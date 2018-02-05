ÀÌÀç¿ë 2½É ¼±°í ¾ÕµÎ°í¡¦À¯½Ã¹Î ¡°1½É ÆÇ»ç ¸Ó¸® ±²ÀåÈ÷ ÁÁ´Ù¡± ÄªÂù? ºñ²¿±â?

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»ï¼ºÀüÀÚ ÀÌÀç¿ë ºÎÈ¸Àå(50)ÀÇ 2½É ÀçÆÇÀÌ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
ÀÌ ºÎÈ¸ÀåÀº Áö³ÇØ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É(66)°ú ÃÖ¼ø½Ç¾¾(62)¿¡°Ô ¼ö¹é¾ï¿øÀÇ ³ú¹°À» ÁØ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌ ºÎÈ¸ÀåÀº ÀçÆÇÀÌ ½ÃÀÛµÇ±â 30ºÐ ÀüÀÎ ¿ÀÈÄ 1½Ã30ºÐÂë ¹ý¹«ºÎ È£¼ÛÂ÷¸¦ Å¸°í ¼¿ï ¼ÃÊµ¿ ¼¿ï°íµî¹ý¿ø¿¡ µµÂøÇß´Ù.
2½É ¼±°í °øÆÇÀº ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ ¼¿ï°í¹ý Çü»ç13ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç Á¤Çü½Ä) ½É¸®·Î ÁøÇàµÈ´Ù. °øÆÇ ½Ã°£Àº ´ë·« 1½Ã°£À¸·Î ¿¹»óµÇ¸ç 3½Ã ÀüÈÄ·Î °á°ú°¡ ¹ßÇ¥µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¾Õ¼ ÀÌ ºÎÈ¸ÀåÀº 1½É¿¡¼ Â¡¿ª 5³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
ÃÖ±Ù JTBC ‘½äÀü’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡´Â ÀÌÀç¿ë ºÎÈ¸ÀåÀÇ 1½É ÆÇ°á¿¡ ´ëÇØ “1½É ÆÇ»ç°¡ ±²ÀåÈ÷ ¸Ó¸®°¡ ÁÁÀº ºÐ”ÀÌ¶ó´Â ¸»ÇØ ÈÁ¦°¡ µÇ±âµµ Çß´Ù.
´ç½Ã À¯½Ã¹ÎÀº “ÀçÆÇºÎ°¡ ¹ý¸®¿¡ 100% È®½ÅÀÌ ¾ø´Â »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù. ÀÌÀç¿ë ¾çÇü¿¡¼ ¾öÃ»³ °í·Á¸¦ Çß°í ¾çÇüÀÇ °í·Á ¶§¹®¿¡ ¹ý¸®°¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀº ÆÇ°áÀÌ´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “È¾·É, Àç»ê±¹¿ÜµµÇÇ µîÀ» À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤Çß´Ù. ±×·±µ¥ ±×¶§¸¶´Ù ¾×¼ö¸¦ ÁÙ¿©Áá´Ù”¸ç “30¾ï ÀÌ»óÀÌ¸é Æ¯°¡¹ý ¶§¹®¿¡ ÃÖ¼Ò Çü·®ÀÌ 10³âÀÌ µÈ´Ù. ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¹üÁË ±¸¼º¿ä°ÇÀ» ÃæÁ·ÇÏ´Â °ÍÀº ³Ö°í 5³âÇü±îÁö ÁÙ ¼ö ÀÖµµ·Ï »ç½Ç°ü°è¸¦ Àç±¸¼ºÇß´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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