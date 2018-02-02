¡®½Â¼Ò¡¯ µµµµ¸¾ Àü³²Æí Á¶¿ëÁ¦, °­¿ë¼®¿¡ ¡®À¼Á¶·Á ´Þ¶ó¡¯ ºÎÅ¹ÇÑ ¸»Àº?...¡°±×°Å¶óµµ ÇØ¾ß »ç¶÷¡±

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Á¶¿ëÁ¦´Â 1ÀÏ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “½Ã²ø¹÷ÀûÇß´ø È«Äá ºÒ·û »ç°ÇÀÌ ¹«·Á 4³âÀÌ³ª Èê·¶´Ù. Áö³´Þ 31ÀÏ °¿ë¼® º¯È£»ç¸¦ »ó´ë·Î Á¦±âÇÑ ’ºÒ·ûÇàÀ§·Î ÀÎÇÑ È¥ÀÎ ÆÄÅº ¼ÕÇØ¹è»óÃ»±¸‘ ¼Ò¼ÛÀÇ ÆÇ°áÀÌ ³ª¿Ô´Ù”¸ç ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “°¿ë¼® º¯È£»çÀÇ È¥ÀÎ ÆÄÅº ÇàÀ§°¡ ÀÎÁ¤µÆ°í, 4000¸¸ ¿øÀÇ À§ÀÚ·á ¹è»ó ÆÇ°áÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¹ýÁ¶ÀÎµé ¸»·Î´Â 4000¸¸ ¿ø À§ÀÚ·á ÆÇ°áÀº ÀçÆÇºÎ°¡ »ó´ëÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ¸Å¿ì À§ÁßÇÏ°Ô ÆÇ´ÜÇß´Ù´Â °É ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù°í ÇÑ´Ù”¸ç “¹°·Ð ÀÌ ÆÇ°áÀ» ±â»Ú´Ù°í ÇÒ ¼ø ¾ø´Ù. ÀÌ ÆÇ°áÀ» ¼Õ¿¡ ¾ò¾úÁö¸¸, ÀçÆÇ °úÁ¤À» ÅëÇØ ¾ÆÀÌ ¾ö¸¶¿Í »ó´ëÀÇ ºÒ·û ÇàÀ§¸¦ ´Ù½Ã ¶°¿Ã¸®¸ç Á÷Á¢ Á¤¸®ÇØ¾ß Çß°í ¶Ç ¹ýÁ¤¿¡ ³ª°¡¼ Áõ¾ðÇØ¾ß Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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ÇÑÆí, °¿ë¼®°ú ±è¹Ì³ª, Á¶¿ëÁ¦ÀÇ °¥µîÀº Áö³ 2014³â 10¿ù µÎ »ç¶÷ÀÌ È«Äá ¹Ð¿ù¿©ÇàÀ» ¶°³µ´Ù´Â ¼Ò¹®ÀÌ ÆÛÁö¸ç ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
´ç½Ã °¿ë¼®Àº ºÒ·û¼³ÀÌ È®»êµÇÀÚ Ãâ¿¬ÇÏ´ø JTBC ‘½äÀü’¿¡¼ “¸¶Èç ¿©¼¸¿¡ ½ºÄµµé ÁÖÀÎ°øÀÌ µÆ´Ù. Á¤Ä¡Àû ½ºÄµµéÀÏ »Ó”ÀÌ¶ó¸ç ½ºÄµµé ÀÇÈ¤À» ÀÏÃàÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ºÒ·û ÀÇÈ¤ÀÌ Á»Ã³·³ ¼ö±×·¯µéÁö ¾ÊÀÚ °á±¹ ¸ðµç ¹æ¼Û¿¡¼ ÇÏÂ÷Çß´Ù. ±×·¯¸é¼ “³»°¡ ´äÇØ¾ß ÇÒ ÀÇÈ¤µé¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹æ¼Û ÇÏÂ÷ ÀÌÈÄ ¹ýÁ¤¿¡¼ ¸»²ûÈ÷ ÇØ¼ÒÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ µÎ »ç¶÷ÀÌ È«Äá ·¹½ºÅä¶û¿¡¼ ½Ä»çÇÑ ¿µ¼öÁõ°ú È£ÅÚ ¼ö¿µÀå¿¡¼ ÇÔ²² ½Ã°£À» º¸³»´Â ¸ð½ÀÀÇ »çÁø °ø°³µÅ ³í¶õÀº ÀçÈ®»êµÆ´Ù.
ÀÌ¿¡ ±è¹Ì³ª´Â »çÁø°ú ¿µ¼öÁõ, ¸Þ½ÅÀú µî¿¡ ´ëÇØ ÀÏÀÏÀÌ ¾ð±ÞÇÏ¸ç °¿ë¼®°ú ÇÔ²² ÀÖ¾ú´ø °ÍÀº ¸ÂÁö¸¸ ºÒ·ûÀº ¾Æ´Ï¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.
±è¹Ì³ªÀÇ Àü ³²Æí Á¶¿ëÁ¦´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ ºÒ·û¼³ÀÌ ºÒ°ÅÁö±â ÀüÀÎ 2014³â 4¿ù °¹Ì³ª¿Í °¿ë¼®ÀÇ ºÒ·ûÀ» ÁÖÀåÇÏ¸ç °¿ë¼®¿¡ 1¾ï ¼ÕÇØ¹è»ó ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÑ »óÅÂ¿´´Ù. °¿ë¼®µµ ±×ÇØ 8¿ù Á¶¿ëÁ¦¿Í ±×ÀÇ º¯È£»ç¿¡ ´ëÇØ °ø°¥ ÇøÀÇ, ¾÷¹«»ó ºñ¹Ð´©¼³ µîÀ¸·Î ¸Â°í¼Ò Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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