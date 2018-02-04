ÇöÁ÷ °Ë»ç, °­¿ø·£µå Ã¤¿ëºñ¸® ¼ö»ç ¿Ü¾Ð Æø·Î¡¦¡°Áõ°Å¸ñ·Ï »èÁ¦ÇØ´Þ¶ó°í Çß´Ù¡±

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½ÂÀÎ 2018.02.04  
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ÇöÁ÷ °Ë»ç°¡ °­¿ø·£µå Ã¤¿ëºñ¸® ÀÇÈ¤À» ¼ö»çÇÏ´ø Áß ºÎ´çÇÑ ¿Ü¾ÐÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í Æø·ÎÇß´Ù.

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¾È °Ë»ç´Â “»ó´çÈ÷ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÖ¾ú´Ù. Áõ°Å¸ñ·Ï¿¡¼­ »èÁ¦ÇØ´Þ¶ó´Â ¿äÃ»À» ¹Þ¾Ò´Ù. (±¹È¸ÀÇ¿ø°ú °í°ËÀåÀÇ) ¿µÇâ·ÂÀÌ Çà»çµÈ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Áõ°ÅµéÀ» ºñ·ÔÇØ¼­ ³ª¸ÓÁö ±âº»ÀûÀ¸·Î ¾ð±ÞÀÌ µÇ´Â ºÎºÐµé¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ÀüºÎ »©´Þ¶ó°í Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

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