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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.4 ÀÏ 00:24
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¡°¿¹½Ä ³»³» Çàº¹ÇÑ ¹Ì¼Ò¡±¡¦ºò¹ð ÅÂ¾ç-¹ÎÈ¿¸°, ¿À´Ã ºÎºÎ µÆ´Ù¾çÇö¼®¡¤ºò¹ð¡¤½ÎÀÌ µî YG »ç´Ü ÃÑÃâµ¿¡¦¡°Çàº¹ÇÏ°Ô Àß »ì°Ú´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 3ÀÏ °áÈ¥ÇÏ´Â ºò¹ðÀÇ ÅÂ¾ç°ú ¹è¿ì ¹ÎÈ¿¸°ÀÌ ¿þµù È­º¸¸¦ °ø°³Çß´Ù. YG Á¦°ø

±×·ì ºò¹ðÀÇ ÅÂ¾ç(30·º»¸í µ¿¿µ¹è)°ú ¹è¿ì ¹ÎÈ¿¸°(32·º»¸í Á¤Àº¶õ)ÀÌ 3ÀÏ ¹é³â°¡¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù.

ÀÌµéÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 3½Ã °æ±âµµ ¾È¾ç½ÃÀÇ ÇÑ ±³È¸¿¡¼­ °¡Á·°ú µ¿·á µî ÁöÀÎµéÀ» ÃÊ´ëÇØ ºñ°ø°³·Î °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã·È´Ù.

°áÈ¥½Ä »çÈ¸´Â ¹è¿ì ±âÅÂ¿µÀÌ ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, Ãà°¡´Â YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® »êÇÏ ´õºí·¢·¹ÀÌºí ¼Ò¼ÓÀÎ °¡¼ö ÀÚÀÌ¾ðÆ¼°¡ ÀÌ¼Ò¶óÀÇ ‘Ã»È¥’À» ºÒ·¶´Ù. ÅÂ¾çÀº 2011³â À¯Áø-±âÅÂ¿µ ºÎºÎ°¡ ÀÌ ±³È¸¿¡¼­ °áÈ¥ÇÒ ¶§ Ãà°¡¸¦ ºÒ·¯ÁØ ÀÎ¿¬ÀÌ ÀÖ´Ù.

ÅÂ¾çÀº ³ªºñ³ØÅ¸ÀÌ¿¡ °ËÁ¤ ÅÎ½Ãµµ¸¦, ¹ÎÈ¿¸°Àº ¾î±ú°¡ µå·¯³ª°í Çã¸®ºÎÅÍ Ä¡¸À´ÜÀÌ Ç³¼ºÇÏ°Ô ÆÛÁö´Â ¿þµùµå·¹½º¸¦ ÀÔ¾ú´Ù. ÅÂ¾çÀº ½Å¶û ÀÔÀå ¶§´Â ¹°·Ð ¹ÎÈ¿¸°ÀÌ ¾Æ¹öÁöÀÇ ¼ÕÀ» Àâ°í µîÀåÇÏÀÚ ÇÔ¹Ú¿ôÀ½À» Áö¾ú´Ù.

Âü¼®ÀÚµéÀº “ÅÂ¾çÀÌ ¿¹½Ä ³»³» ¿ôÀ½À» ¶ç¸ç Çàº¹ÇÑ Ç¥Á¤À» °¨ÃßÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¿¹½ÄÀº 1½Ã°£ µ¿¾È ±âµ¶±³½ÄÀ¸·Î Â÷ºÐÇÏ°Ô ÁøÇàµÆ´Ù. ¸ñ»ç°¡ ÁÖ·Ê¸¦ ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, º»½Ä ½ÃÀÛ¿¡ ¾Õ¼­ ÅÂ¾ç°ú °°Àº ±³È¸¿¡ ´Ù´Ï´Â ¿©¼º °¡¼ö ½Ã¿ÂÀÌ ‘À¯ ·¹ÀÌÁî ¹Ì ¾÷’(You raise me up)À» ¼±»çÇß´Ù.

ÇÏ°´¼®Àº ¿¬¸» ½Ã»ó½ÄÀåÀ» ¹æºÒÄÉ Çß´Ù.

ºò¹ðÀÇ Áöµå·¡°ï, Å¾, ½Â¸®¸¦ ºñ·ÔÇØ YG¿¡¼­ ÇÑ¼Ü¹äÀ» ¸Ô´Â ½ÎÀÌ, ¾¾¿¤, »ê´Ù¶ó¹Ú, Áö´©¼Ç, ºí·¢ÇÎÅ©, À§³Ê, ¿¡ÇÈÇÏÀÌ Å¸ºí·Î, À¯º´Àç µîÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ºû³Â´Ù. °ú°Å YG ¼Ò¼ÓÀÌ¾ú´ø ¼¼ºì°ú ¼Û¹é°æ, ¿ÀÁøÈ¯µµ °æ»ç¸¦ ÇÔ²²Çß´Ù.

