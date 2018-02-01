¼­ °Ë»ç, °ú°Å ¹Ú»ó±â Àå°ü¿¡ ¸é´ã ¿äÃ»¡¦¡°¹ý¹«ºÎ ÈÄ¼ÓÁ¶Ä¡ ¾ø¾ú´Ù¡± ÁÖÀå ³ª¿Í

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|¡ã ¼ÁöÇö °Ë»ç°¡ 8³â Àü ¼ºÃßÇà ÇÇÇØ »ç½ÇÀ» Æø·ÎÇÏ±â¿¡ ¾Õ¼ Áö³ÇØ ¹Ú»ó±â ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀÌ Á÷Á¢ ÀÌ¸ÞÀÏ·Î ¸é´ã ¿äÃ»À» Çß´ø °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¼ÁöÇö °Ë»ç°¡ 8³â Àü ¼ºÃßÇà ÇÇÇØ »ç½ÇÀ» Æø·ÎÇÏ±â¿¡ ¾Õ¼ Áö³ÇØ ¹Ú»ó±â ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀÌ Á÷Á¢ ÀÌ¸ÞÀÏ·Î ¸é´ã ¿äÃ»À» Çß´ø °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
¹Ú Àå°üÀº Áö³ÇØ ¼¸ð °Ë»ç·ÎºÎÅÍ ÀÌ¸ÞÀÏ·Î ¸é´ã ¿äÃ»À» ¹Þ¾Ò°í, ÀÌ¸ÞÀÏ·Î ´äÀåÀ» º¸³½ µÚ ¹ý¹«ºÎ ´ã´çÀÚ¿¡°Ô ¸é´ãÀ» Áö½ÃÇß´Ù. ÀÌÈÄ ¼ °Ë»ç´Â ¹ý¹«ºÎ °£ºÎ¿Í ¸é´ãÀ» ÇÏ°Ô µÆ°í ¸é´ã ÀÚ¸®¿¡¼ ¼ºÃßÇà ÇÇÇØ¿Í ÀÎ»ç ºÒÀÌÀÍ µîÀ» °í¹éÇß´Ù. ±×·¯³ª Æø·Î°¡ ÀÖ±â±îÁö ¹ý¹«ºÎ´Â ¾Æ¹«·± ÈÄ¼ÓÁ¶Ä¡¸¦ ÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
¼ °Ë»çÀÇ ¹ý·ü ´ë¸®ÀÎÀÎ ±èÀç·Ã º¯È£»ç´Â Àü³¯ JTBC¿¡ Ãâ¿¬ÇØ “¼ °Ë»ç°¡ ¹Ú Àå°ü¿¡°Ô ÇÇÇØ »ç½ÇÀ» º¸°íÇß°í, ÀÌÈÄ ¹Ú Àå°üÀÇ Áø»óÆÄ¾Ç Áö½Ã°¡ ³»·ÁÁ³Áö¸¸ °á±¹ ¾Æ¹«°Íµµ ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ±è º¯È£»ç´Â “Áö½Ã¸¦ ÇßÀ¸¸é º¸°í¸¦ ¹Þ¾ÒÀ» ÅÙµ¥ ¹Ú Àå°üÀÌ ¾Æ¹«·± ¹ÝÀÀÀÌ ¾ø¾ú´Ù´Â °ÍÀÌ³Ä”´Â Áú¹®¿¡ “¿ì¸®´Â ±×·¸°Ô ÃßÃøÇÏ°í ÀÖ´Âµ¥ ½ÇÁ¦ º¸°í¸¦ ¹Þ¾Ò´ÂÁö¸¦ È®ÀÎÇÒ ¹æ¹ýÀº ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ°°Àº ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ ¹ý¹«ºÎ °ü°èÀÚ´Â “ÀÌ¹ø »çÅÂ¿¡ ±íÀº ¿ì·Á¸¦ Ç¥½ÃÇÏ°í ¸í¹éÇÑ Áø»ó±Ô¸í°ú Á¶Á÷¹®È °³¼±ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â µ¥ ±íÀÌ °ø°¨ÇÑ´Ù”¸é¼µµ “¼ °Ë»ç°¡ Áö³ÇØ (¼ºÃßÇà ÇÇÇØ) Áø»ó±Ô¸íÀ» ¿ä±¸Çß´Ù´Â °ÍÀº »ç½Ç°ú ´Ù¸£´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí ‘¼ºÃßÇà »ç°Ç Áø»ó±Ô¸í ¹× ÇÇÇØÈ¸º¹ Á¶»ç´Ü’ÀÇ Á¶ÈñÁø(56·»ç¹ý¿¬¼ö¿ø 19±â) ´ÜÀåÀº ÀÌ³¯ ±âÀÚµé°ú ¸¸³ ÀÚ¸®¿¡¼ ¹Ú Àå°üµµ Á¶»ç ´ë»óÀÌ µÇ´À³Ä´Â Áú¹®¿¡ “Ã¶ÀúÈ÷ Áø»ó±Ô¸íÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”¶ó°í¸¸ ´äÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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