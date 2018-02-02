¡®µµµµ¸¾ ºÒ·û ¼Õ¹èÆÐ¼Ò¡¯ °­¿ë¼®, ¡®ÀÏºÎÀÏÃ³Á¦ ÁöÅ°±â ¸ðÀÓ¡¯ µîÀå ¿Ö?...¡°Çö¼ö¸·¿£ ºÎºÎ¡¤°¡Á¤ ¼ÒÁßÇÔ È£¼Ò?¡±

|
|
|
|¡ã ºÒ·û ¼ÕÇØ¹è»ó ¼Ò¼Û¼ ÆÐ¼ÒÇÑ °¿ë¼® º¯È£»ç°¡ ‘ÀÏºÎÀÏÃ³Á¦¸¦ ÁöÅ°±â À§ÇÑ ½Ã¹Î¸ðÀÓ(ÀÌÇÏ ÀÏÁö¸ð)’°ú ¶æÀ» ¸ð¾Ò´ø ³²´Ù¸¥ °ú°Åµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ºÒ·û ¼ÕÇØ¹è»ó ¼Ò¼Û¼ ÆÐ¼ÒÇÑ °¿ë¼® º¯È£»ç°¡ ‘ÀÏºÎÀÏÃ³Á¦¸¦ ÁöÅ°±â À§ÇÑ ½Ã¹Î¸ðÀÓ(ÀÌÇÏ ÀÏÁö¸ð)’°ú ¶æÀ» ¸ð¾Ò´ø ³²´Ù¸¥ °ú°Åµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
° º¯È£»ç´Â Áö³ÇØ 7¿ù ÀÏÁö¸ð°¡ ÁÖÃÖÇÑ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³½ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÃÖÅÂ¿ø SK±×·ì È¸ÀåÀÌ ³»¿¬³à¿Í È¥¿ÜÀÚ¸¦ µÐ °Í°ú °ü·ÃÇØ ¾ÇÀÇÀûÀÎ ºñ¹æ´ñ±ÛÀ» ³²°Ü ÇÇ¼ÒµÈ 20¸íÀÇ ³×Æ¼ÁðÀ» ÀÏÁö¸ð¿Í ¸¶À½À» ¸ð¾Æ º¯È£ÇÏ±â À§ÇØ¼´Ù.
´ç½Ã ÀÏÁö¸ð´Â “´ëÇÑ¹Î±¹ 3´ë Àç¹úÀÎ SK±×·ì ÃÖÅÂ¿ø È¸ÀåÀÌ º»Ã³¿Í ÀÌÈ¥µµ ÇÏÁö ¾ÊÀº »óÅÂ¿¡¼ ºÒ·ûÀ» ÀúÁö¸¥ °Íµµ ¸ðÀÚ¶ó, ³»¿¬³à¿Í »çÀÌ¿¡¼ ³ºÀº µþ±îÁö °ø°³ÇØ ÀÏºÎÀÏÃ³Á¦¶ó´Â ¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ ±Ù°£À» Èçµé°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ÇÇ¼ÒµÈ 20¸íÀÇ ³×Æ¼ÁðÀÇ ¹«ÁË¸¦ ÁÖÀåÇß´Ù.
´ç½Ã ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ ° º¯È£»ç´Â ‘ºÎºÎ¿Í °¡Á¤ÀÇ ¼ÒÁßÇÔÀ» À§ÇÑ ´ë±¹¹ÎÈ£¼Ò’¶ó´Â ÇÃ·¡Ä«µå ¾Õ¿¡¼ ±×µéÀ» º¯È£ÇÒ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
° º¯È£»ç´Â “ÃÖÈ¸Àå°ú ±èÈñ¿µÀº ÀÚ½ÅµéÀº ºÒ·û, ºÒ¹ýÇàÀ§¸¦ ÀúÁö¸£°í ÀÖÀ¸¸é¼ »ç½Ç°ü°è°¡ ºÒºÐ¸íÇÑ ±èÈñ¿µÀÇ ÇÐ·Â, ±èÈñ¿µ ¸ðÀÇ Àü·ÂÀ» ºñ³ÇÑ ´ñ±ÛµîÀ» ÁýÁß °í¼ÒÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ÀçÆÇÀýÂ÷¸¦ ÅëÇØ ÀÌ·¯ÇÑ Áø½Ç¿©ºÎºÎÅÍ È®ÀÎÇØ ³ª°¥ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
Æ¯È÷ ° º¯È£»ç´Â ´ç½Ã ÆÄ¿öºí·Î°Å ‘µµµµ¸¾’ ±è¹Ì³ªÀÇ Àü ³²Æí Á¶¿ëÁ¦¿¡ ºÒ·û ¼ÕÇØ¹è»ó ¼Ò¼ÛÀ» ÀÌ¾î°¡´ø ¶§¶ó ÁÖ¸ñ ¹Þ¾Ò´Ù.
ÇÑÆí, ° º¯È£»ç´Â Áö³´Þ 31ÀÏ Á¶¿ëÁ¦°¡ Á¦±âÇÑ ‘ºÒ·ûÇàÀ§·Î ÀÎÇÑ È¥ÀÎÆÄÅº ¼ÕÇØ¹è»óÃ»±¸’ ¼Ò¼Û¿¡¼ ÆÐ¼ÒÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >