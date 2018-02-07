ÃÖ¿µ¹Ì ½ÃÀÎ, ¹®´Ü ³» ¼ºÆø·Â Æø·Î ¡®±«¹°¡¯ EnÀº ´©±¸?...¡°½ÃÁý 100±Ç ³½ 30³â ³Ñ´Â ¼±¹è¡±

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6ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘JTBC ´º½º·ë’¿¡´Â Áö³ÇØ 12¿ù ½Ã ‘±«¹°’À» ¹ßÇ¥ÇÑ ÃÖ¿µ¹Ì ½ÃÀÎÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù.
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¶ÇÇÑ “±×´Â ¼öµµ²ÀÁö¾ß. Æ²¸é ³ª¿À°Åµç. ±×·±µ¥ ±× ¹°Àº ¶Ë¹°ÀÌÁö ¹¹´Ï. ÀÚ±âµéÀÌ ¸Ô´Â ¹°ÀÌ ¶Ë¹°ÀÎÁöµµ ¸ð¸£´Â ºÒ½ÖÇÑ ´ëÁßµé. EnÀÌ ³ëÅÐ»óÀ» ¹Þ´Â ÀÏÀÌ ÀÏ¾î³´Ù¸é ÀÌ ³ª¶ó¸¦ ¶°³ª¾ßÁö”¶ó°í ½É°æÀ» ÀüÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù.
ÃÖ ½ÃÀÎÀº ½Ã¿¡¼ ‘Me too’¸¦ ¾ð±ÞÇßµíÀÌ ‘¹ÌÅõ Ä·ÆäÀÎ’¿¡ µ¿ÂüÇÒ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ‘¹ÌÅõ Ä·ÆäÀÎ’Àº ¾ÈÁ©¸®³ª Á¹¸®, Çì´õ ±×·¹ÀÌ¾ö µî ¹Ì±¹ ÇÒ¸®¿ìµå ¿©¹è¿ìµéÀÌ ¿µÈ Á¦ÀÛÀÚ ÇÏºñ ¿ÍÀÎ½ºÅ¸ÀÎ¿¡°Ô ¼ºÃßÇà ´çÇÑ »ç½ÇÀ» Æø·ÎÇÑ µ¥¼ Ãâ¹ßÇß´Ù. ÇÑ±¹¿¡¼µµ ÃÖ±Ù °ËÂû Á¶Á÷ ³» ¼ºÃßÇà »ç°ÇÀ» Æø·ÎÇÑ ¼ÁöÇö °Ë»ç¸¦ ±âÁ¡À¸·Î È®»êµÇ°í ÀÖ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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