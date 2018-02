¡®ÇÊ¸®ÇÉ ¼ºÆøÇà¡¯ ¿©¹è¿ì, À¯¸í¹è¿ì ³²Æí°ú 20³âÁö±â¿¡ ¡®ÇÇÇØ¡¯...¡°¹Ï´Â µµ³¢¿¡ ¹ßµî ÂïÇû³×¡±

▲ 유명 배우 A 씨의 아내이자 여배우 B 씨가 필리핀서 성폭행 피해를 당한 사실이 전해진다. 유명 배우 A 씨의 아내이자 여배우 B 씨가 필리핀서 성폭행 피해를 당한 사실이 전해진다. 2일 한 매체에 따르면 수원지방법원 여주지원 형사부는 성폭행 혐의로 피소된 C 씨에 징역 1년 6월을 선고했다. 형사부는 “증거로 채택된 피해자 진술에 일관성과 신빙성이 있다”고 판결했다. 이에 C 씨는 징역형이 확정된 후 법정 구속됐다. 또한 40시간 성폭력 치유 프로그램 이수도 명령을 받은 것으로 알려졌다. 보도에 따르면 피해자 일가는 7살 딸의 영어 공부를 위해 필리핀으로 이주했고, 이 과정에서 C 씨에게 도움을 받으며 지낸 것으로 전해진다. 그러다 지난해 가을, C 씨는 혼자 집을 보고 있던 B씨에 성폭행을 시도한 것으로 전해진다. C 씨는 A 씨와 20년지기 절친의 사이로 필리핀에서 사업체를 운영하고 있다. 디지털뉴스부 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet