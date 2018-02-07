µµ°æ¼ö, ¡®¹éÀÏÀÇ ³¶±º´Ô¡¯ ÅëÇØ 1ÀÎ 2¿ª ¸ÃÀ»±î?¡¦¡°´ëº» ¹Þ¾Æ ±àÁ¤Àû °ËÅäÁß¡±

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³²ÁöÇöÀº ÀÌÀ²À» µ½´Â È«½É(À±ÀÌ¼)¿ªÀ» ¸Ã°Ô µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. È«½ÉÀº ¾î¸± ¶§ºÎÅÍ ³²´Ù¸¥ ÃÑ¸íÇÔÀ¸·Î Á¶¼± ÃÖÃÊÀÇ Èï½Å¼ ÇØ°á¿Ï¹æÀ» ¿î¿µ ÁßÀÎ ÀÎ¹°·Î ±×·ÁÁø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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