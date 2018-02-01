ÀÎÃµ½Ã±³À°Ã» Á¤±âÀÎ»ç ¹ßÇ¥¡¦ÀÎ»ç½Ã±â ¿¹°íÁ¦ ½ÃÇà

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¡ÞÃÊµî
<±³À°Àå·¿øÀå ÀÓ¿ë> ¡âºÏºÎ±³À°Áö¿øÃ» ±³À°Àå ±èÈï±Ô ¡â°È±³À°Áö¿øÃ» ±³À°Àå ±èÀ±ÁÖ ¡â±³À°¿¬¼ö¿øÀå ÀÌÇý°æ ¡âÀ¯¾Æ±³À°ÁøÈï¿øÀå ±è¹Ì¼÷
<ÀåÇÐ°ü ÀÓ¿ë> ¡âµ¿ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ±³À°Áö¿ø±¹Àå ±èÀÀ±Õ ¡â½Ã±³À°Ã» ÇÐ±³»ýÈ°±³À°°úÀå Àüº´½Ä
<ÀåÇÐ°ü ÀüÁ÷> ¡â½Ã±³À°Ã» Á¤Ã¥±âÈ¹Á¶Á¤°ü ¹ÚÁ¤Èñ ¡â¼ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ±³À°Áö¿ø±¹Àå ÀÌ»ó¹Ì ¡â½Ã±³À°Ã» ±³¿øÀÎ»ç°úÀå ±è°æ¿Á ¡âºÏºÎ±³À°Áö¿øÃ» ÃÊµî±³À°°úÀå ±è¹Ì¼® ¡âµ¿ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ÃÊµî±³À°°úÀå ¿øÀº¼÷ ¡â¼ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ÃÊµî±³À°°úÀå ÃÖÃ¶È£ ¡â½Ã±³À°Ã» ÇÐ±³±³À°°ú À¯¾Æ±³À°´ã´ç ÀåÇÐ°ü ¾ÈÁ¤Àº ¡â½Ã±³À°Ã» ÇÐ±³»ýÈ°±³À°°ú ¾ÈÀü±³À°´ã´çÀåÇÐ°ü ±è¼®·Ê ¡â½Ã±³À°Ã» Á¤Ã¥±âÈ¹Á¶Á¤°ü Æò°¡·¼º°ú°ü¸®´ã´ç´çÀåÇÐ°ü ¼ÕÀçÀ±
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<±³(¿ø)Àå ÁßÀÓ> ¡â°ü±³ÃÊ ±èÀç±â ¡â»ï»êÀ¯Ä¡¿ø À±¼®°¡
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<±³(¿ø)Àå Àüº¸> ¡âºÎ¸¶ÃÊ ±è±â»ó ¡âºÎ³»ÃÊ ±èÇý¼÷ ¡âÈ¿¼º³²ÃÊ ³²À±¾Ö ¡â¹®³²ÃÊ ¹ÚÀÎ´ö ¡â¿µÈïÃÊ ¹ÚÁ¾¹® ¡â¹é¼®ÃÊ ÀÌÈ³² ¡âÇÐÀÍÃÊ ÃÖ±¤¼± ¡â¹ß»êÃÊ ÇÑ¿¬¼ø ¡â³íÇöÀ¯Ä¡¿ø ¹é¿î¹Ì ¡â°íÀÜÀ¯Ä¡¿ø À¯¾ÖÀÚ ¡â°Ë¾ÏÀ¯Ä¡¿ø Â÷Àº¼± ¡âÃ»¶óÀ¯Ä¡¿ø ÇÏÀºÈñ
