Ã»¿Í´ë ±¹¹ÎÃ»¿ø, Á¤Çü½Ä ÆÇ»ç ÆÄ¸é Ã»¿ø ½ñ¾ÆÁ®¡¦ÆÄ¸é °¡´É¼ºÀº? ¡°¹ý°ü ÆÄ¸éÀº ±¹È¸°¡¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.6 È­ 17:02
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½ÂÀÎ 2018.02.06  
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Á¤ ºÎÀåÆÇ»ç´Â ¹ýÁ¶°è ³»¿¡¼­ ÀÌ¹ø »ç°ÇÀ» ¸Ã¾Æ È¿À²ÀûÀ¸·Î ¼Ò¼ÛÀ» ÁöÈÖÇß´Ù°í Æò°¡¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ³¯ ÀÌÀç¿ë »ï¼ºÀüÀÚ ºÎÈ¸ÀåÀÌ ÁýÇàÀ¯¿¹·Î ¼®¹æµÇÀÚ Á¤ ºÎÀåÆÇ»ç¸¦ ÇâÇÑ ºñÆÇÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

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¸¸¾à ÇØ´ç Ã»¿øÀÌ ÇÑ´Þ ³» 20¸¸°Ç ÀÌ»óÀÇ ÃßÃµÀ» ¹Þ°Ô µÇ¸é Ã»¿Í´ë°¡ ÇØ´ç Ã»¿ø¿¡ ´ëÇØ ´äº¯À» ³»³õ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ¸¸¾à 20¸¸°Ç ÀÌ»óÀÇ µ¿ÀÇ¸¦ ¾ò°Ô µÈ´Ù°í ÇØµµ Ã»¿Í´ë°¡ Á¤ ºÎÀåÆÇ»ç¸¦ ÆÄ¸é½ÃÅ³ ±ÇÇÑÀº ¾ø´Ù. ¹ý°üÀÇ ÆÄ¸éÀº Ã»¿Í´ë°¡ ¾Æ´Ï¶ó ±¹È¸¸¦ ÅëÇØ °¡´ÉÇÏ´Ù.

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´Ù¸¸ ÀÌ·¸°Ô ÅºÇÙ¼ÒÃß¸¦ ¹ßÀÇÇÏ±â À§ÇØ¼­´Â 65Á¶ 1Ç×¿¡ µû¶ó ÇØ´ç ¹ý°üÀÌ Á÷¹«ÁýÇà¿¡ ÀÖ¾î¼­ Çå¹ýÀÌ³ª ¹ý·üÀ» À§¹ÝÇßÀ» ¶§¸¸ °¡´ÉÇÏ´Ù.

¿©±â¿¡ Çå¹ý 106Á¶¿¡´Â ¹ý°üÀÌ ÅºÇÙ ¶Ç´Â ±Ý°í ÀÌ»óÀÇ ÇüÀ» ¼±°í¹ÞÁö ¾ÊÀ¸¸é ÆÄ¸éµÇÁö ¾Ê´Â´Ù°í Á¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Áï Á¤ ºÎÀåÆÇ»ç°¡ Çå¹ýÀÌ³ª ¹ý·üÀ» À§¹èÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó¸é ÆÄ¸é½ÃÅ³ ¼ö ¾ø´Â °ÍÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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