·Ð´Ù ·Î¿ìÁö, UFC¿¡¼­ WWE·Î ¹«´ë ¿Å±ä´Ù¡¦WWE ¡°²ÞÀÇ °æ±â ¼º»çµÉ °Í¡±

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UFC ÆÄÀÌÅÍ ·Ð´Ù ·Î¿ìÁö°¡ ¹«´ë¸¦ UFC¿¡¼ WWE·Î ¿Å±ä´Ù.
·Ð´Ù ·Î¿ìÁö´Â Áö³´Þ 29ÀÏ ÇÁ·Î·¹½½¸µ ´ÜÃ¼ WWE¿Í Á¤½ÄÀ¸·Î °è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù. 2016³â 12¿ù ¾Æ¸¸´Ù ´©³×Áî¿¡°Ô ÆÐ¹èÇÑ ÀÌÈÄ 1³â 1°³¿ù ¸¸ÀÇ °ø½Ä Çàº¸ÀÌ´Ù.
·Ð´Ù ·Î¿ìÁö´Â UFC ´ëÇ¥ ¿©¼º ÆÄÀÌÅÍ Áß ÇÑ¸íÀÌ´Ù. ¹êÅÒ±Þ Ã¨ÇÇ¾ðÀÌ¾ú´ø ·Ð´Ù ·Î¿ìÁö´Â È¦¸® È¨(¹Ì±¹)¿¡°Ô ÆÐ¹è¸¦ ´çÇÑµ¥ ÀÌ¾î ¾Æ¸¸´Ù ´©³×Áî¿¡°Ô ÆÐ¹èÇÏ¸ç °á±¹ ¿ÁÅ¸°ï¿¡¼ ³»·Á¿Ô´Ù.
·Ð´Ù ·Î¿ìÁöÀÇ ÇÁ·Î·¹½½¸µ µ¥ºßÀüÀº ¿À´Â 4¿ù 8ÀÏ ¹Ì±¹ ·çÀÌÁö¾Ö³ªÁÖ¿¡¼ ÆîÃÄÁö´Â ·¹½½¸Å´Ï¾Æ 34°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ°í ÀÖ´Ù.
WWE Ãø ¶ÇÇÑ °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ ·Î¿ìÁöÀÇ ·¹½½¸Å´Ï¾Æ 34 ÃâÀüÀ» ¾Ë·È´Ù. ¶Ç ·Ð´Ù ·Î¿ìÁö¿Í ¸ÂºÙ°Ô µÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº ¿©¼º ÇÁ·Î·¹½½·¯µéÀÇ ÀÌ¸§À» ¿©·µ ¾ð±ÞÇØ ÇÁ·Î·¹½½¸µ ÆÒµéÀÇ ±â´ë°¨À» ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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