<±³Àå ½ÂÀÓ> ¡âº´¹æÃÊ ¹®ÆÇ±Ù ¡âºÎ°³¼ÃÊ ¾ÈÁÖÇü ¡â±³µ¿ÃÊ À¯¼±½Ä ¡âµµ´ãÃÊ ÀüÁøÇö ¡â¼®³²ÃÊ ±è¹ÌÀÚ ¡âÁÖ¾ÈºÏÃÊ ±è¿ë¼º ¡âÀÎÃµ»ï»êÃÊ ±èÁ¾Âù ¡â¼ÈÃÊ ±èÇö±Ù ¡âÈ¿¼ºÃÊ ¾çµ¿Áø ¡â½ÅÇöºÏÃÊ ¿°ÇöÈï ¡âÈ¿¼º¼ÃÊ ÀÌ±Ù¿µ ¡â¾çÃÌÃÊ ÀÌ½Åµ¿ ¡âµµÈÃÊ ÀÌ¿ë´ö ¡â¼ºÁöÃÊ ÀÓº´¿î ¡âÃàÇöÃÊ Á¤ÀÎÈÄ ¡â°¥»êÃÊ Á¤ÇöÁÖ ¡âÁø»êÃÊ Á¶³²¹è ¡âºÎÇöÃÊ Á¶¿ë³² ¡â³²ºÎÃÊ ÁÖ¿ë¼® ¡âÇØ¸íÃÊ ÇÑÀÇ¼·
<±³Àå °ø¸ð> ¡â³»°¡ÃÊ °íÁÖÈñ ¡â¼ÛÃµÃÊ ÀÌ¿µ¼÷ ¡â¸í½ÅÃÊ Á¤Áø¼ö ¡âÀººÀÃÊ ÁøÀçÈ£ ¡â±Ý¸¶ÃÊ ÃÖ¼º¶ô
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<ÀåÇÐ»ç Àüº¸> ¡â½Ã±³À°Ã» Ã¢ÀÇÀÎÀç±³À°°ú °¹Ì¼± ¡â½Ã±³À°Ã» Ã¢ÀÇÀÎÀç±³À°°ú °û½Å±Ç ¡â½Ã±³À°Ã» ±³À°Çõ½Å°ú ±è°æÈñ ¡â½Ã±³À°Ã» ±³¿øÀÎ»ç°ú ±è³·É ¡â¼ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ±è¿µ¿Á ¡â½Ã±³À°Ã» ±³¿øÀÎ»ç°ú ±èÀÎ¼± ¡âµ¿ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ±èÇý¼÷ ¡â½Ã±³À°Ã» Æò»ý±³À°Ã¼À°°ú ¹Ú±¤³ë ¡â½Ã±³À°Ã» ÇÐ±³±³À°°ú ¼Õ°æ ¡âºÏºÎ±³À°Áö¿øÃ» À¯Á¤¼± ¡âºÏºÎ±³À°Áö¿øÃ» Àå¼ö¹Ì ¡â³²ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ±èÁø ¡â½Ã±³À°Ã» ÇÐ±³±³À°°ú ¼À±Á¤ ¡â°È±³À°Áö¿øÃ» ÀåÈñ°æ ¡âºÏºÎ±³À°Áö¿øÃ» ±èÁ¤ÀÎ ¡âµ¿ºÎ±³À°Áö¿øÃ» Áø¹Ì¿µ
<ÀåÇÐ»ç ÀüÁ÷> ¡â½Ã±³À°Ã» ±³À°Çõ½Å°ú ±èÇöÁÖ
<ÀåÇÐ»ç⋅±³À°¿¬±¸»ç ½Å±Ô ÀÓ¿ë> ¡â³²ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ±èÇöÁø ¡â°È±³À°Áö¿øÃ» ³²À¯¹Ì ¡â°È±³À°Áö¿øÃ» ¹Ú¼º¼ö ¡â±³À°¿¬¼ö¿ø ÀÌÁÖÇü ¡âºÏºÎ±³À°Áö¿øÃ» ÃÖ¼±Èñ ¡â¼ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ÀÌ»óÈÆ ¡âÀ¯¾Æ±³À°ÁøÈï¿ø ±è¹ÌÈ
