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±×·ì ºò¹ðÀÇ ÅÂ¾ç(30·º»¸í µ¿¿µ¹è)°ú ¹è¿ì ¹ÎÈ¿¸°(32·º»¸í Á¤Àº¶õ)ÀÌ 3ÀÏ ¹é³â°¡¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù.
ÀÌµéÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 3½Ã °æ±âµµ ¾È¾ç½ÃÀÇ ÇÑ ±³È¸¿¡¼ °¡Á·°ú µ¿·á µî ÁöÀÎµéÀ» ÃÊ´ëÇØ ºñ°ø°³·Î °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã·È´Ù.
°áÈ¥½Ä »çÈ¸´Â ¹è¿ì ±âÅÂ¿µÀÌ ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, Ãà°¡´Â YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® »êÇÏ ´õºí·¢·¹ÀÌºí ¼Ò¼ÓÀÎ °¡¼ö ÀÚÀÌ¾ðÆ¼°¡ ÀÌ¼Ò¶óÀÇ ‘Ã»È¥’À» ºÒ·¶´Ù. ÅÂ¾çÀº 2011³â À¯Áø-±âÅÂ¿µ ºÎºÎ°¡ ÀÌ ±³È¸¿¡¼ °áÈ¥ÇÒ ¶§ Ãà°¡¸¦ ºÒ·¯ÁØ ÀÎ¿¬ÀÌ ÀÖ´Ù.
ÅÂ¾çÀº ³ªºñ³ØÅ¸ÀÌ¿¡ °ËÁ¤ ÅÎ½Ãµµ¸¦, ¹ÎÈ¿¸°Àº ¾î±ú°¡ µå·¯³ª°í Çã¸®ºÎÅÍ Ä¡¸À´ÜÀÌ Ç³¼ºÇÏ°Ô ÆÛÁö´Â ¿þµùµå·¹½º¸¦ ÀÔ¾ú´Ù. ÅÂ¾çÀº ½Å¶û ÀÔÀå ¶§´Â ¹°·Ð ¹ÎÈ¿¸°ÀÌ ¾Æ¹öÁöÀÇ ¼ÕÀ» Àâ°í µîÀåÇÏÀÚ ÇÔ¹Ú¿ôÀ½À» Áö¾ú´Ù.
Âü¼®ÀÚµéÀº “ÅÂ¾çÀÌ ¿¹½Ä ³»³» ¿ôÀ½À» ¶ç¸ç Çàº¹ÇÑ Ç¥Á¤À» °¨ÃßÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¿¹½ÄÀº 1½Ã°£ µ¿¾È ±âµ¶±³½ÄÀ¸·Î Â÷ºÐÇÏ°Ô ÁøÇàµÆ´Ù. ¸ñ»ç°¡ ÁÖ·Ê¸¦ ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, º»½Ä ½ÃÀÛ¿¡ ¾Õ¼ ÅÂ¾ç°ú °°Àº ±³È¸¿¡ ´Ù´Ï´Â ¿©¼º °¡¼ö ½Ã¿ÂÀÌ ‘À¯ ·¹ÀÌÁî ¹Ì ¾÷’(You raise me up)À» ¼±»çÇß´Ù.
ÇÏ°´¼®Àº ¿¬¸» ½Ã»ó½ÄÀåÀ» ¹æºÒÄÉ Çß´Ù.
ºò¹ðÀÇ Áöµå·¡°ï, Å¾, ½Â¸®¸¦ ºñ·ÔÇØ YG¿¡¼ ÇÑ¼Ü¹äÀ» ¸Ô´Â ½ÎÀÌ, ¾¾¿¤, »ê´Ù¶ó¹Ú, Áö´©¼Ç, ºí·¢ÇÎÅ©, À§³Ê, ¿¡ÇÈÇÏÀÌ Å¸ºí·Î, À¯º´Àç µîÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ºû³Â´Ù. °ú°Å YG ¼Ò¼ÓÀÌ¾ú´ø ¼¼ºì°ú ¼Û¹é°æ, ¿ÀÁøÈ¯µµ °æ»ç¸¦ ÇÔ²²Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ¹ÎÈ¿¸°°ú KBS 2TV ¿¹´É ‘¾ð´ÏµéÀÇ ½½·¥µ¢Å©’¿¡ ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÑ ¶ó¹Ì¶õ°ú È«Áø°æ, ¿µÈ ‘½á´Ï’·Î ÀÎ¿¬À» ¸ÎÀº Ãµ¿ìÈñ, °¼Ò¶ó, ±è¿¹¿øÀÌ Âü¼®ÇØ ºÎºÎÀÇ Ãâ¹ßÀ» ÃàÇÏÇß´Ù. °ÇýÁ¤, ÀÌ½Ã¾ð, ÀåÇö½Â, ºñ¿ø¿¡ÀÌÆ÷ÀÇ Áø¿µµµ Âü¼®ÇØ ´ö´ãÀ» ³ª´³´Ù.
