¼­ °Ë»ç, °ú°Å ¹Ú»ó±â Àå°ü¿¡ ¸é´ã ¿äÃ»¡¦¡°¹ý¹«ºÎ ÈÄ¼ÓÁ¶Ä¡ ¾ø¾ú´Ù¡± ÁÖÀå ³ª¿Í

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.1 ¸ñ 16:48
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½ÂÀÎ 2018.02.01  
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¹Ú Àå°üÀº Áö³­ÇØ ¼­¸ð °Ë»ç·ÎºÎÅÍ ÀÌ¸ÞÀÏ·Î ¸é´ã ¿äÃ»À» ¹Þ¾Ò°í, ÀÌ¸ÞÀÏ·Î ´äÀåÀ» º¸³½ µÚ ¹ý¹«ºÎ ´ã´çÀÚ¿¡°Ô ¸é´ãÀ» Áö½ÃÇß´Ù. ÀÌÈÄ ¼­ °Ë»ç´Â ¹ý¹«ºÎ °£ºÎ¿Í ¸é´ãÀ» ÇÏ°Ô µÆ°í ¸é´ã ÀÚ¸®¿¡¼­ ¼ºÃßÇà ÇÇÇØ¿Í ÀÎ»ç ºÒÀÌÀÍ µîÀ» °í¹éÇß´Ù. ±×·¯³ª Æø·Î°¡ ÀÖ±â±îÁö ¹ý¹«ºÎ´Â ¾Æ¹«·± ÈÄ¼ÓÁ¶Ä¡¸¦ ÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.

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ÇÑÆí ‘¼ºÃßÇà »ç°Ç Áø»ó±Ô¸í ¹× ÇÇÇØÈ¸º¹ Á¶»ç´Ü’ÀÇ Á¶ÈñÁø(56·»ç¹ý¿¬¼ö¿ø 19±â) ´ÜÀåÀº ÀÌ³¯ ±âÀÚµé°ú ¸¸³­ ÀÚ¸®¿¡¼­ ¹Ú Àå°üµµ Á¶»ç ´ë»óÀÌ µÇ´À³Ä´Â Áú¹®¿¡ “Ã¶ÀúÈ÷ Áø»ó±Ô¸íÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”¶ó°í¸¸ ´äÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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