<±³(¿ø)°¨ Àüº¸> ¡â¿ëÇöÃÊ °»çÃ¤ ¡â°ü±³ÃÊ °ûÀçÈñ ¡â¹éÇÐÃÊ ±è°æ»ï ¡â¿ëÀÏÃÊ ±èÀ±¼÷ ¡â¿ëÇö³²ÃÊ ¹ÚÇü¿ø ¡â½Å±¤ÃÊ È«¿µ¹Ì ¡â½ÂÇÐÃÊ ¹è»ó°æ ¡âÃ»ÃµÃÊ °íÁ¤È£ ¡â°¥¿ùÃÊ ±ÇµÎ½Ä ¡â¹Ì»êÃÊ Á¤ÀÎ¼÷ ¡â¿µ¼±ÃÊ Á¤ÁøÈ ¡â»ï»êÃÊ ÃÖ¹Ì°æ ¡â±¸»êÃÊ ÇÔº¹ÀÚ ¡â¼¸éÃÊ ±Ç¼º¿À ¡â¼Û¿øÃÊ ±è¼ºÀÚ ¡â¼±ÇÐÃÊ ±è¾çÁø ¡â¿¬ÈÃÊ ¹Ú¼øÁø ¡âÃ»ÇÐÃÊ À¯Á¤¼ø ¡â³í°îÃÊ ÀÌ¸íÁØ ¡â¿¹¼ÛÃÊ Á¤¿¬¼º ¡âÃ¢½ÅÃÊ °¾çÈñ ¡âÃ»ÀÏÃÊ ±è¿ìÁ¾ ¡â°Ë¾ÏÃÊ ±èÃ¢º¹ ¡â¼ºÁöÃÊ ¹Ú°æ¼· ¡âÈ¿¼º³²ÃÊ ¹èÀç»ó ¡â¾È³²ÃÊ ÀÌ¼®Çö ¡âÀÛµ¿ÃÊ ÀÌ¼±¿ì ¡â¿ÏÁ¤ÃÊ ÀÌÀºÇö ¡âµµ´ãÃÊ ÀÌÀºÇý ¡â½Å´ëÃÊ ÀÌÅÃ¼ö ¡âºÒÀºÃÊ ±èÀç°æ ¡â¾çµµÃÊ ¹éµ¿±â ¡â°©·æÃÊ ¼®°æÇØ ¡â´ë¿ùÃÊ ¿À¿µ¾Ö ¡âÇÏÁ¡ÃÊ ÀÌÇö±Ô ¡âÇÕÀÏÃÊ ±èÁ¤¾Æ ¡â¿¹¼ÛÃÊº´¼³ ¼ÛÁ¤·Ê ¡âÁ¤°¢ÃÊº´¼³ ÀÌ¿ÁÁÖ ¡âµµ´ãÃÊº´¼³ À¯¿µ¾Ö ¡âÈÀüÀ¯Ä¡¿ø È«Çý¼÷ ¡â°¡¿øÃÊº´¼³ ±è¿¬¼÷ ¡âÃ»¼±ÇÐ±³ ÀÌÁ¤ÅÃ
<±³(¿ø)°¨ ½ÂÀÓ> ¡âÇÑ´©¸®ÇÐ±³ ±è¿µ¿Á ¡â°æ¿øÃÊ ÃÖÁ¤ÀÚ ¡â¿µÈïÃÊ È²ÀÎ¿µ ¡â½ÊÁ¤ÃÊ ÀÌÁ¾ÀÎ ¡âÇÏÁ¤ÃÊ ÀÓÈñ¼÷ ¡â¾à»êÃÊ ¹ÎÇý¼÷ ¡â¼Ã¢ÃÊ ¾çÁø¸ð ¡â½Å¼ÛÃÊ È²°æÀÓ ¡â¿Õ±æÃÊ ±è¸í¿Á ¡â¾çÁöÃÊ ±èÇýÁ¤ ¡âÇØ¼ÃÊ ¹ÚÈ¼± ¡â¹é¼®ÃÊ À±¿õ»ó ¡â°æ¼ÃÊ ÀÌ¹Ì¼÷ ¡â°¡¿øÃÊ ÀÌÃ¢¼÷ ¡â¼®³²¼ÃÊ ÀÌÃ¤Çå ¡âÀºÁöÃÊ ÀÌÇÑ¿µ ¡â¼±¿øÃÊ ±è¾çÈñ ¡â±¸¿ùÀ¯Ä¡¿ø ¹Ú°æ¼÷
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<±³À°Àå·¿øÀå ÀÓ¿ë> ¡âµ¿ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ±³À°Àå ¿¬Á¦°ï ¡â¼ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ±³À°Àå ¹è°æÀÚ ¡âÇÐ»ý±³À°¿øÀå Á¤ÀÇÁ¤
