ°í ´Þ·Áµå´Â ²ÃÀÌ´Ù” “ÀÌÇØ ¾ÈµÉ ÁÖÀåÀÌ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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