¶ÇÇÑ ¹ÎÈ¿¸°°ú KBS 2TV ¿¹´É ‘¾ð´ÏµéÀÇ ½½·¥µ¢Å©’¿¡ ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÑ ¶ó¹Ì¶õ°ú È«Áø°æ, ¿µÈ­ ‘½á´Ï’·Î ÀÎ¿¬À» ¸ÎÀº Ãµ¿ìÈñ, °­¼Ò¶ó, ±è¿¹¿øÀÌ Âü¼®ÇØ ºÎºÎÀÇ Ãâ¹ßÀ» ÃàÇÏÇß´Ù. °­ÇýÁ¤, ÀÌ½Ã¾ð, ÀåÇö½Â, ºñ¿ø¿¡ÀÌÆ÷ÀÇ Áø¿µµµ Âü¼®ÇØ ´ö´ãÀ» ³ª´³´Ù.

°áÈ¥½Ä¿¡ ¾Õ¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀº ¸¶·ÃµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ½Ò½ÒÇÑ ³¯¾¾¿¡µµ ½ÄÀå ¾Õ¿¡´Â ±¹³»¿Ü ÆÒµé°ú ÃëÀçÁøÀÌ ¸ô·Á Àå»çÁøÀ» ÀÌ·ð´Ù.

ÅÂ¾ç-¹ÎÈ¿¸° ºÎºÎ´Â ÀÌ³¯ Àú³á ¿µÁ¾µµ ÆÄ¶ó´ÙÀÌ½º½ÃÆ¼¿¡¼­ ºñ°ø°³ ÇÇ·Î¿¬À» ¿¬´Ù. ÇÇ·Î¿¬ »çÈ¸´Â ºò¹ðÀÇ ´ë¼ºÀÌ, Ãà°¡´Â ¾¾¿¤°ú ½Â¸®°¡ ¸Ã´Â´Ù.

ÅÂ¾çÀÌ »ó¹Ý±â ÀÔ´ë¸¦ ¾ÕµÐ ¸¸Å­ ½Å¶û ½ÅºÎ´Â ½ÅÈ¥¿©ÇàÀ» ¹Ù·Î ¶°³ªÁö´Â ¾Ê´Â´Ù. µÎ »ç¶÷Àº ´ë½Å ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ ÇÏ¿ÍÀÌ¿¡¼­ ¿þµùÈ­º¸¸¦ ÃÔ¿µÇß´Ù.

YG ´ëÇ¥ ÇÁ·Îµà¼­ ¾çÇö¼®Àº ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ “ÅÂ¾ç, µåµð¾î ¿À´Ã °áÈ¥. 13»ì¿¡ ¸¸³­ ¿µ¹è°¡ ¹ú½á 31»ì. Ã³À½ ¸¸³­ ¿©ÀÚ¿Í °áÈ¥ÇÏ´Â ²Þ °°Àº ½ºÅä¸®. 1³â¿¡ ÇÑ ¹ø ¸ðÀÚ ¹þ´Â ³¯. Çàº¹ÇØ¶ó ¿µ¹è¾ß”¶ó°í ÃàÇÏ ±ÛÀ» ³²°å´Ù.

½Â¸®µµ SNS¿¡ ´ÜÁ¤ÇÑ Á¤ÀåÀ» ÀÔÀº »çÁøÀ» ¿Ã¸° µÚ “½Å¶ûº¸´Ù ´õ ¸Ú ºÎ¸², °ÅÂü ±âºÐÀÌ ¹¦ÇÏ´Ù”¶ó°í ½è´Ù.

¶ÇÇÑ ¾çÃø ¼Ò¼Ó»ç´Â °áÈ¥½ÄÀÌ ³¡³­ µÚ º¸µµÀÚ·á¸¦ ³»°í “¾ÕÀ¸·Î µÎ »ç¶÷ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ µû¶æÇÑ ½Ã¼±À¸·Î ÁöÄÑºÁ ´Þ¶ó”¸ç “ÁÖ½Å »ç¶ûÀº Çàº¹ÇÏ°Ô »ì¾Æ°¡´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î º¸´äÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

Áö³­ 2014³â ¹ÎÈ¿¸°ÀÌ ÅÂ¾çÀÇ ‘»õº® ÇÑ ½Ã’ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °ÍÀ» °è±â·Î ±³Á¦ÇØ¿Â µÎ »ç¶÷Àº 2015³â 6¿ù ¿­¾Ö »ç½ÇÀ» °ø°³ÇÏ°í ¸¸³²À» ÀÌ¾î¿Ô´Ù.

2006³â ºò¹ðÀ¸·Î µ¥ºßÇÑ ÅÂ¾çÀº ¼Ö·Î·Îµµ ‘´«, ÄÚ, ÀÔ’, ‘³ª¸¸ ¹Ù¶óºÁ’, ‘¿þµùµå·¹½º’ µîÀÇ È÷Æ®°îÀ» ³Â´Ù. ¹ÎÈ¿¸°Àº 2006³â ±¤°í ¸ðµ¨·Î µ¥ºßÇØ ¿µÈ­ ‘½á´Ï’¿Í ¿¹´É ‘¾ð´ÏµéÀÇ ½½·¥µ¢Å©’ µî¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.     ¿¬ÇÕ´º½º

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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