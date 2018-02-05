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À±ÁöÇý¿Í ÀÌ¿øÈñ´Â ¿À´Â 28ÀÏ ¼¿ï ÇÑ È£ÅÚ¿¡¼ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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ÀÌ¿øÈñ´Â 2004³â ¾ÆÅ×³×¿Ã¸²ÇÈ ³²ÀÚ À¯µµ 73kg ±Þ¿¡¼ ±Ý¸Þ´ÞÀ» µû¸ç ‘ÇÑÆÇ½ÂÀÇ »ç³ªÀÌ’·Î À¯¸í¼¼¸¦ ¶³ÃÆ´Ù. ÀÌÈÄ 2006³â µµÇÏ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ°ú 2006³â ¸®½ºº» ¿ùµåÄÅ ±¹Á¦³²ÀÚÀ¯´ëÈ¸ µî¿¡¼ ±Ý¸Þ´ÞÀ» ¸ñ¿¡ °É¾ú´Ù. ÀÌ¿øÈñ´Â ÇöÀç ¿ëÀÎ´ëÇÐ±³ ±³¼ö·Î ÀçÁ÷ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
À±ÁöÇý´Â 2004³â ¾ÆÅ×³×¿Ã¸²ÇÈ Å¹±¸ ±¹°¡´ëÇ¥·Î È°¾àÇßÀ¸¸ç ÇöÀç´Â ÃÊµîÇÐ±³¼ ÄÚÄ¡¸¦ ¸Ã°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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