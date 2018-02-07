¡®¿¬¾Ö´ã¡¯ Á¶¿¬Ãâ, Ä§¹¬ ±ú°í ÀÌÇöÁÖ °¨µ¶ ¸ÍºñÆÇ¡¦¡°Æø·Â¡¤ºñ»ó½ÄÀû Çàµ¿ ÀÏ»ï¾Æ¡±

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¿µÈ ‘¿¬¾Ö´ã’ÀÇ ÇÑ Á¶¿¬ÃâÀº 7ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “ÀÌ °¨µ¶Àº ‘¿¬¾Ö´ã’ ÃÔ¿µ ´ç½Ã ¿¬ÃâºÎ¿¡°Ô Æø·ÂÀûÀÎ ¾ð¾î¿Í ÁúÅ¸¸¦ ³Ñ¾î¼± ºñ»ó½ÄÀûÀÎ Çàµ¿µéÀ» ÇàÇØ ¸î¸îÀº ³¡±îÁö ÇöÀå¿¡ ³²¾ÆÀÖÁö ¸øÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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ÇÑÆí ÀÌÇöÁÖ °¨µ¶Àº Áö³ 2015³â µ¿±âÀÎ ¿µÈÀÎ A¾¾°¡ ¼ú¿¡ ÃëÇØ ÀÇ½ÄÀÌ ¾ø´Â Æ´À» Å¸ À¯»ç ¼ºÇàÀ§¸¦ ÇÑ ÇøÀÇ·Î ´ë¹ý¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ Â¡¿ª 2³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 3³â, ¼ºÆø·Â ±³À° 40½Ã°£ ÀÌ¼ö ¸í·ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ °°Àº »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁø ÈÄ ÀÌÇöÁÖ °¨µ¶Àº ÇÑ±¹¿µÈ°¨µ¶Á¶ÇÕ¿¡¼ Á¦¸íµÆ°í, ¿©¼º¿µÈÀÎÃàÁ¦ ºÎ¹®»ó ¼ö»óÀÌ Ãë¼ÒµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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