°áÈ¥½Ä¿¡ ¾Õ¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀº ¸¶·ÃµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ½Ò½ÒÇÑ ³¯¾¾¿¡µµ ½ÄÀå ¾Õ¿¡´Â ±¹³»¿Ü ÆÒµé°ú ÃëÀçÁøÀÌ ¸ô·Á Àå»çÁøÀ» ÀÌ·ð´Ù.
ÅÂ¾ç-¹ÎÈ¿¸° ºÎºÎ´Â ÀÌ³¯ Àú³á ¿µÁ¾µµ ÆÄ¶ó´ÙÀÌ½º½ÃÆ¼¿¡¼ ºñ°ø°³ ÇÇ·Î¿¬À» ¿¬´Ù. ÇÇ·Î¿¬ »çÈ¸´Â ºò¹ðÀÇ ´ë¼ºÀÌ, Ãà°¡´Â ¾¾¿¤°ú ½Â¸®°¡ ¸Ã´Â´Ù.
ÅÂ¾çÀÌ »ó¹Ý±â ÀÔ´ë¸¦ ¾ÕµÐ ¸¸Å ½Å¶û ½ÅºÎ´Â ½ÅÈ¥¿©ÇàÀ» ¹Ù·Î ¶°³ªÁö´Â ¾Ê´Â´Ù. µÎ »ç¶÷Àº ´ë½Å ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ ÇÏ¿ÍÀÌ¿¡¼ ¿þµùÈº¸¸¦ ÃÔ¿µÇß´Ù.
YG ´ëÇ¥ ÇÁ·Îµà¼ ¾çÇö¼®Àº ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ “ÅÂ¾ç, µåµð¾î ¿À´Ã °áÈ¥. 13»ì¿¡ ¸¸³ ¿µ¹è°¡ ¹ú½á 31»ì. Ã³À½ ¸¸³ ¿©ÀÚ¿Í °áÈ¥ÇÏ´Â ²Þ °°Àº ½ºÅä¸®. 1³â¿¡ ÇÑ ¹ø ¸ðÀÚ ¹þ´Â ³¯. Çàº¹ÇØ¶ó ¿µ¹è¾ß”¶ó°í ÃàÇÏ ±ÛÀ» ³²°å´Ù.
½Â¸®µµ SNS¿¡ ´ÜÁ¤ÇÑ Á¤ÀåÀ» ÀÔÀº »çÁøÀ» ¿Ã¸° µÚ “½Å¶ûº¸´Ù ´õ ¸Ú ºÎ¸², °ÅÂü ±âºÐÀÌ ¹¦ÇÏ´Ù”¶ó°í ½è´Ù.
¶ÇÇÑ ¾çÃø ¼Ò¼Ó»ç´Â °áÈ¥½ÄÀÌ ³¡³ µÚ º¸µµÀÚ·á¸¦ ³»°í “¾ÕÀ¸·Î µÎ »ç¶÷ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ µû¶æÇÑ ½Ã¼±À¸·Î ÁöÄÑºÁ ´Þ¶ó”¸ç “ÁÖ½Å »ç¶ûÀº Çàº¹ÇÏ°Ô »ì¾Æ°¡´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î º¸´äÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Áö³ 2014³â ¹ÎÈ¿¸°ÀÌ ÅÂ¾çÀÇ ‘»õº® ÇÑ ½Ã’ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °ÍÀ» °è±â·Î ±³Á¦ÇØ¿Â µÎ »ç¶÷Àº 2015³â 6¿ù ¿¾Ö »ç½ÇÀ» °ø°³ÇÏ°í ¸¸³²À» ÀÌ¾î¿Ô´Ù.
2006³â ºò¹ðÀ¸·Î µ¥ºßÇÑ ÅÂ¾çÀº ¼Ö·Î·Îµµ ‘´«, ÄÚ, ÀÔ’, ‘³ª¸¸ ¹Ù¶óºÁ’, ‘¿þµùµå·¹½º’ µîÀÇ È÷Æ®°îÀ» ³Â´Ù. ¹ÎÈ¿¸°Àº 2006³â ±¤°í ¸ðµ¨·Î µ¥ºßÇØ ¿µÈ ‘½á´Ï’¿Í ¿¹´É ‘¾ð´ÏµéÀÇ ½½·¥µ¢Å©’ µî¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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