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<±³°¨ Àüº¸> ¡â°è¾ç°í ±è¼ö°æ ¡âºÎ±¤¿©°í Á¤Àç¿µ ¡â¹é¼®°í ½ÅÀçÇå ¡â½Å¼Û°í ¼ÀºÈñ ¡âÀÎÃµÇÑ´©¸®ÇÐ±³ ¼ºÀ±¹Ì ¡âÀÎÃµ»ê°î°í ÀÌ»ó±Ù ¡âÀÎÃµµ¿¹æÁß ±èÁ¾È£ ¡â°ü±³Áß ÀÓµÎº´ ¡â¸¸¼ºÁß ÀÌ¼®¿ø ¡âÇÔ¹ÚÁß ½ÅÀÀ½Ä ¡â°¥»êÁß À±¹Ì°æ ¡âºÎÆò¿©Áß ¹è¼¼¿ ¡âÀÎÃµ¿©Áß ¹Ú¾ÖÈñ ¡â°£¼®¿©Áß Á¤Ã¢Àç ¡âÀÎÃµ¼º¸®Áß ÇÑ±ÔÅÂ ¡âºÏÀÎÃµ¿©Áß ±ÇÀÎ¿Á ¡â°è¾çÁß Á¤Á¾±æ ¡â½ÅÇö¿©Áß ¹è¹Ì¿ø ¡â°Ë´ÜÁß Àüµ¿¸í ¡âÀÓÇÐÁß ¹ÚºÀ¼÷ ¡â°£Àç¿ïÁß ¹®°æ¾Ö ¡âÀÎÃµ´çÇÏÁß ±è»óÃ¶ ¡âÀÎÃµ°¡ÇöÁß À±º´ÀÌ ¡âÀÎÃµÃ»ÀÎÇÐ±³ ÃÖ¿µ¼ö
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<ÀåÇÐ»ç Àüº¸> ¡â½Ã±³À°Ã» ±³À°Çõ½Å°ú È«Áö¿¬ ¡â½Ã±³À°Ã» ÇÐ±³±³À°°ú °í±ÙÇý ¡â½Ã±³À°Ã» ±³¿øÀÎ»ç°ú À¯¸í¼± ¡â½Ã±³À°Ã» Æò»ý±³À°Ã¼À°°ú ¹é½Â¹ü ¡âºÏºÎ±³À°Áö¿øÃ» ¶ó°æÇö ¡â½Ã±³À°Ã» Á¤Ã¥±âÈ¹Á¶Á¤°ü ±ÇÇõÈ£
<ÀåÇÐ»ç ÀüÁ÷> ¡â½Ã±³À°Ã» ±³À°Çõ½Å°ú ÃÖÇ×Ã¶ ¡â½Ã±³À°Ã» ÇÐ±³»ýÈ°±³À°°ú ÀÌÁø ¡â½Ã±³À°Ã» Á¤Ã¥±âÈ¹Á¶Á¤°ü Á¶¸í°ï
<ÀåÇÐ»ç·±³À°¿¬±¸»ç ½Å±Ô ÀÓ¿ë> ¡âºÏºÎ±³À°Áö¿øÃ» ÀÌ¼º¼÷ ¡âÇÐ»ý±³À°¿ø ¹éÀç¾Ï ¡â°È±³À°Áö¿øÃ» Àå°æÁß ¡âºÏºÎ±³À°Áö¿øÃ» ±è¹Ì¼ø ¡â±³À°°úÇÐ¿¬±¸¿ø ¹ÚÁ¤Àº ¡â³²ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ÃÖÇö¼÷ ¡âµ¿ºÎ±³À°Áö¿øÃ» ÀÌ¿õÁø ¡âºÏºÎ±³À°Áö¿øÃ» ¹æ¸íÈ¯ ¡â½Ã±³À°Ã» ±³À°Çõ½Å°ú ÀÌ¼ºÀÏ ¡â±³À°°úÇÐ¿¬±¸¿ø ±èÈ¿¿µ ¡â°È±³À°Áö¿øÃ» ÀÌÇý¼± ¡â±³À°¿¬¼ö¿ø Á¶¸íÃ¶
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