·ù±Ù ½ÃÀÎ, °íÀº Á÷Á¢ ¾ð±ÞÇÏ¸ç ¸Íºñ³­¡¦¡°°íÀº ¼ºÃßÇà ¾Ë¸é¼­ ¸ð¸¥Ã´ÇÑ ¹®ÇÐ°è¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.7 ¼ö 18:40
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½ÂÀÎ 2018.02.07  
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¡ã ÃÖ¿µ¹Ì ½ÃÀÎÀÌ 6ÀÏ JTBC ¡®´º½º·ë¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹®´Ü ³» ¼ºÆø·ÂÀ» Á÷Á¢ ¾ð±ÞÇÏ¸ç ³í¶õÀÌ È®»êµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ·ù±Ù ½ÃÀÎÀÌ ¼ºÃßÇà °¡ÇØÀÚ·Î °íÀº ½ÃÀÎÀ» ÁýÁ¢ ¾ð±ÞÇß´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

ÃÖ¿µ¹Ì ½ÃÀÎÀÌ 6ÀÏ JTBC ‘´º½º·ë’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹®´Ü ³» ¼ºÆø·ÂÀ» Á÷Á¢ ¾ð±ÞÇÏ¸ç ³í¶õÀÌ È®»êµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ·ù±Ù ½ÃÀÎÀÌ ¼ºÃßÇà °¡ÇØÀÚ·Î °íÀº ½ÃÀÎÀ» ÁýÁ¢ ¾ð±ÞÇß´Ù.

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ÀÌ¾î ·ù ½ÃÀÎÀº “³î¶ø°í Áö°ã´Ù. 60~70³â´ëºÎÅÍ °ø°ø¿¬Çß´ø °íÀº ½ÃÀÎÀÇ ¼Õ¹ö¸©, ¸ö¹ö¸©À» ÀÌÁ¦¾ß ¸¶Ä¡ Ã³À½ µè´Â ÀÏÀÌ¶ó´Â µí ¼Ò½º¶óÄ¡´Â Ã´ÇÏ´Â ¹®ÀÎ°ú ¾ð·ÐÀÇ ¹ÝÀÀÀÌ ³î¶ø´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.

·ù±Ù ½ÃÀÎÀº ¿À·¡ ÀüºÎÅÍ °í ½ÃÀÎÀÇ ¼ºÃßÇàÀÌ ÀÖ¾úÁö¸¸ ¹®´ÜÀÌ ÀÌ¸¦ ½¬½¬Çß´Ù°í °­ÇÏ°Ô ºñÆÇÇß´Ù. ·ù ½ÃÀÎÀº “¼ÖÁ÷È÷ ¸»ÇØº¸ÀÚ. ¼ÒÀ§ ‘¹®´Ü’ ±ÙÃ³¿¡¶óµµ ±â¿ô°Å¸° ³» ¶Ç·¡ ÀÌ»óÀÇ ¹®ÀÎ °¡¿îµ¥ °íÀº ½ÃÀÎÀÇ ±âÇà°ú ºñÇàÀ» µé¾îº¸Áö ¸øÇÑ »ç¶÷ÀÌ ¾ó¸¶³ª µÇ³ª”¶ó°í ¹°¾ú´Ù.

ÀÌ¾î “½ÉÁö¾î´Â ´«¾Õ¿¡¼­ ±×ÀÇ ¸¸ÇàÀ» ÁöÄÑº¸°íµµ ¸¶Ä¡ ±×°ÍÀ» ÇÑ ´ë°¡ÀÇ ÃµÀç¼ºÀÌ ³¢Ä¡´Â ¼º·ÉÀÇ ¼Õ±æÀÎ µí ¹¬ÀÎÇÏ°í ÁöÁöÇÑ »ç¶÷µéÁ¶Â÷ ¾ó¸¶³ª µÇ³ª. ½ÉÁö¾î´Â ±×ÀÇ ¼Õ±æÀ» ÀÚ¶û½º·¯¿öÇØ¾ß ¸¶¶¥ÇÏ´Ù°í Å°µæ°Å¸° ÀÌµéÀº ¶Ç ¾ó¸¶³ª µÇ³ª”¶ó°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.

¶Ç ·ù ½ÃÀÎÀº “±×ÀÇ ¿Â°® ºñµµ´öÀû ½ºÄµµéÀ» ´Ù °¨½Î ¾ÈÀ¸¸ç ¿À´Ã³¯ ±×¸¦ ¿ì¸®³ª¶ó ¹®ÇÐÀÇ ´ëÇ¥·Î, ÇÑ±¹¹®ÇÐÀÇ »óÂ¡À¸·Î ¿Ë¸³ÇÏ°í ¿ì»óÈ­ÇÑ »ç¶÷µéÀº Áö±Ý ¹«¾ù ÇÏ°í ÀÖ³Ä”¸ç “±×µéÀÌ ¶§¸¶´Ù ³ëº§¹®ÇÐ»ó ÈÄº¸·Î °íÀº ½ÃÀÎÀ» ¶°¹Ð¾î ¼¼°èÀÎÀÇ ¿ôÀ½°Å¸®·Î ‘¿Ë¸³’ÇØ ³õ°í µÚ¿¡¼­ µµ´ëÃ¼ ¾î¶² ´õ·´°í ¾Ë·®ÇÑ ‘¹®ÇÐ ±Ç·Â’À» ±¸°¡ÇØ ¿Ô³ª”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

±×·¯¸é¼­ “´«À¸·Î º¸°í, ±Í·Î µè°íµµ ¸ð¸¥ Ã´ÇÑ ÀÌµéÀº ´Ù °ø¹üÀÌ°í ÁÖ¹ü”ÀÌ¶ó°íµµ Çß´Ù.

ÇÑÆí ¹®ÇÐ°è ¼ºÆø·ÂÀ» Æø·ÎÇÑ ÃÖ¿µ¹Ì ½ÃÀÎÀº ¾Õ¼­ Áö³­ÇØ 12¿ù ¹ßÇ¥µÈ °è°£Áö ‘È²ÇØ¹®È­’ °Ü¿ï Æ¯ÁýÈ£¿¡¼­ ¹®´Ü ³» ¼ºÃßÇàÀ» °í¹ßÇÏ´Â ‘±«¹°’ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ½Ã¸¦ ¹ßÇ¥ÇØ ¹®´Ü ³» ¼ºÃßÇà ¹®Á¦¸¦ º»°ÝÀûÀ¸·Î °Å·ÐÇß´Ù.

ÀÌ ½Ã¿¡¼­ ÃÖ ½ÃÀÎÀº “±×¸¦ ¾ÃÀº ¼Ò¼³°¡ ¹Ú ¼±»ýµµ ‘En’ÀÇ ¸öÁýÀÌ Ä¿Á® ±«¹°ÀÌ µÇÀÚ ÀÔÀ» ´Ù¹°¾ú´Ù. ÀÚ±âµéÀÌ ¸Ô´Â ¹°ÀÌ ¶Ë¹°ÀÎÁöµµ ¸ð¸£´Â ºÒ½ÖÇÑ ´ëÁßµé”ÀÌ¶ó¸ç ¹®´Ü ³» ¼ºÃßÇàÀ» ¾Ë¸é¼­µµ Ä§¹¬ÇÏ´Â ¹®ÇÐ°è¸¦ ºñÆÇÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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