¡®È¿¸®³×¹Î¹Ú2¡¯ À±¾Æ ¿ÍÇÃ±â°è, ±¹¹Î ¡®ÀÕ ¾ÆÀÌÅÛ¡¯ µî±Ø¡¦¡°´ÙÀ½Àº Ã¤¼Ò´ÙÁö±â?¡±

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À±¾ÆÀÇ ¿ÍÇÃ±â°è°¡ ±¹¹Î ‘ÀÕ ¾ÆÀÌÅÛ’¿¡ µî±ØÇß´Ù.
4ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘È¿¸®³×¹Î¹Ú2’¿¡¼´Â »õ ¾Ë¹Ù»ý À±¾ÆÀÇ Ã¹ Ãâ±Ù ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ À±¾Æ´Â ‘ÆÐ¶¹’À» ÅëÇØ È£ÈíÀ» ¸ÂÃè´ø ÀÌÈ¿¸®¿Í´Â ÀÚ¸Å °°Àº ÄÉ¹Ì¸¦ »Ë³Â´Ù. Ã¹ ¸¸³²ÀÎ Å¿¿¡ ¾î»öÇÑ ÀÌ»ó¼ø¿¡°Ôµµ Æ¯À¯ÀÇ ½Ï½ÏÇÏ¸é¼µµ È°´ÞÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ºÐÀ§±â¸¦ ÀÌ²ø¾ú´Ù.
À±¾Æ´Â ÀÌ³¯ ¹Î¹ÚÁý¿¡¼ »ç¿ëÇÏ±â À§ÇØ ¼¿ï¿¡¼ Á÷Á¢ °ø¼öÇØ¿Â ¿ÍÇÃ±â°è¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. ¿Ü°üºÎÅÍ ³²´Ù¸¥ ºñÁÖ¾ó¿¡ ÀÌÈ¿¸® ÀÌ»ó¼øµµ °ü½ÉÀ» ³ªÅ¸³Â°í, À±¾Æ´Â ÀÍ¼÷ÇÑ µí ¿ÍÇÃ±â°è¿¡ ¹ÝÁ×À» ³Ö°í ±¸¿ü´Ù.
¸î ºÐ µÚ ¿Ï¼ºµÈ ¿ÍÇÃÀ» ¸À º» ÀÌÈ¿¸®´Â “ÆÄ´Â °Í°ú ¶È°°´Ù”¶ó¸ç ³î¶ó¿öÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û ÈÄ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡´Â ‘¿ÍÇÃ±â°è’°¡ ¶ß¸ç ½ÃÃ»ÀÚµéµµ °ü½ÉÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù.
¹æ¼Û ÈÄ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº “¿ÍÇÃ±â°è »ç¾ß°Ú´Ù”, “Áö±Ý ÁÖ¹® ÇÏ·¯ °©´Ï´Ù”, “À±¾Æ ÀÕ ¾ÆÀÌÅÛ ´Ù ÁÁ¾Æº¸¿©”, “À±¾Æ Ã¤¼Ò´ÙÁö±âµµ °¡Á®¿Ô´øµ¥ ´ÙÀ½Àº Ã¤¼Ò´ÙÁö±âÀÎ°¡?" µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí À±¾Æ°¡ °¡Á®¿Â ¿ÍÇÃ±â°è´Â ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡¼ ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Ù. ÆÇ¸ÅÃ³¸¶´Ù Á¶±Ý¾¿ °¡°Ý Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÁö¸¸ Æò±ÕÀûÀ¸·Î 5~6¸¸ ¿ø´ë¿¡ ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç ÀÏºÎ ÆÇ¸ÅÃ³¿¡¼´Â ¿ÍÇÃ±â°è°¡ Ç°ÀýµÇ´Â »çÅÂµµ ¼Ó¼Ó ¹ß»ýÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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