¡®½Â¼Ò¡¯ µµµµ¸¾ Àü³²Æí Á¶¿ëÁ¦, °­¿ë¼®¿¡ ¡®À¼Á¶·Á ´Þ¶ó¡¯ ºÎÅ¹ÇÑ ¸»Àº?...¡°±×°Å¶óµµ ÇØ¾ß »ç¶÷¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.2 ±Ý 18:30
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½ÂÀÎ 2018.02.02  
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ÀÌ¾î “°­¿ë¼® º¯È£»çÀÇ È¥ÀÎ ÆÄÅº ÇàÀ§°¡ ÀÎÁ¤µÆ°í, 4000¸¸ ¿øÀÇ À§ÀÚ·á ¹è»ó ÆÇ°áÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¹ýÁ¶ÀÎµé ¸»·Î´Â 4000¸¸ ¿ø À§ÀÚ·á ÆÇ°áÀº ÀçÆÇºÎ°¡ »ó´ëÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ¸Å¿ì À§ÁßÇÏ°Ô ÆÇ´ÜÇß´Ù´Â °É ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù°í ÇÑ´Ù”¸ç “¹°·Ð ÀÌ ÆÇ°áÀ» ±â»Ú´Ù°í ÇÒ ¼ø ¾ø´Ù. ÀÌ ÆÇ°áÀ» ¼Õ¿¡ ¾ò¾úÁö¸¸, ÀçÆÇ °úÁ¤À» ÅëÇØ ¾ÆÀÌ ¾ö¸¶¿Í »ó´ëÀÇ ºÒ·û ÇàÀ§¸¦ ´Ù½Ã ¶°¿Ã¸®¸ç Á÷Á¢ Á¤¸®ÇØ¾ß Çß°í ¶Ç ¹ýÁ¤¿¡ ³ª°¡¼­ Áõ¾ðÇØ¾ß Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

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ÇÑÆí, °­¿ë¼®°ú ±è¹Ì³ª, Á¶¿ëÁ¦ÀÇ °¥µîÀº Áö³­ 2014³â 10¿ù µÎ »ç¶÷ÀÌ È«Äá ¹Ð¿ù¿©ÇàÀ» ¶°³µ´Ù´Â ¼Ò¹®ÀÌ ÆÛÁö¸ç ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

´ç½Ã °­¿ë¼®Àº ºÒ·û¼³ÀÌ È®»êµÇÀÚ Ãâ¿¬ÇÏ´ø JTBC ‘½äÀü’¿¡¼­ “¸¶Èç ¿©¼¸¿¡ ½ºÄµµé ÁÖÀÎ°øÀÌ µÆ´Ù. Á¤Ä¡Àû ½ºÄµµéÀÏ »Ó”ÀÌ¶ó¸ç ½ºÄµµé ÀÇÈ¤À» ÀÏÃàÇß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ºÒ·û ÀÇÈ¤ÀÌ Á»Ã³·³ ¼ö±×·¯µéÁö ¾ÊÀÚ °á±¹ ¸ðµç ¹æ¼Û¿¡¼­ ÇÏÂ÷Çß´Ù. ±×·¯¸é¼­ “³»°¡ ´äÇØ¾ß ÇÒ ÀÇÈ¤µé¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¹æ¼Û ÇÏÂ÷ ÀÌÈÄ ¹ýÁ¤¿¡¼­ ¸»²ûÈ÷ ÇØ¼ÒÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌÈÄ ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ µÎ »ç¶÷ÀÌ È«Äá ·¹½ºÅä¶û¿¡¼­ ½Ä»çÇÑ ¿µ¼öÁõ°ú È£ÅÚ ¼ö¿µÀå¿¡¼­ ÇÔ²² ½Ã°£À» º¸³»´Â ¸ð½ÀÀÇ »çÁø °ø°³µÅ ³í¶õÀº ÀçÈ®»êµÆ´Ù.

ÀÌ¿¡ ±è¹Ì³ª´Â »çÁø°ú ¿µ¼öÁõ, ¸Þ½ÅÀú µî¿¡ ´ëÇØ ÀÏÀÏÀÌ ¾ð±ÞÇÏ¸ç °­¿ë¼®°ú ÇÔ²² ÀÖ¾ú´ø °ÍÀº ¸ÂÁö¸¸ ºÒ·ûÀº ¾Æ´Ï¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.

±è¹Ì³ªÀÇ Àü ³²Æí Á¶¿ëÁ¦´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ ºÒ·û¼³ÀÌ ºÒ°ÅÁö±â ÀüÀÎ 2014³â 4¿ù °­¹Ì³ª¿Í °­¿ë¼®ÀÇ ºÒ·ûÀ» ÁÖÀåÇÏ¸ç °­¿ë¼®¿¡ 1¾ï ¼ÕÇØ¹è»ó ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÑ »óÅÂ¿´´Ù. °­¿ë¼®µµ ±×ÇØ 8¿ù Á¶¿ëÁ¦¿Í ±×ÀÇ º¯È£»ç¿¡ ´ëÇØ °ø°¥ ÇøÀÇ, ¾÷¹«»ó ºñ¹Ð´©¼³ µîÀ¸·Î ¸Â°í¼Ò Çß´Ù.  µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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