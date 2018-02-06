±¹°¡ÀåÇÐ±Ý ¼ÒµæºÐÀ§ ±¸°£º° ±Ý¾× º¸´Ï¡¦½ÅÃ»±â°£ ¾Õ´ç°ÜÁ® ÁÖÀÇ

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ÇÑÆí, ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü 2018³â 1ÇÐ±â ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý 2Â÷ ½ÅÃ»±â°£Àº Áö³ÇØº¸´Ù º¸¸§ Á¤µµ ¾Õ´ç°Ü 2¿ùÃÊ¿¡ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç °í3 ÀçÇÐ»ýÀ» ºñ·Ô 2018³âµµ ½ÅÀÔ»ý°ú ÆíÀÔ»ý, º¹ÇÐ»ýÀº ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý 2Â÷¿¡µµ ½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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