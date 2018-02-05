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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.5 ¿ù 16:26
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¡®È¿¸®³×¹Î¹Ú2¡¯ À±¾Æ ¿ÍÇÃ±â°è, ±¹¹Î ¡®ÀÕ ¾ÆÀÌÅÛ¡¯ µî±Ø¡¦¡°´ÙÀ½Àº Ã¤¼Ò´ÙÁö±â?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.05  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 4ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ¡®È¿¸®³×¹Î¹Ú2¡¯¿¡¼­´Â »õ ¾Ë¹Ù»ý À±¾ÆÀÇ Ã¹ Ãâ±Ù ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù. ÀÌ³¯ À±¾Æ´Â ¼­¿ï¿¡¼­ Á÷Á¢ °ø¼öÇØ¿Â ¿ÍÇÃ±â°è·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. JTBCÄ¸Ã³.

 

À±¾ÆÀÇ ¿ÍÇÃ±â°è°¡ ±¹¹Î ‘ÀÕ ¾ÆÀÌÅÛ’¿¡ µî±ØÇß´Ù.

4ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘È¿¸®³×¹Î¹Ú2’¿¡¼­´Â »õ ¾Ë¹Ù»ý À±¾ÆÀÇ Ã¹ Ãâ±Ù ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.

ÀÌ³¯ À±¾Æ´Â ‘ÆÐ¶¹’À» ÅëÇØ È£ÈíÀ» ¸ÂÃè´ø ÀÌÈ¿¸®¿Í´Â ÀÚ¸Å °°Àº ÄÉ¹Ì¸¦ »Ë³Â´Ù. Ã¹ ¸¸³²ÀÎ Å¿¿¡ ¾î»öÇÑ ÀÌ»ó¼ø¿¡°Ôµµ Æ¯À¯ÀÇ ½Ï½ÏÇÏ¸é¼­µµ È°´ÞÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ºÐÀ§±â¸¦ ÀÌ²ø¾ú´Ù.

À±¾Æ´Â ÀÌ³¯ ¹Î¹ÚÁý¿¡¼­ »ç¿ëÇÏ±â À§ÇØ ¼­¿ï¿¡¼­ Á÷Á¢ °ø¼öÇØ¿Â ¿ÍÇÃ±â°è¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. ¿Ü°üºÎÅÍ ³²´Ù¸¥ ºñÁÖ¾ó¿¡ ÀÌÈ¿¸® ÀÌ»ó¼øµµ °ü½ÉÀ» ³ªÅ¸³Â°í, À±¾Æ´Â ÀÍ¼÷ÇÑ µí ¿ÍÇÃ±â°è¿¡ ¹ÝÁ×À» ³Ö°í ±¸¿ü´Ù.

¸î ºÐ µÚ ¿Ï¼ºµÈ ¿ÍÇÃÀ» ¸À º» ÀÌÈ¿¸®´Â “ÆÄ´Â °Í°ú ¶È°°´Ù”¶ó¸ç ³î¶ó¿öÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¼Û ÈÄ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡´Â ‘¿ÍÇÃ±â°è’°¡ ¶ß¸ç ½ÃÃ»ÀÚµéµµ °ü½ÉÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù.

¹æ¼Û ÈÄ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº “¿ÍÇÃ±â°è »ç¾ß°Ú´Ù”, “Áö±Ý ÁÖ¹® ÇÏ·¯ °©´Ï´Ù”, “À±¾Æ ÀÕ ¾ÆÀÌÅÛ ´Ù ÁÁ¾Æº¸¿©”, “À±¾Æ Ã¤¼Ò´ÙÁö±âµµ °¡Á®¿Ô´øµ¥ ´ÙÀ½Àº Ã¤¼Ò´ÙÁö±âÀÎ°¡?" µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí À±¾Æ°¡ °¡Á®¿Â ¿ÍÇÃ±â°è´Â ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡¼­ ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Ù. ÆÇ¸ÅÃ³¸¶´Ù Á¶±Ý¾¿ °¡°Ý Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÁö¸¸ Æò±ÕÀûÀ¸·Î 5~6¸¸ ¿ø´ë¿¡ ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç ÀÏºÎ ÆÇ¸ÅÃ³¿¡¼­´Â ¿ÍÇÃ±â°è°¡ Ç°ÀýµÇ´Â »çÅÂµµ ¼Ó¼Ó ¹ß»ýÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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