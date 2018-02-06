Ã»¿Í´ë ±¹¹ÎÃ»¿ø, Á¤Çü½Ä ÆÇ»ç ÆÄ¸é Ã»¿ø ½ñ¾ÆÁ®¡¦ÆÄ¸é °¡´É¼ºÀº? ¡°¹ý°ü ÆÄ¸éÀº ±¹È¸°¡¡±

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5ÀÏ ÀÌÀç¿ë »ï¼ºÀüÀÚ ºÎÈ¸ÀåÀÌ Â¡¿ª 2³â6°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 4³âÀ» ¼±°í¹Þ°í ¼®¹æµÈ °¡¿îµ¥ Ã»¿Í´ë ±¹¹ÎÃ»¿ø °Ô½ÃÆÇ¿¡´Â ÆÇ°áÀ» ³»·È´ø Á¤Çü½Ä ºÎÀåÆÇ»çÀÇ ÆÄ¸éÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ±ÛÀÌ °ÔÀçµÅ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
Á¤ ºÎÀåÆÇ»ç´Â Áö³ÇØ 8¿ùºÎÅÍ ±¹Á¤³ó´Ü »ç°ÇÀ» ºñ·ÔÇØ Ç×¼Ò½É Çü»ç»ç°ÇÀÌ ´ÃÀÚ ¼¿ï°í¹ý¿¡ »õ·Î ½Å¼³µÈ Çü»ç13ºÎ ÀçÆÇÀåÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ ¼¿ï°íµî¹ý¿ø Çü»ç13ºÎ ºÎÀåÆÇ»ç·Î ÀÌÀç¿ë ºÎÈ¸ÀåÀÇ Ç×¼Ò½É ÀçÆÇÀ» ¸Ã¾Æ 4°³¿ù µ¿¾È ÀçÆÇÀ» ÀÌ²ø¾ú´Ù.
Á¤ ºÎÀåÆÇ»ç´Â ¹ýÁ¶°è ³»¿¡¼ ÀÌ¹ø »ç°ÇÀ» ¸Ã¾Æ È¿À²ÀûÀ¸·Î ¼Ò¼ÛÀ» ÁöÈÖÇß´Ù°í Æò°¡¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ³¯ ÀÌÀç¿ë »ï¼ºÀüÀÚ ºÎÈ¸ÀåÀÌ ÁýÇàÀ¯¿¹·Î ¼®¹æµÇÀÚ Á¤ ºÎÀåÆÇ»ç¸¦ ÇâÇÑ ºñÆÇÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
ÆÇ°á Á÷ÈÄ Ã»¿Í´ë ±¹¹ÎÃ»¿ø °Ô½ÃÆÇ¿¡´Â Á¤ ºÎÀåÆÇ»çÀÇ ÆÇ°áÀ» ºñÆÇÇÏ°í ±×ÀÇ ÆÄ¸éÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â Ã»¿ø±ÛÀÌ ¼Ó¼Ó µîÀåÇß´Ù.
Ã»¿ø ±ÛÀ» °Ô½ÃÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº “±¹¹Î¿¬±Ý¿¡ ¼Õ½ÇÀ» ÀÔÈù ¹üÁËÀÚÀÇ ±¸¼ÓÀ» ÀÓÀÇ·Î Ç®¾îÁØ Á¤Çü½Ä ÆÇ»ç¿¡ ´ëÇØ¼ ÀÌ ÆÇ°á°ú ±×µ¿¾È ÆÇ°á¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º° °¨»ç¸¦ Ã»¿øÇÕ´Ï´Ù”¶ó´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù. ÇØ´ç Ã»¿øÀº ÇÏ·ç ¸¸¿¡ 6500¸í ÀÌ»óÀÇ µ¿ÀÇ¸¦ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç Ã»¿ø µ¿ÀÇ´Â °è¼Ó ´Ã°í ÀÖ´Ù.
¸¸¾à ÇØ´ç Ã»¿øÀÌ ÇÑ´Þ ³» 20¸¸°Ç ÀÌ»óÀÇ ÃßÃµÀ» ¹Þ°Ô µÇ¸é Ã»¿Í´ë°¡ ÇØ´ç Ã»¿ø¿¡ ´ëÇØ ´äº¯À» ³»³õ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¸¸¾à 20¸¸°Ç ÀÌ»óÀÇ µ¿ÀÇ¸¦ ¾ò°Ô µÈ´Ù°í ÇØµµ Ã»¿Í´ë°¡ Á¤ ºÎÀåÆÇ»ç¸¦ ÆÄ¸é½ÃÅ³ ±ÇÇÑÀº ¾ø´Ù. ¹ý°üÀÇ ÆÄ¸éÀº Ã»¿Í´ë°¡ ¾Æ´Ï¶ó ±¹È¸¸¦ ÅëÇØ °¡´ÉÇÏ´Ù.
Çå¹ý 65Á¶ 2Ç×¿¡ µû¶ó ¹ý°ü ÆÄ¸é(ÅºÇÙ¼ÒÃß)Àº ±¹È¸ÀçÀûÀÇ¿ø 3ºÐÀÇ 1ÀÌ»óÀÇ ¹ßÀÇ°¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÏ¸ç, ¶Ç ±¹È¸ÀçÀûÀÇ¿ø °ú¹Ý¼öÀÇ Âù¼ºÀÌ ÀÖ¾î¾ß ÆÄ¸éÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
´Ù¸¸ ÀÌ·¸°Ô ÅºÇÙ¼ÒÃß¸¦ ¹ßÀÇÇÏ±â À§ÇØ¼´Â 65Á¶ 1Ç×¿¡ µû¶ó ÇØ´ç ¹ý°üÀÌ Á÷¹«ÁýÇà¿¡ ÀÖ¾î¼ Çå¹ýÀÌ³ª ¹ý·üÀ» À§¹ÝÇßÀ» ¶§¸¸ °¡´ÉÇÏ´Ù.
¿©±â¿¡ Çå¹ý 106Á¶¿¡´Â ¹ý°üÀÌ ÅºÇÙ ¶Ç´Â ±Ý°í ÀÌ»óÀÇ ÇüÀ» ¼±°í¹ÞÁö ¾ÊÀ¸¸é ÆÄ¸éµÇÁö ¾Ê´Â´Ù°í Á¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áï Á¤ ºÎÀåÆÇ»ç°¡ Çå¹ýÀÌ³ª ¹ý·üÀ» À§¹èÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó¸é ÆÄ¸é½ÃÅ³ ¼ö ¾ø´Â °ÍÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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