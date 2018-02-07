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ÀÌÇÏ ÅëÀÏºÎ ¹ßÇ¥ ³»¿ë
o 3¸íÀÇ ´Ü¿øÀº ±è¿©Á¤ Á¶¼±³ëµ¿´ç Áß¾ÓÀ§¿øÈ¸ Á¦1ºÎºÎÀå, ÃÖÈÖ ±¹°¡Ã¼À°ÁöµµÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀå, ¸®¼±±Ç Á¶±¹ÆòÈÅëÀÏÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀåÀÓ.
o ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¸®ÅÃ°Ç, ±è¼ºÇý µî 16¸íÀÇ º¸Àå¼º¿ø°ú ±âÀÚ 3¸íÀÌ Æ÷ÇÔµÇ¾úÀ½.
¡à ºÏÇÑÀÇ ÀÌ¹ø °íÀ§±Þ´ëÇ¥´ÜÀº ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³¸·½ÄÀ» ÃàÇÏÇÏ±â À§ÇÑ ¹æ¹®ÀÌ¶ó´Â ÃëÁö¿¡ ºÎÇÕµÇ°Ô ³ëµ¿´ç, Á¤ºÎ, Ã¼À°°è °ü·Ã ÀÎ»ç·Î ÀÇ¹ÌÀÖ°Ô ±¸¼ºµÈ °ÍÀ¸·Î Æò°¡ÇÔ.
o ±è¿©Á¤ Á¶¼±³ëµ¿´ç Áß¾ÓÀ§¿øÈ¸ Á¦1ºÎºÎÀåÀº °ü·Ã Á÷Ã¥°ú ´Ù¸¥ ¿Ü±¹ Á¤»óÀÇ °¡Á·µéÀÌ ÃàÇÏ »çÀý´ÜÀ¸·Î ÆÄ°ßµÇ´Â »ç·Êµµ ÇÔ²² °¨¾ÈÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÓ.
¡à Á¤ºÎ´Â ºÏÇÑ °íÀ§±Þ ´ëÇ¥´Ü Ã¼·ù ±â°£µ¿¾È ¼ÒÈ¦ÇÔÀÌ ¾øµµ·Ï ÁØºñÇØ ³ª°¥ °ÍÀÓ.
o ºÏÇÑ °íÀ§±Þ ´ëÇ¥´ÜÀÇ Ã¼·ù ÀÏÁ¤ µî ½Ç¹«Àû ¹®Á¦µéÀº ¾ÕÀ¸·Î ÆÇ¹®Á¡ ¿¬¶ôÃ¤³ÎÀ» ÅëÇÑ ¹®¼ ±³È¯ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÇùÀÇÇØ ³ª°¥ °ÍÀÓ.
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