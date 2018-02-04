¹Ú±â·®, Ä¡¾î¸®´õ·Î¼­ °íÃæ Åä·ÎÇØ¡¦¡°°ü°´ÀÌ ´øÁø ´ß»À¿Í °úÀÏ¿¡ ¸Â¾Æ¡±

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Ä¡¾î¸®´õ ¹Ú±â·®ÀÇ ÀÎ±â°¡ ¶ß°Ì´Ù.
Áö³ 3ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘¾Æ´ÂÇü´Ô’¿¡´Â Ä¡¾î¸®´õ ¹Ú±â·®ÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù. ÀÌ³¯ ¹Ú±â·®Àº À½¾Ç¿¡ ¸ÂÃç ¶Ù¾î³ ¾È¹«¸¦ ¼±º¸ÀÌ¸ç ¹«´ë¸¦ Àå¾ÇÇØ Ãâ¿¬ÁøµéÀÇ °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
¹Ú±â·®Àº ¾Æ¸§´Ù¿î ¿Ü¸ð¿Í ¶Ù¾î³ ½Ç·Â ±×¸®°í ³²´Ù¸¥ ¿Á¤À¸·Î À¯¸íÇÑ Ä¡¾î¸®´õ´Ù. ¹Ú±â·®À» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ÆÒÃþµµ µÎÅÓ´Ù.
±×·¯³ª ¹Ú±â·®µµ ÀÏºÎ ÆÒµé ¶§¹®¿¡ Èûµé¾ú´ø °íÃæÀ» Åä·ÎÇÏ¸ç ¾Æ½¬¿òÀ» ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¹Ú±â·®Àº Áö³ 2014³â ¹æ¼ÛµÈ KBS 2TV ‘ÇØÇÇÅõ°Ô´õ3’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÀÀ¿ø Áß °Þ¾ú´ø °íÃæ¿¡ ´ëÇØ Åä·ÎÇß´Ù.
´ç½Ã ¹Ú±â·®Àº “¹Ì´ÏÈ¨ÇÇ ÂÊÁö·Î'³Î °®°í ½Í¾î. ³ÊÈñ Áý ¾îµð´Ï'µîÀÇ ÂÊÁö°¡ ¿Ã ¶§°¡ ÀÖ¾ú´Ù”¸ç ¼Ò¸§ µ¸´Â ½ºÅäÅ· ÀÏÈ¸¦ °ø°³Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¹Ú±â·®Àº “¿¹Àü¿¡´Â ´Ü»ó ¾Æ·¡¿¡ ¸î ¹é´ëÀÇ Ä«¸Þ¶ó°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ±×¶§¸¸ »ý°¢ÇÏ¸é ¼Ò¸§ÀÌ µ¸´Â´Ù”¸ç “½ÉÁö¾î ÆÀÀÌ »ó´ëÆí¿¡°Ô ¹Ð¸®°í ÀÖÀ¸¸é ´ß »À¿Í °úÀÏ·Î ¸Â´Â °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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