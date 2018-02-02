ÀÌÀçÁø, ÆÒ¹ÌÆÃ µÞÇ®ÀÌ ºñ¿ë ´õÄ¡ÆäÀÌ ³í¶õ...»ç¿¬ ¾Ë¸° ÆÒÀº ¡®ÆÒÄ«Æä ÅðÃâ?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.2 ±Ý 18:30
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.02  
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¡ã ±×·ì Á§½ºÅ°½º ÀÌÀçÁøÀÌ ÆÒ¹ÌÆÃ ÈÄ µÞÇ®ÀÌ ºñ¿ëÀ» ´õÄ¡ÆäÀÌ·Î ÆÒµé¿¡ ¿ä±¸ÇØ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù. ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼ Ä¸Ã³.

 

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1ÀÏ ÀÌÀçÁøÀÇ ÆÒ A ¾¾´Â 'ÀÌÀçÁø ºñ°ø°³ ÆÒ¹ÌÆÃ'¼­ ´õÄ¡ÆäÀÌ¸¦ ¿ä±¸ ¹ÞÀº »ç½ÇÀ» ¾Ë·Á ÆÒÄ«Æä¿¡¼­ Å»Åð ´çÇß´Ù¸ç SNS¸¦ ÅëÇØ ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇß´Ù.

ÇØ´ç ±ÛÀ» ¾´ A ¾¾´Â “³×ÀÌ¹öÀÇ ÀÌÀçÁø ÆÒ Ä«Æä¿¡¼­ °³ÀÎ±ÂÁî µå·ÎÀ×ºÏÀ» ¹ß¸Å ÈÄ, ±¸¸Å¾×¼ö ¼øÀ¸·Î ÃßÃ·ÇØ 10¸í°ú ºñ°ø°³ ÆÒ¹ÌÆÃÀÌ ÁøÇàµÆ´Ù”°í ¸»¹®À» ¿­¾ú´Ù.

ÀÌ¿¡ A ¾¾´Â Ã¹ ³¯ 100¸¸¿ø¾îÄ¡¸¦ »ò°í Ãß°¡·Î 43¸¸¿ø °¡·®ÀÇ ±èÀçÁø ±ÂÁî¸¦ ±¸¸ÅÇØ 3µîÀ¸·Î ´çÃ·µÆ´Ù°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌÈÄ ÀÌÀçÁøÀÇ ¸Å´ÏÀú·ÎºÎÅÍ ¿ÀÇÂ Ä«Åå ÁÖ¼Ò°¡ ´ã±ä ¸ÞÀÏÀ» ¹Þ¾Ò°í ¸Å´ÏÀú ÁÖ¼±À¸·Î ÇØ´ç ÆÒ¹ÌÆÃ¿¡ Âü°¡Çß´Ù.

ÆÒ¹ÌÆÃÀº Áö³­ÇØ 11¿ù18ÀÏ ¼­¿ï È«´ë ±ÙÃ³¿¡¼­ ÁøÇàµÆ°í ÀÌÈÄ 1Â÷, 2Â÷, 3Â÷±îÁö Àå¼Ò¸¦ ¿Å°Ü°¡¸ç ÀÌÀçÁø°ú ¸¸³²ÀÇ ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.

¹®Á¦´Â ÀÌÈÄ 1Â÷ µÞÇ®ÀÌ¿¡¼­´Â ÀÌÀçÁøÀÌ °è»êÀ» ÇßÁö¸¸ 2Â÷ 3Â÷¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ ºñ¿ëÀº ÆÒµé¿¡ ¿ä±¸¸¦ ÇÑ °Í.

A¾¾´Â “1Â÷¸¦ ÀÌÀçÁøÀÌ »ò°í, 2Â÷¿Í 3Â÷¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ ºñ¿ëÀº ÆÒµé¿¡°Ô ´õÄ¡ÆäÀÌ¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù”¸ç ¸Å´ÏÀú°¡ ³²°å´Ù´Â ¿ÀÇÂÄ«Åå ¹æÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇß´Ù.

°ø°³µÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¸é ÀÌÀçÁøÀÇ ¸Å´ÏÀú°¡ ‘¾îÁ¦´Â ¸¹ÀÌµé Áñ°Å¿ì¼Ì³ª¿ä? ¾îÁ¦ »ç¿ë±Ý¾× Á¤»êÇÒ°Ô¿ä. 1Â÷´Â ¾ÆÆ¼½ºÆ® °áÀç, 2Â÷ 231000¿ø, 3Â÷ 499000¿ø, ÃÑ 773000¿ø 11¸í ³ª´©¾î ÀÎ´ç 7¸¸¿ø ÀÔ±ÝÇØÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù’°í ÀûÀº °ÍÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ ±Û°ú ÇÔ²² ¿µ¼öÁõÀ» Ã·ºÎÇÑ °ÍÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÀÌÈÄ A ¾¾´Â È²´çÇÑ ¸¶À½¿¡ ÀÌ »ç¿¬À» ÆÒÄ«Æä¿¡ ÀüÇß°í ºÐ¶õ, Á¶·Õ, ¿ÀÇÁ¸ðÀÓ ¼öÄ¢ À§¹ÝÀÌ¶ó´Â ¸í¸ñÀ¸·Î ÆÒÄ«Æä¿¡¼­ Å»Åð ´çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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