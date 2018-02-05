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ÀÌÀç¿ë(50) »ï¼ºÀüÀÚ ºÎÈ¸ÀåÀÌ 5ÀÏ Ç×¼Ò½É¿¡¼ Â¡¿ª 2³â6°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 4³âÀ» ¼±°í ¹ÞÀ¸¸ç ¼®¹æµÆ´Ù. Áö³ÇØ 8¿ù ¿¸° 1½É¿¡¼ Â¡¿ª 5³âÀ» ¼±°í¹ÞÀºÁö 5°³¿ù¿© ¸¸ÀÌ¸ç ±¸¼ÓµÈ Áö 353ÀÏ ¸¸ÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ½É¸®´Â ¼¿ï°í¹ý Çü»ç13ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç Á¤Çü½Ä) ½É¸®·Î ÁøÇàµÆ´Ù. 2½É ÀçÆÇºÎ´Â ÀÌÀç¿ë¿¡°Ô Â¡¿ª 2³â6°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 4³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. ÇÔ²² ÀçÆÇ¿¡ ¼¹´ø ¹Ú»óÁø·ÃÖÁö¼º·ÀåÃæ±â µî¿¡°Ô´Â Â¡¿ª 2³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 3³âÀÌ ¼±°íµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ÀïÁ¡Àº ÀÌ ºÎÈ¸ÀåÀÇ ³ú¹° ÇøÀÇ¿´´Ù.
Ç×¼Ò½É ÀçÆÇºÎ´Â “Á¤À¯¶ó¾¾¿¡ ´ëÇÑ »ï¼ºÀÇ ½Â¸¶ Áö¿øÀº Á÷¹« °ü·Ã¼º°ú ´ë°¡¼º ÀÎÁ¤µÈ´Ù. ³ú¹°¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù”°í ÆÇ´ÜÇß´Ù. ±×·¯¸é¼µµ “¿µÀç¼¾ÅÍ ÈÄ¿ø±Ý°ú ¹Ì¸£·K½ºÆ÷Ã÷ Àç´Ü Ãâ¿¬±ÝÀº ³ú¹° °ø¿©·Î º¼ ¼ö ¾ø´Ù”°í ÆÇ´ÜÇß´Ù. ¶Ç °æ¿µ±Ç ½Â°è ÀÛ¾÷À» À§ÇÑ ¹¬½ÃÀû Ã»Å¹µµ ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀçÆÇºÎ´Â “ºÎÁ¤ÇÑ Ã»Å¹ ´ë»óÀ¸·ÎÀÇ ½Â°è ÀÛ¾÷Àº ±× Á¸Àç¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù”°í ÆÇ½ÃÇß´Ù.
Ç×¼Ò½É ÀçÆÇºÎ´Â ¹Ú Àü ´ëÅë·É°ú ÀÌ ºÎÈ¸ÀåÀÇ µ¶´ëµµ ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÇÑÆí ÆÇ°á ¼Ò½Ä Á÷ÈÄ °á±¹ ‘Àç¹ú 3·5 ¹ýÄ¢’ÀÇ Àç¿¬ÀÌ¶ó´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
‘Àç¹ú 3·5 ¹ýÄ¢’ÀÌ¶õ ±â¼ÒµÈ Àç¹ú ÃÑ¼ö¿¡°Ô 1½É¿¡¼ Â¡¿ª 5³âÀ» ¼±°íÇÏ°í 2½É¿¡¼ Â¡¿ª 3³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 5³âÀ» ¼±°íÇØ Ç®¾îÁÖ´Â °ÍÀ» °¡¸®Å²´Ù. ´Ù¸£°Ô´Â ‘Àç¹ú ºÁÁÖ±â Ã³¹ú’ÀÌ¶ó°íµµ ºÒ¸°´Ù.
ÀÌ ºÎÈ¸ÀåÀÇ ÆÇ°áµµ ‘Àç¹ú 3·5 ¹ýÄ¢’°ú Å©°Ô ´Ù¸£Áö ¾Ê´Ù´Â ºñÆÇÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
Á¤ÀÇ´ç ÃßÇý¼± ¼ö¼®´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ Á¤·Ð°ü ºê¸®ÇÎ¿¡¼ ÀÌ¹ø ÆÇ°á¿¡ ´ëÇØ “´ëÇÑ¹Î±¹ ´©±¸µµ ³³µæÇÒ ¼ö ¾ø´Â ÆÇ°á”ÀÌ¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¿ª½Ã ³íÆòÀ» ÅëÇØ “¿Â ±¹¹ÎÀº ÀÌ¹ø ÆÇ°áÀÌ ¹Ú±ÙÇý·ÃÖ¼ø½Ç °ÔÀÌÆ®·Î ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø È®ÀÎµÈ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ °íÁúº´ÀÎ Á¤°æÀ¯ÂøÀÇ °ËÀº °í¸®¸¦ ²÷¾î³»°í »õ ´ëÇÑ¹Î±¹À¸·Î ³ª°¡´Â ½ÅÈ£ÅºÀÌ µÇ±æ ±â´ëÇß´Ù. (ÀÌ¹ø ÆÇ°áÀº) ±¹¹ÎÀÇ ´«³ôÀÌ¿¡ ºÎÇÕÇÏÁö ¾Ê´Â ÆÇ´Ü”ÀÌ¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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